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Новости
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Из-за кризиса сотрудникам калининградского "Автотора" раздают участки под огороды

авто,рф

Калининградский автомобильный холдинг "Автотор", где собирали BMW, Kia и Hyundai, "в связи с непростым экономическим положением" решил выделить сотрудникам участки под огороды.

Об этом говорится на сайте холдинга, передает Цензор.НЕТ.

"Акционерами и руководством "Автотор" было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков – по 1000 кв. м (10 соток)", - говорится в сообщении.

Всего отведено два земельных массива общей площадью 300 га в районе поселков Холмогогоровка и Люблино под Калининградом. Оба находятся в собственности "Автотора". В районе Холмогогоровки уже распределили 168 участков с помощью жеребьевки. Во второй половине мая так же распределят участки в Люблино.

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земля (1950) Калининград (107) россия (96074)


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Топ комментарии
+22
Вистачило б і 1х2 метри.
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04.05.2022 22:44
+18
Никаких республик, разделить между польшей и литвой
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04.05.2022 22:51
+15
"сади пабєди" під картоху, бгг
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04.05.2022 22:42
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"сади пабєди" під картоху, бгг
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04.05.2022 22:42 Ответить
"сады победы" для картохи для нас,
а для них - "сады беды" для буев без соли

гы-гы !
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04.05.2022 22:47 Ответить
Пришло время координально решать вопрос Кёнигсбергской народной республики
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04.05.2022 22:42 Ответить
Никаких республик, разделить между польшей и литвой
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04.05.2022 22:51 Ответить
Только так. Над одним будет слишком накладно.
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04.05.2022 23:05 Ответить
Вистачило б і 1х2 метри.
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04.05.2022 22:44 Ответить
Лучше роздайте им на кладбище по два метра уйопкам конченным.
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04.05.2022 22:44 Ответить
а навіщо вам машини якщо у вас доріг немає
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04.05.2022 22:44 Ответить
Им уже сказали, что эта биндеровцы и НАТА виновата, а мы кремляди па сваим не стреляем.
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04.05.2022 22:46 Ответить
О це я розумію - далекоглядне планування
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04.05.2022 22:46 Ответить
Ділянка - це добре, як раз бізнес з поховання спецоперацунів набирає обертів.
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04.05.2022 22:47 Ответить
Авто-завод ВАЗ тоже остался без иностранных деталей. В дефеците уже сегодня - Генераторы, тормозные колодки, подшипники, шланги высокого давления. Вообщем, 60% деталей автомобилей производятся на западе которые ввели санкции.
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04.05.2022 22:50 Ответить
Скоро будут вместо зарплаты выдавать рецепты приготовления ягеля
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04.05.2022 23:07 Ответить
Ягель-дуже дороге задоволення, і ягель занесений до червоної книги
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05.05.2022 15:00 Ответить
А ділянка часом не метр на два, та два в глибину?
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04.05.2022 23:10 Ответить
это они погорячились. нужно было растянуть годика этак на три и зарплату выдавать квадратными метрами. лучше конечно - кубическими.
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04.05.2022 23:12 Ответить
На росії починаються романтичні часи- валєжнік, картоха, гріби да ягодкі.
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04.05.2022 23:20 Ответить
Накопают червяков и будут жрать.
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04.05.2022 23:31 Ответить
Враховуючи ситуацію рашистам дуже добре потрібно подумати де город садити..., під Кенігсбергом вже не варіант, можна не встигнути зібрати врожай, щодо Далекого Сходу також тривожно...там Хайшеньвей - столиця Далекосхідної Української республіки, може спокійніше десь під Тамбовом...
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04.05.2022 23:37 Ответить
ПРАВИЛЬНО,ПОЛЯКИ ПРИДУТ И СОБЕРУТ УРОЖАЙ.МЫ ИМ ПОМОЖЕМ
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05.05.2022 02:41 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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05.05.2022 04:40 Ответить
вони будуть жрати навоз і кричати-у всьому винувата америка
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05.05.2022 06:19 Ответить
Раисяне вернулись в 90-е. Помню, у нас тоже был такой участок. Теперь орки вернуться к своим истокам: собирать колорадских жуков в баночку и выбивать палкой семечки из подсолнухов.
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05.05.2022 08:44 Ответить
Поляки, ну почніть вже вирішувати питання Кьонігсбергу! Це б дуже допомогло нам всім швидше покінчити з РФ раз і назавжди!
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05.05.2022 12:09 Ответить
 
 