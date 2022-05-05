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Новини Фото Війна
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Російські окупанти обстрілюють звільнені села Миколаївщини і Херсонщини: один загиблий, шестеро поранених, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Збройні сили Російської Федерації обстрілюють села на півночі Херсонської та Миколаївської областей, з яких раніше відступили. Внаслідок обстрілів одна жінка загинула, шість людей поранені. Також російські загарбники учора ввечері обстріляли місто Миколаїв "Смерчами" - пошкоджено газові комунікації, електропідстанцію, об’єкти промисловості, приватні будинки, школу, інформація про постраждалих уточнюється.

Про це Оперативне командування "Південь" повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування зайнятих позицій.

Активних наступальних дій з метою просування військ в бік Миколаєва не було, але протягом доби здійснено кілька обстрілів з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог вкриває вогнем сіла, які полишив, відступивши. Не шкодуючи місцевих жителів, вражаючи та руйнуючи вщент приватні домоволодіння. Одна жінка загинула, щонайменше шість мирних жителів отримали ушкодження. Остаточні втрати уточнюються.

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Саме місто Миколаїв нещадно обстрілюється системами залпового вогню із використанням заборонених касетних снарядів. Намагаючись нанести максимальне ураження, ворог б’є по житлових та промислових кварталах. Як наслідок – влучання у газові комунікації, електропідстанцію, об’єкти промисловості та приватні будинки. Пізно ввечері вдарили ще й в район зоопарку, нанесено суттєве ураження одній із шкіл. Інформація про постраждалих уточнюється.

Під час чергової спроби БПЛА "Орлан-10" розвідати наші позиції на Миколаївщині, зенітно-ракетними підрозділами ворожий лазутчик був збитий.

За добу ракетно-артилерійськими та авіаційними підрозділами сил оборони півдня України нанесено ураження близько 130 ворожих цілей. Що забезпечило втрати противника у кількості 50 рашистів та 11 одиниць техніки – а це 2 самохідні гаубиці "Мста-С", 5 одиниць броньованої та 3 автомобільної техніки, 1 БПЛА.

Склад корабельного угруповання рашистів у Чорному морі суттєво не змінюється. Три ракетні кораблі та один підводний човен знаходяться в готовності до нанесення ракетного удару, але наші сили оборони та засоби ППО цілодобово відслідковують обстановку і в акваторії Чорного моря, і в повітрі, і на всіх стратегічних напрямках", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти обстрілюють звільнені села Миколаївщини і Херсонщини: один загиблий, шестеро поранених, - ОК Південь 01
Російські окупанти обстрілюють звільнені села Миколаївщини і Херсонщини: один загиблий, шестеро поранених, - ОК Південь 02
Російські окупанти обстрілюють звільнені села Миколаївщини і Херсонщини: один загиблий, шестеро поранених, - ОК Південь 03
Російські окупанти обстрілюють звільнені села Миколаївщини і Херсонщини: один загиблий, шестеро поранених, - ОК Південь 04
Російські окупанти обстрілюють звільнені села Миколаївщини і Херсонщини: один загиблий, шестеро поранених, - ОК Південь 05
Російські окупанти обстрілюють звільнені села Миколаївщини і Херсонщини: один загиблий, шестеро поранених, - ОК Південь 06
Російські окупанти обстрілюють звільнені села Миколаївщини і Херсонщини: один загиблий, шестеро поранених, - ОК Південь 07

Автор: 

армія рф (17755) Миколаїв (1814) Миколаївська область (2293) обстріл (29037) Херсонська область (5860)


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Дуже чекаю, коли по московських потворах будуть лупити китайці і вони будуть вити і повзати на колінах і волати - "славяне памагітє!". Не те що поїду, а побіжу допомагати китайцям. Цей бумеранг прилетить обов'язково, чекайте кацапня. Жіночі і дитячі сльози даром не пройдуть. На Небі все бачать в все чують!
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05.05.2022 10:31 Відповісти
Бумеранг завжди повертається. Бережіть себе
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05.05.2022 10:40 Відповісти
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05.05.2022 10:40 Відповісти
задача - за пару месяев сформировать еще два гаубичных полка на 155 мм, а пока довести потери вражеских артсистем до 25-ти за сутки. И выпросить по ленд-лизу еще пол-сотни AN\TPQ-49.
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05.05.2022 10:45 Відповісти
в орків забагато зайвих ***********, підірвати б трохи складів
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05.05.2022 12:06 Відповісти
посылать группы, рисковать людьми не будем. Б\к пускается в расход за 30-50 км от линии боестолкновения, если БПЛА удается засечь склад или перемещение б\к. Для этого вылетает специализированный дрон в один конец.
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05.05.2022 17:00 Відповісти
 
 