УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7330 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 589 42

Окупанти почали відновлювати сполучення між Кримом і Херсонщиною

крым,крим

В окупованому Росією Криму заявили, що транспортної блокади Криму з боку України більше немає, окупанти почали відновлювати сполучення півострова та півдня України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві радника т.з." глави Криму" з інформаційної політики Олега Крючкова пропагандистам "РИА Новости"

"Транспортна блокада Криму, влаштована українськими націоналістами 8 років тому, залишилася у минулому. Сьогодні почався процес відновлення вантажного та пасажирського сполучення. Приватний бізнес не терпить порожнечі. Коли людям потрібно їхати і є запит на це, то миттєво налагоджуються зв'язки", йдеться в повідомленні.

За словами Крючкова, також відновлено залізничні гілки, що з'єднують Крим із Херсонською областю – і "у перспективі" ними підуть пасажирські потяги.

Представник окупаційної влади Криму стверджує, що у захоплених армією РФ регіонах України повноцінно запрацював міський та міжміський транспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує включити захоплені райони півдня України до складу окупованого Криму, - ГУР МО

Автор: 

армія рф (17755) Крим (14184) Херсонська область (5856)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Я так розумію це все погоджено із Зе, Єлдаком та Генштабом.
показати весь коментар
05.05.2022 10:33
+24
А Володю " Я не тік" і Верещалку запросили? Хай подивляться на свої результати домовленностей в Омані по розмінуванні області. Разом сфоткаються і проведуть спільну прес-кронференцію! Цікаво буде подивитися на коняку "лавврушку", нашого "слєгонца неголеного гундосіка" і дві шльондри, одна на парасольці, а друга Машка - Коняки ляшка з рожами дебільних кобил.
показати весь коментар
05.05.2022 10:21
+15
Повернемо все , якби орки не раділи своім , кривавим досягненням !

Нічого ворюги не отримають украінського , так як воно наше , а не кацапське !
показати весь коментар
05.05.2022 10:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Точнее, москали не так террористи, как классические гопники.
показати весь коментар
05.05.2022 11:50 Відповісти
Під час окупації, це має бути шлях мрії. Таке може бути раз в житті. Після прибуття пасажир (водій) переміщається на 2-3 метри в землю.
показати весь коментар
05.05.2022 10:08 Відповісти
Повернемо все , якби орки не раділи своім , кривавим досягненням !

Нічого ворюги не отримають украінського , так як воно наше , а не кацапське !
показати весь коментар
05.05.2022 10:11 Відповісти
Огірками і капустою та навіть вкрадений зерном не підняти економіку і військову доблесть орків, але скільки зрадників....
показати весь коментар
05.05.2022 10:23 Відповісти
А Володю " Я не тік" і Верещалку запросили? Хай подивляться на свої результати домовленностей в Омані по розмінуванні області. Разом сфоткаються і проведуть спільну прес-кронференцію! Цікаво буде подивитися на коняку "лавврушку", нашого "слєгонца неголеного гундосіка" і дві шльондри, одна на парасольці, а друга Машка - Коняки ляшка з рожами дебільних кобил.
показати весь коментар
05.05.2022 10:21 Відповісти
колаборанти трохи поспішають, але оскільки вже в цьому році в Криму буде відновлено конституційний лад, то це слушна ініціатива 😉
показати весь коментар
05.05.2022 10:24 Відповісти
Підривати та знищувати.
показати весь коментар
05.05.2022 10:33 Відповісти
Я так розумію це все погоджено із Зе, Єлдаком та Генштабом.
показати весь коментар
05.05.2022 10:33 Відповісти
Саме так !
показати весь коментар
05.05.2022 10:39 Відповісти
не прошло и два месяца зеленский будет отвечать за сдачу территорий как военный саботажник перед порохом? ??
показати весь коментар
05.05.2022 10:39 Відповісти
А порох хто, прокурор чи слідчий?
показати весь коментар
05.05.2022 10:53 Відповісти
Ні - тепер він майже підсудний, хоча робить багато для ЗСУ і ТРО.
Просто кожна нова влада, попадаючи на небеса після виборів забуває, що Земля кругла.
Не виправдовую ні одного ні другого, але народ гідний тої влади яку сам вибрав.
Тому відповідально треба ставитися до тих листків, котрі на виборах заповняєш.
І не боятися влади питати за те, що вона робить щось не так - інакше Земля буде комусь здаватися плоскою і далі.
показати весь коментар
05.05.2022 11:33 Відповісти
той, хто створив армію, що зараз воює.

