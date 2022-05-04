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Новини
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Через кризу співробітникам калінінградського "Автотора" роздають ділянки під городи

авто,рф

Калінінградський автомобільний холдинг "Автотор", де збирали BMW, Kia та Hyundai, "у зв'язку з непростим економічним становищем" вирішив виділити співробітникам ділянки під городи.

Про це йдеться на сайті холдингу, інформує Цензор.НЕТ.

"Акціонерами та керівництвом "Автотор" було ухвалено рішення виділити на безоплатній основі всім охочим земельні ділянки для облаштування городів. Розмір ділянок – по 1000 кв. м (10 соток)", - йдеться в повідомленні.

Всього відведено два земельні масиви загальною площею 300 га в районі селищ Холмогорівка та Любліне під Калінінградом. Обидва перебувають у власності "Автотора". У районі Холмогорівки вже розподілили 168 ділянок за допомогою жеребкування. У другій половині травня так само розподілять ділянки в Любліному.

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Автор: 

земля (1687) Калінінград (95) росія (65908)


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Топ коментарі
+22
Вистачило б і 1х2 метри.
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04.05.2022 22:44
+18
Никаких республик, разделить между польшей и литвой
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04.05.2022 22:51
+15
"сади пабєди" під картоху, бгг
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04.05.2022 22:42
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"сади пабєди" під картоху, бгг
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04.05.2022 22:42 Відповісти
"сады победы" для картохи для нас,
а для них - "сады беды" для буев без соли

гы-гы !
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04.05.2022 22:47 Відповісти
Пришло время координально решать вопрос Кёнигсбергской народной республики
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04.05.2022 22:42 Відповісти
Никаких республик, разделить между польшей и литвой
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04.05.2022 22:51 Відповісти
Только так. Над одним будет слишком накладно.
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04.05.2022 23:05 Відповісти
Вистачило б і 1х2 метри.
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04.05.2022 22:44 Відповісти
Лучше роздайте им на кладбище по два метра уйопкам конченным.
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04.05.2022 22:44 Відповісти
а навіщо вам машини якщо у вас доріг немає
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04.05.2022 22:44 Відповісти
Им уже сказали, что эта биндеровцы и НАТА виновата, а мы кремляди па сваим не стреляем.
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04.05.2022 22:46 Відповісти
О це я розумію - далекоглядне планування
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04.05.2022 22:46 Відповісти
Ділянка - це добре, як раз бізнес з поховання спецоперацунів набирає обертів.
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04.05.2022 22:47 Відповісти
Авто-завод ВАЗ тоже остался без иностранных деталей. В дефеците уже сегодня - Генераторы, тормозные колодки, подшипники, шланги высокого давления. Вообщем, 60% деталей автомобилей производятся на западе которые ввели санкции.
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04.05.2022 22:50 Відповісти
Скоро будут вместо зарплаты выдавать рецепты приготовления ягеля
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04.05.2022 23:07 Відповісти
Ягель-дуже дороге задоволення, і ягель занесений до червоної книги
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05.05.2022 15:00 Відповісти
А ділянка часом не метр на два, та два в глибину?
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04.05.2022 23:10 Відповісти
это они погорячились. нужно было растянуть годика этак на три и зарплату выдавать квадратными метрами. лучше конечно - кубическими.
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04.05.2022 23:12 Відповісти
На росії починаються романтичні часи- валєжнік, картоха, гріби да ягодкі.
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04.05.2022 23:20 Відповісти
Накопают червяков и будут жрать.
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04.05.2022 23:31 Відповісти
Враховуючи ситуацію рашистам дуже добре потрібно подумати де город садити..., під Кенігсбергом вже не варіант, можна не встигнути зібрати врожай, щодо Далекого Сходу також тривожно...там Хайшеньвей - столиця Далекосхідної Української республіки, може спокійніше десь під Тамбовом...
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04.05.2022 23:37 Відповісти
ПРАВИЛЬНО,ПОЛЯКИ ПРИДУТ И СОБЕРУТ УРОЖАЙ.МЫ ИМ ПОМОЖЕМ
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05.05.2022 02:41 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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05.05.2022 04:40 Відповісти
вони будуть жрати навоз і кричати-у всьому винувата америка
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05.05.2022 06:19 Відповісти
Раисяне вернулись в 90-е. Помню, у нас тоже был такой участок. Теперь орки вернуться к своим истокам: собирать колорадских жуков в баночку и выбивать палкой семечки из подсолнухов.
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05.05.2022 08:44 Відповісти
Поляки, ну почніть вже вирішувати питання Кьонігсбергу! Це б дуже допомогло нам всім швидше покінчити з РФ раз і назавжди!
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05.05.2022 12:09 Відповісти
 
 