РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10054 посетителя онлайн
Новости Война
8 850 21

В Мариуполе находятся 2000 российских военных, – CNN

маріуполь

В Мариуполе сейчас находятся около 2000 российских военнослужащих – это эквивалент двух российских батальонных тактических групп.

Об этом CNN заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Уточняется, что десять батальонных тактических групп РФ находятся южнее населенного пункта Большая Новоселка (около 100 км от Мариуполя). Они остановились "либо для создания лучших оборонных позиций, либо для переоснащения и перегруппировки".

По словам чиновника, российские войска передвигаются на юг, но сталкиваются с большим сопротивлением украинской армии.

"На самом деле они не добились никакого прогресса на юге", - сказал представитель Пентагона о ситуации в Мариуполе.

Чиновник подчеркнул, что прогресс российского наступления "остается медленным и неравномерным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство запланированных гаубиц уже доставлены в Украину, - Пентагон

армия РФ (19598) Мариуполь (5724) Пентагон (1467)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
До речі, апалченці, , які безперервно скаржаться на вбивчу ефективність української артилерії, повідомляють, що українці мають бетонні бункери всередині Попасної, обладнані броньованими затворами. І щоразу, коли їх оточують росіяни, вони викликають артилерійський вогонь на себе, поки абканченці або кацапестоли не дохнуть або відступають
показать весь комментарий
04.05.2022 21:59
+6
Наши пожелания подохните все до одного касапские выплятки.
показать весь комментарий
04.05.2022 21:59
+4
...і буде їм паслєдній парад на могилах Маріуполя
показать весь комментарий
04.05.2022 22:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
20000??..
Нечисті!
показать весь комментарий
04.05.2022 21:58 Ответить
2000
показать весь комментарий
04.05.2022 22:31 Ответить
Наши пожелания подохните все до одного касапские выплятки.
показать весь комментарий
04.05.2022 21:59 Ответить
И все?
показать весь комментарий
04.05.2022 21:59 Ответить
Что-то не так алень?
показать весь комментарий
04.05.2022 22:12 Ответить
До речі, апалченці, , які безперервно скаржаться на вбивчу ефективність української артилерії, повідомляють, що українці мають бетонні бункери всередині Попасної, обладнані броньованими затворами. І щоразу, коли їх оточують росіяни, вони викликають артилерійський вогонь на себе, поки абканченці або кацапестоли не дохнуть або відступають
показать весь комментарий
04.05.2022 21:59 Ответить
может не зря говорили что тунели могут выдержать ядерный удар???
нам есть чем докинуть???
показать весь комментарий
04.05.2022 22:05 Ответить
Тоже было и под Киевом, в итоге они выдохлись и ВСУ их пооимела. Сейчас возле Харькова наши неплохо их жмут. Именно там по слухам уже работает натовская артиллерия
показать весь комментарий
04.05.2022 22:03 Ответить
Нужно их жать не там где проще, а там где нужно. Например в Мариуполе.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:06 Ответить
Пора тебе в генштаб, герой.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:08 Ответить
А тебе куда? В критики?
показать весь комментарий
04.05.2022 22:12 Ответить
Согласен, но там направлени тоже очень важное, там самая мощная группировка рашистов.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:08 Ответить
2000?
показать весь комментарий
04.05.2022 22:38 Ответить
...і буде їм паслєдній парад на могилах Маріуполя
показать весь комментарий
04.05.2022 22:03 Ответить
Серйозно? І це все? Хрін вони візьмуть Азовсталь, якщо в азовців ще є набої. Якщо спустяться в катакомби, то звідти вже й не вернуться.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:14 Ответить
Странно, получается их столько же как защитников Мариуполя.. Но те уже не могут отбиться. Боеприпасы, наверное, заканчиваются
показать весь комментарий
04.05.2022 22:28 Ответить
2000? Почему нельзя их зачистить?
Неужели после всех жертв надо позволить им добить героев?
Весь мир смотрит, а тут 2000 орков...😕
показать весь комментарий
05.05.2022 00:13 Ответить
Думаєш ********** в Азова безмежні? І вийти з фортеці на відкриту місцевість під авіацію і артилерію. В тім я думаю ворог не зможе взяти Азовсталь.
показать весь комментарий
05.05.2022 06:29 Ответить
да... что-то тут не так...
показать весь комментарий
05.05.2022 00:49 Ответить
 
 