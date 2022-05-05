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Новости Война
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Россия уже проиграла войну в Украине, - Белый дом

псакі

Власти РФ уже провалили все свои цели, предопределенные перед началом масштабного вторжения в Украину и проиграли войну с точки зрения собственных представлений о победе.

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно отметить и не упускать из виду, как это (свою победу. – Ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли - по своему определению", - отметила спикер администрации Байдена.

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Она обьяснила, что в Кремле планировалось захватить значительную часть территории Украины, в том числе на севере, но сделать этого им не удалось.

"Президент Путин не проведет марша по улицам Киева. Они не завладеют территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось разделить НАТО", - подчеркнула Псаки.

В этой связи представитель Белого дома подчеркнула, что на нынешнем этапе США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров как путем усиления оружием на поле боя, так и обеспечением любых потребностей украинской стороны.

путин владимир (31529) россия (96086) США (27082) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+32
ПВО не решит проблему ракетных ударов. Ниодно ПВО в мире не перекроет всю территорию страны. Нужны Тамагавки для ответных ударов по территории РФ
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05.05.2022 08:39
+26
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
До речі, де подівся Шуфрич???
Надіюсь він в СБУ на контролі???
І найголовне: Шуфрич непиз*жений 77 днів
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05.05.2022 08:36
+24
"Парад победы" Параша всё-таки проведёт, но не так весело, как планировала:
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05.05.2022 08:37
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Пво дайте краще ніж балаболить, задовбали вже, які ж неповороткі.
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05.05.2022 08:33 Ответить
ПВО не решит проблему ракетных ударов. Ниодно ПВО в мире не перекроет всю территорию страны. Нужны Тамагавки для ответных ударов по территории РФ
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05.05.2022 08:39 Ответить
А мені цікаво, ті кацапсіни, котрі жаліються на цивілізацію, що допомагає Україні. Мов орки "ваюют с натай!". Чому б їм не з'їбати з України на хуū, наприклад?
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05.05.2022 08:48 Ответить
А запускати їх з чого?
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05.05.2022 08:49 Ответить
с диванных пусковых платформ.
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05.05.2022 08:54 Ответить
Вони зобов'язані давати тобі ППО?
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05.05.2022 08:53 Ответить
ППО амерниканців для американців, щоб захистити їх від зовнішнього ворога. Ви цього не знали? Просіть ППО у свого Президента, який замість його виготовлення зарив всі бюджетні і оборонні гроші під асфальт. Скажіть велике спасибі, що ще хоч щось дають. Володя замість ракет розвивав бурну діяльність по "Великому будівництвоу" і не для реальної відбудови країни, а для свого іміджу, щоби їздити лохам по вухах і перевибратися на другий термін. Вже була запущена пропагандагітка " Всі до нього крали, а він хоч щось робить". І дійсно зробив - ослабив нашу оборону, бо і оборонні гроші закопав, і найголовніше дав можливість стати мільярдерами свому тестю, свому корифану із Турції і ще одному корифану із Одеси, не рахуючи свою шоблу із Кривого Рогу. Закупили дуже багато європейської спеціальної техніки і асфальтоукладників для своїх фірм, замість ППО. Але Володя тут зовсім не винний, він таким був і є і ні крапельки не змінився, це все зробили 73% - то ж просіть ППО в нього і себе і не лізьте до США.
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05.05.2022 09:06 Ответить
ты даже не заметил, как превратился в Шарикова. Все требуешь, требуешь, все тебе должны. А сам что сделал для себя? Зеленского выбрал?
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05.05.2022 11:50 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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05.05.2022 08:34 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
До речі, де подівся Шуфрич???
Надіюсь він в СБУ на контролі???
І найголовне: Шуфрич непиз*жений 77 днів
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05.05.2022 08:36 Ответить
Коли я до війни писала, що Шуфрич - політична повія, мене активно банили на Гордоні.
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05.05.2022 08:41 Ответить
Знайшли де писати про повій. На сайті Гордона...
Яка іронія
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05.05.2022 09:08 Ответить
ооо..точно...Шухрича шось не чутно..треба відкиздити
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05.05.2022 08:42 Ответить
Він ще буде радником президента, якщо не пи...ти всіх верховних крис.
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05.05.2022 08:48 Ответить
Але ми ще не виграли.
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05.05.2022 08:37 Ответить
Ця балаканина дуже "ефективна" проти кацапських ракет.
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05.05.2022 08:37 Ответить
то чисто з психологічної точки зору...тиск..то така дипломатія
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05.05.2022 08:43 Ответить
"Парад победы" Параша всё-таки проведёт, но не так весело, как планировала:
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05.05.2022 08:37 Ответить
чудовий ракурс ..до "пабєди астался одін шаг"
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05.05.2022 08:45 Ответить
Смерть расєйскай-фашистскай *********...
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05.05.2022 08:37 Ответить
Росія програла? Захоплений південь і Чорне море....Досить баснями годувати.Що далі?
Де ж ефект від поставленої зброї?
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05.05.2022 08:39 Ответить
Піди на фронт, глянь. ***, які всі розумні з дивана
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05.05.2022 08:51 Ответить
0627445673, позвони по этому номеру- там тебе все подробно обьяснят
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05.05.2022 08:53 Ответить
Ленд-ліз для ссср працював з 1941 р., а ефект від цього отримали тільки у 1945.
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05.05.2022 09:11 Ответить
Основную часть поступлений западного вооружения,зеленая плесень старается оставить в Киеве для обороны главной зеленой сраки...
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05.05.2022 09:29 Ответить
дев'ять жінок не народять тобі одне немовля за місяць. Треба було раніше думати, коли тобі казали - раша нападе, тре готувати армію, мову, віру.

