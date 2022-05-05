В результате ночных обстрелов Николаева повреждена контактная сеть, временно изменены троллейбусные маршруты, - мэр

В результате ночных обстрелов Николаева в городе повреждена контактная сеть, из-за чего движение троллейбусов временно производится по измененным маршрутам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Александр Сенкевич в телеграме.

"В результате ночных обстрелов города российскими войсками, была повреждена контактная сеть. В настоящее время движение троллейбусов №2 осуществляется по следующему маршруту:

мкрн Намыв – Автовокзал", - написал мэр.

По его словам, специалисты КП "Николаевэлектротранс" работают над восстановлением сети. Обновленная информация будет размещена на официальной странице.

"Другие маршруты работают без изменений: №4: Николаев Грузовой – мкрн Намыв; №6: 3-я Военная – мкрн Намыв (без берега)", – добавил Сенкевич.

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