Россия уже проиграла войну в Украине, - Белый дом

Власти РФ уже провалили все свои цели, предопределенные перед началом масштабного вторжения в Украину и проиграли войну с точки зрения собственных представлений о победе.

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно отметить и не упускать из виду, как это (свою победу. – Ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли - по своему определению", - отметила спикер администрации Байдена.

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Она обьяснила, что в Кремле планировалось захватить значительную часть территории Украины, в том числе на севере, но сделать этого им не удалось.

"Президент Путин не проведет марша по улицам Киева. Они не завладеют территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось разделить НАТО", - подчеркнула Псаки.

В этой связи представитель Белого дома подчеркнула, что на нынешнем этапе США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров как путем усиления оружием на поле боя, так и обеспечением любых потребностей украинской стороны.