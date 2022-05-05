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Российские оккупанты обстреливают освобожденные села Николаевщины и Херсонщины: один погибший, шестеро раненых, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Вооруженные силы Российской Федерации обстреливают села на севере Херсонской и Николаевской областей, из которых ранее отступили. В результате обстрелов одна женщина погибла, шесть человек ранены. Также российские захватчики вчера вечером обстреляли город Николаев "Смерчами" - повреждены газовые коммуникации, электроподстанция, объекты промышленности, частные дома, школа, информация о пострадавших уточняется.

Об этом Оперативное командование "Південь" сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство занятых позиций.

Активных наступательных действий с целью продвижения войск в сторону Николаева не было, но в течение суток было совершено несколько обстрелов из реактивных систем залпового огня "Смерч".

На севере Херсона и Николаева враг накрывает огнем села, которые покинул, отступив. Не жалея местных жителей, поражая и разрушая частные домовладения. Одна женщина погибла, по меньшей мере, шесть мирных жителей получили ранения. Окончательные утраты уточняются.

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Сам Николаев нещадно обстреливается системами залпового огня с использованием запрещенных кассетных снарядов. Пытаясь нанести максимальное поражение, враг бьет по жилым и промышленным кварталам. Как следствие – попадание в газовые коммуникации, электроподстанцию, объекты промышленности и частные дома. Поздним вечером ударили еще и в район зоопарка, нанесено существенное поражение одной из школ. Информация о пострадавших уточняется.

Во время очередной попытки БПЛА "Орлан-10" разведать наши позиции в Николаевской области, зенитно-ракетными подразделениями вражеский лазутчик был сбит.

За сутки ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями сил обороны юга Украины нанесли поражение около 130 вражеским целям. Что обеспечило потери противника в количестве 50 рашистов и 11 единиц техники – а это 2 самоходные гаубицы "Мста-С", 5 единиц бронированной и 3 автомобильной техники, 1 БПЛА.

Состав корабельной группировки рашистов в Черном море не меняется. Три ракетных корабля и одна подводная лодка находятся в готовности к нанесению ракетного удара, но наши силы обороны и средства ПВО круглосуточно отслеживают обстановку и в акватории Черного моря, и в воздухе, и на всех стратегических направлениях", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты обстреливают освобожденные села Николаевщины и Херсонщины: один погибший, шестеро раненых, - ОК Південь 01
Российские оккупанты обстреливают освобожденные села Николаевщины и Херсонщины: один погибший, шестеро раненых, - ОК Південь 02
Российские оккупанты обстреливают освобожденные села Николаевщины и Херсонщины: один погибший, шестеро раненых, - ОК Південь 03
Российские оккупанты обстреливают освобожденные села Николаевщины и Херсонщины: один погибший, шестеро раненых, - ОК Південь 04
Российские оккупанты обстреливают освобожденные села Николаевщины и Херсонщины: один погибший, шестеро раненых, - ОК Південь 05
Российские оккупанты обстреливают освобожденные села Николаевщины и Херсонщины: один погибший, шестеро раненых, - ОК Південь 06
Российские оккупанты обстреливают освобожденные села Николаевщины и Херсонщины: один погибший, шестеро раненых, - ОК Південь 07

армия РФ (19603) Николаев (2159) Николаевская область (2141) обстрел (27716) Херсонская область (4870)


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Дуже чекаю, коли по московських потворах будуть лупити китайці і вони будуть вити і повзати на колінах і волати - "славяне памагітє!". Не те що поїду, а побіжу допомагати китайцям. Цей бумеранг прилетить обов'язково, чекайте кацапня. Жіночі і дитячі сльози даром не пройдуть. На Небі все бачать в все чують!
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05.05.2022 10:31 Ответить
Бумеранг завжди повертається. Бережіть себе
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05.05.2022 10:40 Ответить
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05.05.2022 10:40 Ответить
задача - за пару месяев сформировать еще два гаубичных полка на 155 мм, а пока довести потери вражеских артсистем до 25-ти за сутки. И выпросить по ленд-лизу еще пол-сотни AN\TPQ-49.
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05.05.2022 10:45 Ответить
в орків забагато зайвих ***********, підірвати б трохи складів
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05.05.2022 12:06 Ответить
посылать группы, рисковать людьми не будем. Б\к пускается в расход за 30-50 км от линии боестолкновения, если БПЛА удается засечь склад или перемещение б\к. Для этого вылетает специализированный дрон в один конец.
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05.05.2022 17:00 Ответить
 
 