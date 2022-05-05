Российские оккупанты обстреливают освобожденные села Николаевщины и Херсонщины: один погибший, шестеро раненых, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Вооруженные силы Российской Федерации обстреливают села на севере Херсонской и Николаевской областей, из которых ранее отступили. В результате обстрелов одна женщина погибла, шесть человек ранены. Также российские захватчики вчера вечером обстреляли город Николаев "Смерчами" - повреждены газовые коммуникации, электроподстанция, объекты промышленности, частные дома, школа, информация о пострадавших уточняется.

Об этом Оперативное командование "Південь" сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство занятых позиций.

Активных наступательных действий с целью продвижения войск в сторону Николаева не было, но в течение суток было совершено несколько обстрелов из реактивных систем залпового огня "Смерч".

На севере Херсона и Николаева враг накрывает огнем села, которые покинул, отступив. Не жалея местных жителей, поражая и разрушая частные домовладения. Одна женщина погибла, по меньшей мере, шесть мирных жителей получили ранения. Окончательные утраты уточняются.

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Сам Николаев нещадно обстреливается системами залпового огня с использованием запрещенных кассетных снарядов. Пытаясь нанести максимальное поражение, враг бьет по жилым и промышленным кварталам. Как следствие – попадание в газовые коммуникации, электроподстанцию, объекты промышленности и частные дома. Поздним вечером ударили еще и в район зоопарка, нанесено существенное поражение одной из школ. Информация о пострадавших уточняется.

Во время очередной попытки БПЛА "Орлан-10" разведать наши позиции в Николаевской области, зенитно-ракетными подразделениями вражеский лазутчик был сбит.

За сутки ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями сил обороны юга Украины нанесли поражение около 130 вражеским целям. Что обеспечило потери противника в количестве 50 рашистов и 11 единиц техники – а это 2 самоходные гаубицы "Мста-С", 5 единиц бронированной и 3 автомобильной техники, 1 БПЛА.

Состав корабельной группировки рашистов в Черном море не меняется. Три ракетных корабля и одна подводная лодка находятся в готовности к нанесению ракетного удара, но наши силы обороны и средства ПВО круглосуточно отслеживают обстановку и в акватории Черного моря, и в воздухе, и на всех стратегических направлениях", - говорится в сообщении.













