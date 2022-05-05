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Оккупанты начали возобновлять сообщения между Крымом и Херсонщиной

крым,крим

В оккупированном Россией Крыму заявили, что транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, оккупанты начали восстанавливать сообщение полуострова и юга Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении советника т. н. "главы Крыма" по информационной политике Олега Крючкова пропагандистам "РИА Новости"

"Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами 8 лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то мгновенно налаживаются связи", говорится. в сообщении.

По словам Крючкова, также восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью – и "в перспективе" ими последуют пассажирские поезда.

Представитель оккупационных властей Крыма утверждает, что в захваченных армией РФ регионах Украины полноценно заработал городской и междугородний транспорт.

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армия РФ (19603) Крым (26420) Херсонская область (4870)


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Топ комментарии
+25
Я так розумію це все погоджено із Зе, Єлдаком та Генштабом.
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05.05.2022 10:33
+24
А Володю " Я не тік" і Верещалку запросили? Хай подивляться на свої результати домовленностей в Омані по розмінуванні області. Разом сфоткаються і проведуть спільну прес-кронференцію! Цікаво буде подивитися на коняку "лавврушку", нашого "слєгонца неголеного гундосіка" і дві шльондри, одна на парасольці, а друга Машка - Коняки ляшка з рожами дебільних кобил.
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05.05.2022 10:21
+15
Повернемо все , якби орки не раділи своім , кривавим досягненням !

Нічого ворюги не отримають украінського , так як воно наше , а не кацапське !
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05.05.2022 10:11
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Точнее, москали не так террористи, как классические гопники.
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05.05.2022 11:50 Ответить
Під час окупації, це має бути шлях мрії. Таке може бути раз в житті. Після прибуття пасажир (водій) переміщається на 2-3 метри в землю.
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05.05.2022 10:08 Ответить
Повернемо все , якби орки не раділи своім , кривавим досягненням !

Нічого ворюги не отримають украінського , так як воно наше , а не кацапське !
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05.05.2022 10:11 Ответить
Огірками і капустою та навіть вкрадений зерном не підняти економіку і військову доблесть орків, але скільки зрадників....
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05.05.2022 10:23 Ответить
А Володю " Я не тік" і Верещалку запросили? Хай подивляться на свої результати домовленностей в Омані по розмінуванні області. Разом сфоткаються і проведуть спільну прес-кронференцію! Цікаво буде подивитися на коняку "лавврушку", нашого "слєгонца неголеного гундосіка" і дві шльондри, одна на парасольці, а друга Машка - Коняки ляшка з рожами дебільних кобил.
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05.05.2022 10:21 Ответить
колаборанти трохи поспішають, але оскільки вже в цьому році в Криму буде відновлено конституційний лад, то це слушна ініціатива 😉
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05.05.2022 10:24 Ответить
Підривати та знищувати.
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05.05.2022 10:33 Ответить
Я так розумію це все погоджено із Зе, Єлдаком та Генштабом.
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05.05.2022 10:33 Ответить
Саме так !
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05.05.2022 10:39 Ответить
не прошло и два месяца зеленский будет отвечать за сдачу территорий как военный саботажник перед порохом? ??
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05.05.2022 10:39 Ответить
А порох хто, прокурор чи слідчий?
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05.05.2022 10:53 Ответить
Ні - тепер він майже підсудний, хоча робить багато для ЗСУ і ТРО.
Просто кожна нова влада, попадаючи на небеса після виборів забуває, що Земля кругла.
Не виправдовую ні одного ні другого, але народ гідний тої влади яку сам вибрав.
Тому відповідально треба ставитися до тих листків, котрі на виборах заповняєш.
І не боятися влади питати за те, що вона робить щось не так - інакше Земля буде комусь здаватися плоскою і далі.
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05.05.2022 11:33 Ответить
той, хто створив армію, що зараз воює.

Але да, зеленський має відповідати скоріше перед українцями, ніж перед політиком. Нащо він розмінував Чонгар? Чому не підготувався до зустрічі роіссян на півдні? Чому до останнього дня бекав-мекав що "росія не нападе"? Щоб більше жертв було? Попіаритись на крові схотів? Створити імідж потерпілого?

Іспанський сором ваш зеленський.
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05.05.2022 11:39 Ответить
По-перше, зе не мій, так само як і ваш порох. Не треба байки розповідати про створення армії, генерали якої до вашого пороху та разом з ним її знищували. Що ж ви не згадали про вибухи військових складів, за котли, за те, що фактичну війну у луганді так війною ніхто й не назвав за стільки років? Так, мене теж цікавить, чому відкрили південні ворота України з боку Криму. Не треба дивитися на світ і бачити лише біле та чорне. У одних за п'ять років шоколадом мізки запливли, в інших третій рік лайном зеленим. Зрозумійте, кожна влада знищувала Україну по-своєму і це робитиме далi!
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05.05.2022 14:42 Ответить
Якщо, наприклад, одна частина Збройних Сил України почне виконувати розпорядження Порошенка, інша, - Зеленського, а ще деяка, - ну, скажімо, Білецького, - то чим це закінчиться?

