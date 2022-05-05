Унаслідок нічних обстрілів Миколаєва пошкоджено контактну мережу, тимчасово змінено тролейбусні маршрути, - мер

У результаті нічних обстрілів Миколаєва у місті пошкоджено контактну мережу, через що рух тролейбусів тимчасово здійснюється за зміненими маршрутами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Олександр Сенкевич у телеграмі.

"Унаслідок нічних обстрілів міста російськими військами, було пошкоджено контактну мережу. Наразі рух тролейбусів №2 здійснюється за таким маршрутом:

мкрн Намив - Автовокзал", - написав мер.

За його словами, фахівці КП "Миколаївелектротранс" працюють над відновленням мережі. Оновлену інформацію буде розміщено на офіційній сторінці.

"Інші маршрути працюють без змін: №4: Миколаїв Вантажний – мкрн Намив; №6: 3-я Військова – мкрн Намив (без берега)", – додав Сенкевич.

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