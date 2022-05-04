В Мариуполе находятся 2000 российских военных, – CNN

В Мариуполе сейчас находятся около 2000 российских военнослужащих – это эквивалент двух российских батальонных тактических групп.

Об этом CNN заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Уточняется, что десять батальонных тактических групп РФ находятся южнее населенного пункта Большая Новоселка (около 100 км от Мариуполя). Они остановились "либо для создания лучших оборонных позиций, либо для переоснащения и перегруппировки".

По словам чиновника, российские войска передвигаются на юг, но сталкиваются с большим сопротивлением украинской армии.

"На самом деле они не добились никакого прогресса на юге", - сказал представитель Пентагона о ситуации в Мариуполе.

Чиновник подчеркнул, что прогресс российского наступления "остается медленным и неравномерным".

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