А ти зараз хочеш щоб за тебе все зробили, і швидко. Ну-ну
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05.05.2022 11:53 Ответить
атвєтка буде від пресс-алкаше Захарової---дайтє кокаину
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05.05.2022 08:40 Ответить
Ну, не проведе Києвом, проведе Маріуполем. І буде у Росії перемога.
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05.05.2022 08:40 Ответить
на картинках то так, там соловьйов вже приїзжав ,постановочні сцени робити..пропаганда для орків і самого )(уйла
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05.05.2022 08:49 Ответить
Потерять почти в два раза больше, чем в Афганистане ради захвата райцентра, пусть и крупного - это конечно эпическая ******. Не, можно конечно объявить, что Мариуполь - это пуп Земли Украины
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05.05.2022 09:28 Ответить
Перемога над *********** буде справжньою з безпекою для України та всього демократичного суспільства, це коли всю територію України буде звільнено від фашистів *********** і вона вступить в НАТО. Зараз треба вибивати та вибивати скажених тварюк, не залишивши жодного шансу на хоч якусь перемогу.
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05.05.2022 08:49 Ответить
роісся програє війну якщо Україна поверне весь Донбас і Крим
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05.05.2022 08:50 Ответить
+ репарации и полное разоружение *********
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05.05.2022 09:48 Ответить
"...******** російський "антифашистський" фашизм сформований - усвідомлено та неусвідомлено - на євразійській ідеї, вперше висловленій у 1925 році Миколою Трубецьким, котрий стверджував, що Росія є спадкоємицею не Київської Русі, а Золотої Орди. За словами Трубецького: сталося "перенесення ставки до Москви", внаслідок чого "гунський та монгольський періоди загальноєвразійської історії були продовжені періодом російським".
Провідник російських євразійців Дугін, що повністю сприйняв цю ідею і звеличував Чингісхана ("Ми, росіяни, живемо під покровом Чингіс-хана ... Чингіс-хану ми зобов'язані всім") збагатив доктрину Трубецького іскрами нативного нацизму, запозиченими у Гебельса.
Російське вторгнення в Україну, яке на думку євразійців є лише прелюдією до повного захоплення Європи (від Камчатки до Лісабона), або хоча б її половини (вихід на "лінію Батия-Сталіна") мотивується не тільки монголо-татарськими комплексами, але і конгеніальними, російськими формами садомазохізму..."
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05.05.2022 08:54 Ответить
FACEBOOK снова забанил меня на месяц за защиту Украины.
На кого они работают?

Русская культура, которая когда-то виделась равнозначной другим мировым культурам, обнаружила свою ничтожность в ходе чекистских злодейств прошлого века и злобной рашистской агрессии против народа Украины, свидетелями которой мы являемся сегодня. Эта культура оказалась импотентной перед лицом большевистского и путинского геноцида народов бывшего СССР и должна быть похоронена. Она опозорена античеловеческой злобой и кровожадностью руZькой биомассы, она кормится ею, и будет, - конечно же, - изгнана из собрания культур свободного мира. РуZький язык, созданный искусственно 250 лет назад, превратился в источник лжи и сатанинский инструмент убийства, насилия и мародерства, а говорящие на нем - в клейменных изгоев от Северного до Южного полюса. Я приношу извинения моим украинским друзьям, что пока еще вынужден пользоваться варварским языком людоедской биомассы. Но я старательно изучаю красивую древнюю украинскую мову, чтобы сохранить совесть в гниющем омуте руZькоязычного общения.
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05.05.2022 10:02 Ответить
Слово "руZький" через автоматический фильтр не прошла.
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05.05.2022 11:19 Ответить
А ви пишіть руSSкій, має пройти.
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05.05.2022 16:11 Ответить
Дави кацапотварей, оккупантов геноцидников. Это война на уничтожение, или мы или нас, и мы ее не выбирали. Ещё пару месяцев назад мы мирно себе жили, строили дома, развивали свою страну. Зарплата медленно, но уверено росла и уже в среднем сравнялась с наросией. А потом пришли кацапотвари, орда 21 века, тупые никчёмные чмошники, во главе с главным никчёмным тупым чмошником. наросия всегда была главным врагом Украины, если кто не прогуливал уроки истории, жаль что современное общество подзабыло это и все года независимости относилось толерантно к кацапам, в том числе и кацапам внутри страны.А нужно было давно их исключить из выборного процесса, признав негражданами, без права голосовать и участвовать в политжизни страны.Клеймо кацапа и без войны должно было быть несмываемым и позорным, хотя бы за те достижения во времена совка: голодомор, насильная русификация, ГУЛАГИ, расстрелы. А теперь то и подавно, те кто поддерживает насильников и убийц сам насильник и убийца. И таких наросии 80+ процентов. Нам нужно на уровне конституции закрепить что наросия страна враг номер один для Украины. И любые взаимодействия с ней приравнять к измене.
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06.05.2022 09:27 Ответить
 
 