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Новини Війна
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У Маріуполі перебувають 2000 російських військових, - CNN

маріуполь

У Маріуполі зараз перебувають близько 2000 російських військовослужбовців – це еквівалент двох російських батальйонних тактичних груп.

Про це CNN заявив високопоставлений представник Міноборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Уточнюється, що десять батальйонних тактичних груп РФ перебувають ближче до півдня від населеного пункту Велика Новосілка (близько 100 км від Маріуполя). Вони зупинилися "або для створення кращих оборонних позицій, або для переобладнання та перегрупування".

За словами чиновника, російські війська переміщуються на південь, але стикаються з великим опором української армії.

"Насправді вони не досягли жодного прогресу на півдні", – сказав представник Пентагону про ситуацію в Маріуполі.

Чиновник підкреслив, що прогрес російського наступу " залишається повільним і нерівномірним".

Також читайте: Більшість запланованих гаубиць вже доставлено в Україну, - Пентагон

Автор: 

армія рф (17749) Маріуполь (3243) Пентагон (1435)


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Топ коментарі
+7
До речі, апалченці, , які безперервно скаржаться на вбивчу ефективність української артилерії, повідомляють, що українці мають бетонні бункери всередині Попасної, обладнані броньованими затворами. І щоразу, коли їх оточують росіяни, вони викликають артилерійський вогонь на себе, поки абканченці або кацапестоли не дохнуть або відступають
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04.05.2022 21:59
+6
Наши пожелания подохните все до одного касапские выплятки.
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04.05.2022 21:59
+4
...і буде їм паслєдній парад на могилах Маріуполя
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04.05.2022 22:03
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20000??..
Нечисті!
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04.05.2022 21:58 Відповісти
2000
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04.05.2022 22:31 Відповісти
Наши пожелания подохните все до одного касапские выплятки.
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04.05.2022 21:59 Відповісти
И все?
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04.05.2022 21:59 Відповісти
Что-то не так алень?
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04.05.2022 22:12 Відповісти
До речі, апалченці, , які безперервно скаржаться на вбивчу ефективність української артилерії, повідомляють, що українці мають бетонні бункери всередині Попасної, обладнані броньованими затворами. І щоразу, коли їх оточують росіяни, вони викликають артилерійський вогонь на себе, поки абканченці або кацапестоли не дохнуть або відступають
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04.05.2022 21:59 Відповісти
может не зря говорили что тунели могут выдержать ядерный удар???
нам есть чем докинуть???
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04.05.2022 22:05 Відповісти
Тоже было и под Киевом, в итоге они выдохлись и ВСУ их пооимела. Сейчас возле Харькова наши неплохо их жмут. Именно там по слухам уже работает натовская артиллерия
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04.05.2022 22:03 Відповісти
Нужно их жать не там где проще, а там где нужно. Например в Мариуполе.
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04.05.2022 22:06 Відповісти
Пора тебе в генштаб, герой.
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04.05.2022 22:08 Відповісти
А тебе куда? В критики?
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04.05.2022 22:12 Відповісти
Согласен, но там направлени тоже очень важное, там самая мощная группировка рашистов.
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04.05.2022 22:08 Відповісти
2000?
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04.05.2022 22:38 Відповісти
...і буде їм паслєдній парад на могилах Маріуполя
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04.05.2022 22:03 Відповісти
Серйозно? І це все? Хрін вони візьмуть Азовсталь, якщо в азовців ще є набої. Якщо спустяться в катакомби, то звідти вже й не вернуться.
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04.05.2022 22:14 Відповісти
Странно, получается их столько же как защитников Мариуполя.. Но те уже не могут отбиться. Боеприпасы, наверное, заканчиваются
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04.05.2022 22:28 Відповісти
2000? Почему нельзя их зачистить?
Неужели после всех жертв надо позволить им добить героев?
Весь мир смотрит, а тут 2000 орков...😕
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05.05.2022 00:13 Відповісти
Думаєш ********** в Азова безмежні? І вийти з фортеці на відкриту місцевість під авіацію і артилерію. В тім я думаю ворог не зможе взяти Азовсталь.
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05.05.2022 06:29 Відповісти
да... что-то тут не так...
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05.05.2022 00:49 Відповісти
 
 