***** буде плескати в долоні та стрибати від задоволення. Ви цього добиваєтеся?

Всі питання (які, безумовно, є) будемо розбирати тільки після розгрому ворога!
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05.05.2022 11:28 Ответить
Це не правильна постановка питання - "питання будемо розбирати потім"
Це як питання "мене болить зуб", але ним я займусь, коли колись машину куплю - зовсім не пов"язані речі.

Ніхто не каже сепарити - є законодавство - поганеньке чи добре - але є. Навіть для військового часу є. І цим мають керуватись всі.
Зараз всі мають працювати на одне - на перемогу. Але це не означає, що на конституцію
і т.п. можна наплювати.

Але є кроти (чи трутні), які не хочуть для України добра і працюють на ворога, хоча про це відомо. То чого не вирішити це одразу, щоб перемога була швидше ?
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05.05.2022 12:24 Ответить
Це як питання "мене болить зуб", але ним я займусь, коли колись...

коли людина тоне, вона про стоматолога не думає, навіть якщо в неї дійсно болить зуб!
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05.05.2022 12:59 Ответить
маєш на увазі , коли було розміновано проходи до Криму і здано Південь України то зрадники в яких боліли зуби від брехні українському народу ,які вони правильні"поцріоти" і від такого "поцріотизму" почали топитися в рашистських грошах,,,???
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05.05.2022 13:31 Ответить
А когдк Порох ответит перед украинским народом за Дебальцево, Иловайски и позорные Минские соглашения?
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05.05.2022 12:45 Ответить
Мабуть тоді, коли Іловайськ, Дебальцево стануть його провиною, а Мінські угоди "позорними"?

Я вважаю що мінські угоди, при майже повністю зруйнованій армії є вершиною політичної хитрості і за них потрібно нагородити, а не судити. Дебальцево, а особливо Іловайськ, це та сама історія як "не лякайте наших інвесторів, на майські ми будемо на шашликах", тільки значно в меншому обсязі. Бо вірити в адекватність орків в 2014, коли усі розвідки світу тебе переконують що РФ відкрито не введе війська це одне, а робити те саме у 2022, коли увесь світ тобі називає приблизну дату, сценарій і т.п., це інше.
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05.05.2022 13:04 Ответить
если зеленский и другие не читает цензор он наверно не в курсе о таком кринже...
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05.05.2022 10:41 Ответить
якщо б зеленський не дай б-же читав цензор він би його закрив як "еспрессо тв" та п'ятий канал, за вольнодумство. Не ******* царькі вольнодумців.
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05.05.2022 11:40 Ответить
Просто жесть((((
Багато часу і наших сил займе відновлення контролю в Херсонській та Запорізькій областях.
Поки наші кинули основні сили на зону ООС, ці тварюки роблять свою чорну справу на окупованих землях і ой як важко буде викурити їх звідти..
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05.05.2022 10:56 Ответить
так напруга на зоні ООС і створена для того,щоб відволікти увагу від півдня. Головна задача орди - створення сухопутного коридору в Крим і встановленння повного контролю над Чорним морем, ізоляція України від моря..
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05.05.2022 12:14 Ответить
і в майбутньому повний доступ до ПМР
Ну і можливо є договорняк...
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05.05.2022 12:17 Ответить
І не лише ООС, а і Київ був відволікаючим моментом від втрати стратегічно надважливого Півдня. І коли рашисти вирішили, що контролюють південь, тоді вони і звалили САМІ з північних областей.
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05.05.2022 12:28 Ответить
Нехай відновлюють - Україні це скоро знадобиться.
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05.05.2022 12:21 Ответить
Ну що преЗЕдент і зеГенштаб, це називається немає перемог у рашистів????? Ви тварюки проїбали/здали самі стратегічно надважливі напрями для України! Здається мені, що настав час нашим солдатам зносити зелену шоблу в Києві, встановлювати владу військових і нарешті починати перемагати в цій війні!!!! І доречі, хто там славив Залужного?? Славити треба переможця і лише переможця! І він ним не є, нажаль!
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05.05.2022 12:25 Ответить
Коли в спорті ставлять співвідношення 1:10 наприклад - до кого приєднаєтесь Ви?
Ну ось і гейропа і інші думали приєднатись там, до 10 є.
Але виявилося, що одиниця не така вже одинока була і 10-ка не така вже і страшна була.
Так, за втрати територій це хтось на наступних виборах буде пригадувати і садити, як зараз мурижать із Порошенком - це як пити дати. Але ще не вечір, а ми - з України.
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05.05.2022 12:36 Ответить
Зрадофилы ША, это всё до одного места, всё решится на поле боя и только там.
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05.05.2022 12:35 Ответить
не забувайте, що фронт є і на передовій і в тилу.
і тут в постах кажуть - "та в тилу не так важливо".
але якщо не буде тилового забезпечення і всякі
задроти при владі з баригами будуть мародерити,
то і на передовій ще гірше буде.
Тому все має працювати як одне ціле.
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05.05.2022 12:45 Ответить
Чего заныли диванные патриоты? Война, что закончилась? Пустили рашисты поезд из Крыма и что? Не поезда решат дело, а танки и пушки.
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05.05.2022 12:37 Ответить
К сожалению, поезда тоже
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05.05.2022 13:10 Ответить
Хай рашисти відновлюють - нам буде меньше роботи. Все одно війна закінчиться після того, як ЗСУ виженуть рашистів із Криму.
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05.05.2022 12:41 Ответить
 
 