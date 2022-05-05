Оккупанты начали возобновлять сообщения между Крымом и Херсонщиной

В оккупированном Россией Крыму заявили, что транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, оккупанты начали восстанавливать сообщение полуострова и юга Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении советника т. н. "главы Крыма" по информационной политике Олега Крючкова пропагандистам "РИА Новости"

"Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами 8 лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то мгновенно налаживаются связи", говорится. в сообщении.

По словам Крючкова, также восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью – и "в перспективе" ими последуют пассажирские поезда.

Представитель оккупационных властей Крыма утверждает, что в захваченных армией РФ регионах Украины полноценно заработал городской и междугородний транспорт.

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