Из-за кризиса сотрудникам калининградского "Автотора" раздают участки под огороды

Калининградский автомобильный холдинг "Автотор", где собирали BMW, Kia и Hyundai, "в связи с непростым экономическим положением" решил выделить сотрудникам участки под огороды.

Об этом говорится на сайте холдинга, передает Цензор.НЕТ.

"Акционерами и руководством "Автотор" было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков – по 1000 кв. м (10 соток)", - говорится в сообщении.

Всего отведено два земельных массива общей площадью 300 га в районе поселков Холмогогоровка и Люблино под Калининградом. Оба находятся в собственности "Автотора". В районе Холмогогоровки уже распределили 168 участков с помощью жеребьевки. Во второй половине мая так же распределят участки в Люблино.

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