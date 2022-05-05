Окупанти почали відновлювати сполучення між Кримом і Херсонщиною

В окупованому Росією Криму заявили, що транспортної блокади Криму з боку України більше немає, окупанти почали відновлювати сполучення півострова та півдня України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві радника т.з." глави Криму" з інформаційної політики Олега Крючкова пропагандистам "РИА Новости"

"Транспортна блокада Криму, влаштована українськими націоналістами 8 років тому, залишилася у минулому. Сьогодні почався процес відновлення вантажного та пасажирського сполучення. Приватний бізнес не терпить порожнечі. Коли людям потрібно їхати і є запит на це, то миттєво налагоджуються зв'язки", йдеться в повідомленні.

За словами Крючкова, також відновлено залізничні гілки, що з'єднують Крим із Херсонською областю – і "у перспективі" ними підуть пасажирські потяги.

Представник окупаційної влади Криму стверджує, що у захоплених армією РФ регіонах України повноцінно запрацював міський та міжміський транспорт.

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