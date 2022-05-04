У Маріуполі перебувають 2000 російських військових, - CNN

У Маріуполі зараз перебувають близько 2000 російських військовослужбовців – це еквівалент двох російських батальйонних тактичних груп.

Про це CNN заявив високопоставлений представник Міноборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Уточнюється, що десять батальйонних тактичних груп РФ перебувають ближче до півдня від населеного пункту Велика Новосілка (близько 100 км від Маріуполя). Вони зупинилися "або для створення кращих оборонних позицій, або для переобладнання та перегрупування".

За словами чиновника, російські війська переміщуються на південь, але стикаються з великим опором української армії.

"Насправді вони не досягли жодного прогресу на півдні", – сказав представник Пентагону про ситуацію в Маріуполі.

Чиновник підкреслив, що прогрес російського наступу " залишається повільним і нерівномірним".

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