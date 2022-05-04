Генерал РФ Лапин наградил своего сына после отступления от Чернигова, - BBC

Генерал-полковник Александр Лапин, командующий российским Центральным военным округом, наградил своего сына-танкиста, руководившего наступлением на украинские Сумы и Чернигов.

Об этом говорится в расследовании BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Двое очень похожих друг на друга мужчин в полном боевом снаряжении, современных касках и бронежилетах пожимают друг другу руку на фоне сломанного забора и белых украинских мазанок в одном из сел Черниговской области. По периметру стоит оцепление", - говорится в сообщении.

Утром 29 марта на сайте телеканала министерства обороны России "Звезда" появился сюжет: командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) российский генерал-полковник Александр Лапин вручает военнослужащим государственные награды за мужество и героизм, проявленные в ходе "спецоперации в Украине". Церемония награждения прошла где-то на черниговском направлении. Чтобы провести ее, генерал-полковник Лапин лично прибыл на территорию Украины.

"В российской армии есть подполковник Денис Александрович Лапин. Мы выяснили, что этот 36-летний подполковник – сын генерала Александра Лапина".

Судя по доступной информации о Лапине-младшем, у отца всегда была возможность присматривать за карьерой сына", - отмечает BBC.

Известно, что Лапин-старший в нулевые годы служил сначала начальником штаба, а затем командиром 20-й гвардейской мотострелковой бригады с дислокацией в Волгограде. В одной квартире с ним какое-то время был зарегистрирован и Лапин-младший.

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