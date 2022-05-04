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Новости Война
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Генерал РФ Лапин наградил своего сына после отступления от Чернигова, - BBC

лапін

Генерал-полковник Александр Лапин, командующий российским Центральным военным округом, наградил своего сына-танкиста, руководившего наступлением на украинские Сумы и Чернигов.

Об этом говорится в расследовании BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Двое очень похожих друг на друга мужчин в полном боевом снаряжении, современных касках и бронежилетах пожимают друг другу руку на фоне сломанного забора и белых украинских мазанок в одном из сел Черниговской области. По периметру стоит оцепление", - говорится в сообщении.

Утром 29 марта на сайте телеканала министерства обороны России "Звезда" появился сюжет: командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) российский генерал-полковник Александр Лапин вручает военнослужащим государственные награды за мужество и героизм, проявленные в ходе "спецоперации в Украине". Церемония награждения прошла где-то на черниговском направлении. Чтобы провести ее, генерал-полковник Лапин лично прибыл на территорию Украины.

"В российской армии есть подполковник Денис Александрович Лапин. Мы выяснили, что этот 36-летний подполковник – сын генерала Александра Лапина".

Судя по доступной информации о Лапине-младшем, у отца всегда была возможность присматривать за карьерой сына", - отмечает BBC.

Известно, что Лапин-старший в нулевые годы служил сначала начальником штаба, а затем командиром 20-й гвардейской мотострелковой бригады с дислокацией в Волгограде. В одной квартире с ним какое-то время был зарегистрирован и Лапин-младший.

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армия РФ (19598) россия (96074)


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Топ комментарии
+38
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04.05.2022 22:37
+32
Я, навіть, знаю, що за медаль

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04.05.2022 22:45
+23
Не эта награда?
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04.05.2022 22:54
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04.05.2022 22:37 Ответить
Забыли добавить : полк Лапина-младшего наши раздолбали. А батя сынку медальку повесил
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04.05.2022 22:38 Ответить
ИНТЕРЕСНО
ЗА МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОБЕГ С ФРОНТА
ЗА ****** ПОЛКА
ЗА ТРУСОСТЬ ИЛИ СЕМЕЙНУЮ ИДИОТИЮ.....
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04.05.2022 23:12 Ответить
Я из Сум. В войне не участвую по возрасту. А вот наши под Сумами отжали всякого железного хлама много. И орков уложили достаточно.
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05.05.2022 07:45 Ответить
Пусть ещё мамку наградят что ****** родила.
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04.05.2022 22:39 Ответить
Я, навіть, знаю, що за медаль

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04.05.2022 22:45 Ответить
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04.05.2022 22:48 Ответить
Не эта награда?
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04.05.2022 22:54 Ответить
Яблучко від яблуні далеко не падає! 👹👎😠
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04.05.2022 22:58 Ответить
У нас есть свой Лапин, Игорь, тоже на войне. Если бы баллотировался на Президента, не задумываясь голосовал бы за него. Имхо
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04.05.2022 23:07 Ответить
- "Паздравляю вас с награждєніем!"
- "Папа я старалсо!"
...лунає всєобщєє "ура-ура" і чути як хлюпає гівно в чоботях...
Завіса...
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04.05.2022 23:14 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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05.05.2022 04:47 Ответить
 
 