Россия уже проиграла войну в Украине, - Белый дом
Власти РФ уже провалили все свои цели, предопределенные перед началом масштабного вторжения в Украину и проиграли войну с точки зрения собственных представлений о победе.
Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Важно отметить и не упускать из виду, как это (свою победу. – Ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли - по своему определению", - отметила спикер администрации Байдена.
Она обьяснила, что в Кремле планировалось захватить значительную часть территории Украины, в том числе на севере, но сделать этого им не удалось.
"Президент Путин не проведет марша по улицам Киева. Они не завладеют территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось разделить НАТО", - подчеркнула Псаки.
В этой связи представитель Белого дома подчеркнула, что на нынешнем этапе США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров как путем усиления оружием на поле боя, так и обеспечением любых потребностей украинской стороны.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
До речі, де подівся Шуфрич???
Надіюсь він в СБУ на контролі???
І найголовне: Шуфрич непиз*жений 77 днів
Яка іронія
Де ж ефект від поставленої зброї?
А ти зараз хочеш щоб за тебе все зробили, і швидко. Ну-ну
ЗемлиУкраины
Провідник російських євразійців Дугін, що повністю сприйняв цю ідею і звеличував Чингісхана ("Ми, росіяни, живемо під покровом Чингіс-хана ... Чингіс-хану ми зобов'язані всім") збагатив доктрину Трубецького іскрами нативного нацизму, запозиченими у Гебельса.
Російське вторгнення в Україну, яке на думку євразійців є лише прелюдією до повного захоплення Європи (від Камчатки до Лісабона), або хоча б її половини (вихід на "лінію Батия-Сталіна") мотивується не тільки монголо-татарськими комплексами, але і конгеніальними, російськими формами садомазохізму..."
На кого они работают?
Русская культура, которая когда-то виделась равнозначной другим мировым культурам, обнаружила свою ничтожность в ходе чекистских злодейств прошлого века и злобной рашистской агрессии против народа Украины, свидетелями которой мы являемся сегодня. Эта культура оказалась импотентной перед лицом большевистского и путинского геноцида народов бывшего СССР и должна быть похоронена. Она опозорена античеловеческой злобой и кровожадностью руZькой биомассы, она кормится ею, и будет, - конечно же, - изгнана из собрания культур свободного мира. РуZький язык, созданный искусственно 250 лет назад, превратился в источник лжи и сатанинский инструмент убийства, насилия и мародерства, а говорящие на нем - в клейменных изгоев от Северного до Южного полюса. Я приношу извинения моим украинским друзьям, что пока еще вынужден пользоваться варварским языком людоедской биомассы. Но я старательно изучаю красивую древнюю украинскую мову, чтобы сохранить совесть в гниющем омуте руZькоязычного общения.