Але да, зеленський має відповідати скоріше перед українцями, ніж перед політиком. Нащо він розмінував Чонгар? Чому не підготувався до зустрічі роіссян на півдні? Чому до останнього дня бекав-мекав що "росія не нападе"? Щоб більше жертв було? Попіаритись на крові схотів? Створити імідж потерпілого?

Іспанський сором ваш зеленський.
показати весь коментар
05.05.2022 11:39 Відповісти
По-перше, зе не мій, так само як і ваш порох. Не треба байки розповідати про створення армії, генерали якої до вашого пороху та разом з ним її знищували. Що ж ви не згадали про вибухи військових складів, за котли, за те, що фактичну війну у луганді так війною ніхто й не назвав за стільки років? Так, мене теж цікавить, чому відкрили південні ворота України з боку Криму. Не треба дивитися на світ і бачити лише біле та чорне. У одних за п'ять років шоколадом мізки запливли, в інших третій рік лайном зеленим. Зрозумійте, кожна влада знищувала Україну по-своєму і це робитиме далi!
показати весь коментар
05.05.2022 14:42 Відповісти
Якщо, наприклад, одна частина Збройних Сил України почне виконувати розпорядження Порошенка, інша, - Зеленського, а ще деяка, - ну, скажімо, Білецького, - то чим це закінчиться?

***** буде плескати в долоні та стрибати від задоволення. Ви цього добиваєтеся?

Всі питання (які, безумовно, є) будемо розбирати тільки після розгрому ворога!
показати весь коментар
05.05.2022 11:28 Відповісти
Це не правильна постановка питання - "питання будемо розбирати потім"
Це як питання "мене болить зуб", але ним я займусь, коли колись машину куплю - зовсім не пов"язані речі.

Ніхто не каже сепарити - є законодавство - поганеньке чи добре - але є. Навіть для військового часу є. І цим мають керуватись всі.
Зараз всі мають працювати на одне - на перемогу. Але це не означає, що на конституцію
і т.п. можна наплювати.

Але є кроти (чи трутні), які не хочуть для України добра і працюють на ворога, хоча про це відомо. То чого не вирішити це одразу, щоб перемога була швидше ?
показати весь коментар
05.05.2022 12:24 Відповісти
Це як питання "мене болить зуб", але ним я займусь, коли колись...

коли людина тоне, вона про стоматолога не думає, навіть якщо в неї дійсно болить зуб!
показати весь коментар
05.05.2022 12:59 Відповісти
маєш на увазі , коли було розміновано проходи до Криму і здано Південь України то зрадники в яких боліли зуби від брехні українському народу ,які вони правильні"поцріоти" і від такого "поцріотизму" почали топитися в рашистських грошах,,,???
показати весь коментар
05.05.2022 13:31 Відповісти
А когдк Порох ответит перед украинским народом за Дебальцево, Иловайски и позорные Минские соглашения?
показати весь коментар
05.05.2022 12:45 Відповісти
Мабуть тоді, коли Іловайськ, Дебальцево стануть його провиною, а Мінські угоди "позорними"?

