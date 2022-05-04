Через кризу співробітникам калінінградського "Автотора" роздають ділянки під городи

Калінінградський автомобільний холдинг "Автотор", де збирали BMW, Kia та Hyundai, "у зв'язку з непростим економічним становищем" вирішив виділити співробітникам ділянки під городи.

Про це йдеться на сайті холдингу, інформує Цензор.НЕТ.

"Акціонерами та керівництвом "Автотор" було ухвалено рішення виділити на безоплатній основі всім охочим земельні ділянки для облаштування городів. Розмір ділянок – по 1000 кв. м (10 соток)", - йдеться в повідомленні.

Всього відведено два земельні масиви загальною площею 300 га в районі селищ Холмогорівка та Любліне під Калінінградом. Обидва перебувають у власності "Автотора". У районі Холмогорівки вже розподілили 168 ділянок за допомогою жеребкування. У другій половині травня так само розподілять ділянки в Любліному.

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