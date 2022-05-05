Оккупанты начали возобновлять сообщения между Крымом и Херсонщиной
В оккупированном Россией Крыму заявили, что транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, оккупанты начали восстанавливать сообщение полуострова и юга Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении советника т. н. "главы Крыма" по информационной политике Олега Крючкова пропагандистам "РИА Новости"
"Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами 8 лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то мгновенно налаживаются связи", говорится. в сообщении.
По словам Крючкова, также восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью – и "в перспективе" ими последуют пассажирские поезда.
Представитель оккупационных властей Крыма утверждает, что в захваченных армией РФ регионах Украины полноценно заработал городской и междугородний транспорт.
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Нічого ворюги не отримають украінського , так як воно наше , а не кацапське !
Просто кожна нова влада, попадаючи на небеса після виборів забуває, що Земля кругла.
Не виправдовую ні одного ні другого, але народ гідний тої влади яку сам вибрав.
Тому відповідально треба ставитися до тих листків, котрі на виборах заповняєш.
І не боятися влади питати за те, що вона робить щось не так - інакше Земля буде комусь здаватися плоскою і далі.
Але да, зеленський має відповідати скоріше перед українцями, ніж перед політиком. Нащо він розмінував Чонгар? Чому не підготувався до зустрічі роіссян на півдні? Чому до останнього дня бекав-мекав що "росія не нападе"? Щоб більше жертв було? Попіаритись на крові схотів? Створити імідж потерпілого?
Іспанський сором ваш зеленський.
***** буде плескати в долоні та стрибати від задоволення. Ви цього добиваєтеся?
Всі питання (які, безумовно, є) будемо розбирати тільки після розгрому ворога!
Це як питання "мене болить зуб", але ним я займусь, коли колись машину куплю - зовсім не пов"язані речі.
Ніхто не каже сепарити - є законодавство - поганеньке чи добре - але є. Навіть для військового часу є. І цим мають керуватись всі.
Зараз всі мають працювати на одне - на перемогу. Але це не означає, що на конституцію
і т.п. можна наплювати.
Але є кроти (чи трутні), які не хочуть для України добра і працюють на ворога, хоча про це відомо. То чого не вирішити це одразу, щоб перемога була швидше ?
коли людина тоне, вона про стоматолога не думає, навіть якщо в неї дійсно болить зуб!
Я вважаю що мінські угоди, при майже повністю зруйнованій армії є вершиною політичної хитрості і за них потрібно нагородити, а не судити. Дебальцево, а особливо Іловайськ, це та сама історія як "не лякайте наших інвесторів, на майські ми будемо на шашликах", тільки значно в меншому обсязі. Бо вірити в адекватність орків в 2014, коли усі розвідки світу тебе переконують що РФ відкрито не введе війська це одне, а робити те саме у 2022, коли увесь світ тобі називає приблизну дату, сценарій і т.п., це інше.
Багато часу і наших сил займе відновлення контролю в Херсонській та Запорізькій областях.
Поки наші кинули основні сили на зону ООС, ці тварюки роблять свою чорну справу на окупованих землях і ой як важко буде викурити їх звідти..
Ну і можливо є договорняк...
Ну ось і гейропа і інші думали приєднатись там, до 10 є.
Але виявилося, що одиниця не така вже одинока була і 10-ка не така вже і страшна була.
Так, за втрати територій це хтось на наступних виборах буде пригадувати і садити, як зараз мурижать із Порошенком - це як пити дати. Але ще не вечір, а ми - з України.
і тут в постах кажуть - "та в тилу не так важливо".
але якщо не буде тилового забезпечення і всякі
задроти при владі з баригами будуть мародерити,
то і на передовій ще гірше буде.
Тому все має працювати як одне ціле.