Я вважаю що мінські угоди, при майже повністю зруйнованій армії є вершиною політичної хитрості і за них потрібно нагородити, а не судити. Дебальцево, а особливо Іловайськ, це та сама історія як "не лякайте наших інвесторів, на майські ми будемо на шашликах", тільки значно в меншому обсязі. Бо вірити в адекватність орків в 2014, коли усі розвідки світу тебе переконують що РФ відкрито не введе війська це одне, а робити те саме у 2022, коли увесь світ тобі називає приблизну дату, сценарій і т.п., це інше.
показати весь коментар
05.05.2022 13:04 Відповісти
если зеленский и другие не читает цензор он наверно не в курсе о таком кринже...
показати весь коментар
05.05.2022 10:41 Відповісти
якщо б зеленський не дай б-же читав цензор він би його закрив як "еспрессо тв" та п'ятий канал, за вольнодумство. Не ******* царькі вольнодумців.
показати весь коментар
05.05.2022 11:40 Відповісти
Просто жесть((((
Багато часу і наших сил займе відновлення контролю в Херсонській та Запорізькій областях.
Поки наші кинули основні сили на зону ООС, ці тварюки роблять свою чорну справу на окупованих землях і ой як важко буде викурити їх звідти..
показати весь коментар
05.05.2022 10:56 Відповісти
так напруга на зоні ООС і створена для того,щоб відволікти увагу від півдня. Головна задача орди - створення сухопутного коридору в Крим і встановленння повного контролю над Чорним морем, ізоляція України від моря..
показати весь коментар
05.05.2022 12:14 Відповісти
і в майбутньому повний доступ до ПМР
Ну і можливо є договорняк...
показати весь коментар
05.05.2022 12:17 Відповісти
І не лише ООС, а і Київ був відволікаючим моментом від втрати стратегічно надважливого Півдня. І коли рашисти вирішили, що контролюють південь, тоді вони і звалили САМІ з північних областей.
показати весь коментар
05.05.2022 12:28 Відповісти
Нехай відновлюють - Україні це скоро знадобиться.
показати весь коментар
05.05.2022 12:21 Відповісти
Ну що преЗЕдент і зеГенштаб, це називається немає перемог у рашистів????? Ви тварюки проїбали/здали самі стратегічно надважливі напрями для України! Здається мені, що настав час нашим солдатам зносити зелену шоблу в Києві, встановлювати владу військових і нарешті починати перемагати в цій війні!!!! І доречі, хто там славив Залужного?? Славити треба переможця і лише переможця! І він ним не є, нажаль!
показати весь коментар
05.05.2022 12:25 Відповісти
Коли в спорті ставлять співвідношення 1:10 наприклад - до кого приєднаєтесь Ви?
Ну ось і гейропа і інші думали приєднатись там, до 10 є.
Але виявилося, що одиниця не така вже одинока була і 10-ка не така вже і страшна була.
Так, за втрати територій це хтось на наступних виборах буде пригадувати і садити, як зараз мурижать із Порошенком - це як пити дати. Але ще не вечір, а ми - з України.
показати весь коментар
05.05.2022 12:36 Відповісти
Зрадофилы ША, это всё до одного места, всё решится на поле боя и только там.
показати весь коментар
05.05.2022 12:35 Відповісти
не забувайте, що фронт є і на передовій і в тилу.
і тут в постах кажуть - "та в тилу не так важливо".
але якщо не буде тилового забезпечення і всякі
задроти при владі з баригами будуть мародерити,
то і на передовій ще гірше буде.
Тому все має працювати як одне ціле.
показати весь коментар
05.05.2022 12:45 Відповісти
Чего заныли диванные патриоты? Война, что закончилась? Пустили рашисты поезд из Крыма и что? Не поезда решат дело, а танки и пушки.
показати весь коментар
05.05.2022 12:37 Відповісти
К сожалению, поезда тоже
показати весь коментар
05.05.2022 13:10 Відповісти
Хай рашисти відновлюють - нам буде меньше роботи. Все одно війна закінчиться після того, як ЗСУ виженуть рашистів із Криму.
показати весь коментар
05.05.2022 12:41 Відповісти
 
 