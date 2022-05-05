Росія вже програла війну в Україні, - Білий дім
Влада РФ уже провалила всі свої цілі, визначені перед початком масштабного вторгнення в Україну та програла війну з точки зору власних уявлень про перемогу.
Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Важливо зазначити й не випускати з поля зору, як це (свою перемогу. – Ред.) визначали для себе росіяни. Вони вже програли - за своїм визначенням", - зауважила речниця адміністрації Байдена.
Вона пояснила, що в кремлі планували захопити значну частину території України, у тому числі на півночі, але зробити цього їм не вдалося.
"Президент Путін не проведе маршу вулицями Києва. Вони не заволодіють територіальною цілісністю й суверенітетом цієї країни. Їм не вдалося розділили НАТО", - наголосила Псакі.
У цьому зв’язку речниця Білого дому підкреслила, що на нинішньому етапі США докладають зусиль, аби зміцнити позиції України за столом переговорів як шляхом посилення зброєю на полі бою, так і забезпеченням будь-яких потреб української сторони.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
До речі, де подівся Шуфрич???
Надіюсь він в СБУ на контролі???
І найголовне: Шуфрич непиз*жений 77 днів
Яка іронія
Де ж ефект від поставленої зброї?
А ти зараз хочеш щоб за тебе все зробили, і швидко. Ну-ну
ЗемлиУкраины
Провідник російських євразійців Дугін, що повністю сприйняв цю ідею і звеличував Чингісхана ("Ми, росіяни, живемо під покровом Чингіс-хана ... Чингіс-хану ми зобов'язані всім") збагатив доктрину Трубецького іскрами нативного нацизму, запозиченими у Гебельса.
Російське вторгнення в Україну, яке на думку євразійців є лише прелюдією до повного захоплення Європи (від Камчатки до Лісабона), або хоча б її половини (вихід на "лінію Батия-Сталіна") мотивується не тільки монголо-татарськими комплексами, але і конгеніальними, російськими формами садомазохізму..."
На кого они работают?
Русская культура, которая когда-то виделась равнозначной другим мировым культурам, обнаружила свою ничтожность в ходе чекистских злодейств прошлого века и злобной рашистской агрессии против народа Украины, свидетелями которой мы являемся сегодня. Эта культура оказалась импотентной перед лицом большевистского и путинского геноцида народов бывшего СССР и должна быть похоронена. Она опозорена античеловеческой злобой и кровожадностью руZькой биомассы, она кормится ею, и будет, - конечно же, - изгнана из собрания культур свободного мира. РуZький язык, созданный искусственно 250 лет назад, превратился в источник лжи и сатанинский инструмент убийства, насилия и мародерства, а говорящие на нем - в клейменных изгоев от Северного до Южного полюса. Я приношу извинения моим украинским друзьям, что пока еще вынужден пользоваться варварским языком людоедской биомассы. Но я старательно изучаю красивую древнюю украинскую мову, чтобы сохранить совесть в гниющем омуте руZькоязычного общения.