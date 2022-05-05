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Новости
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Спикер немецкого Бундестага Басс планирует визит в Киев

бас,бербель

Спикер немецкого Бундестага Бербель Бас хочет посетить Киев с визитом.

Она может стать самым высокопоставленным представителем властей Германии, совершившим визит в Киев с начала войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Пресс-секретарь спикера сообщила в четверг, что та хочет поехать в Украину по приглашению своего коллеги Руслана Стефанчука, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны и провести с ним политические переговоры.

День памяти жертв Второй мировой войны в Украине отмечается 8 мая.

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Как председатель Бундестага политик СДПГ занимает вторую должность в Германии после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией.

визит (3105) Вторая мировая война (428) Германия (7062) Бундестаг (224)


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Топ комментарии
+8
«Їдьте в Херсон!»: мережу обурив план «слуг народу» влаштувати закордонне турне



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05.05.2022 12:23
+5
А Шлюхольц там видає з себе незайману монашку, Ой ви Штангенциркуля не прийняли, ой це так погано, ой не можу, спочатку поцілуйте перстень на руці у дєда циркуля, простіть йому продажність привселюндо присягніть на вірність, тоді може я до вас приїду.

Гніда шольц тримай свого трехербрехера сивого при собі, ти вже політичний труп! і без ваших пєпєлацов, будемо ще принижуватись!! хрін!
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05.05.2022 12:16
+3
Звичайно добре,що Бундестаг підтримав надання важкого озброєння для ЗСУ,але є інші виконавчі органи ФРН які неприпустимо затягують вже ухвалене політичне рішення.
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05.05.2022 12:12
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Київ - це місце сили. Сюди всі хочуть, щоб покращити свої рейтинги =)

Аби б ще головного піарщика на крові приструнити, щоб менше своїх відосікив робив...
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05.05.2022 12:11 Ответить
некому сейчас струнить - все заняты. Поэтому он один дома - может и не пустить, если ему Бербель не понравится.
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05.05.2022 12:15 Ответить
Звичайно добре,що Бундестаг підтримав надання важкого озброєння для ЗСУ,але є інші виконавчі органи ФРН які неприпустимо затягують вже ухвалене політичне рішення.
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05.05.2022 12:12 Ответить
Лучше уж сама анонсирует визит, чем Зеленскай ни с того, ни с чего скажет.
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05.05.2022 12:13 Ответить
А Шлюхольц там видає з себе незайману монашку, Ой ви Штангенциркуля не прийняли, ой це так погано, ой не можу, спочатку поцілуйте перстень на руці у дєда циркуля, простіть йому продажність привселюндо присягніть на вірність, тоді може я до вас приїду.

Гніда шольц тримай свого трехербрехера сивого при собі, ти вже політичний труп! і без ваших пєпєлацов, будемо ще принижуватись!! хрін!
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05.05.2022 12:16 Ответить
Штайнмєр - вчитель і друг Шольца. Яке їхало, таке здибало.
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05.05.2022 13:48 Ответить
В моєї вчительки було таке саме прізвище, - Бас.
Вона розказувала, що у її приятельки було ще коротше прізвище, - Ус.
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05.05.2022 12:22 Ответить
«Їдьте в Херсон!»: мережу обурив план «слуг народу» влаштувати закордонне турне



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05.05.2022 12:23 Ответить
цинізм блазня московського народу це звична справа
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05.05.2022 13:06 Ответить
У лавах ЗСУ - 796 членів «Європейська Солідарності» , серед яких лише 160 - чинних

депутатів місцевих рад - це найвищий показник залученості до захисту України серед усіх політичних партій в Україні.

А у лавах територіальної оборони (у тому числі ті, що вже беруть участь в бойових діях на сході) - 1597 членів «ЄС», серед яких 305 депутатів місцевих рад (кількість бійців - членів фракції у ВР не розголошується з певних причин, але більшість з них ви знаєте).

Допомагають армії як волонтери - 4546 членів «ЄС», серед яких 1087 депутатів місцевих рад.

А "Слуги" їдуть не на фронт, а прогулятись в Європу.
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05.05.2022 13:53 Ответить
Усіх запрошують крім Штайнмаєра

Як голова Бундестагу політик СДПН займає другу посаду в Німеччині після федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Джерело:

Ось тільки в неї більше повноважень, ніж у Штайнмаєра
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05.05.2022 12:29 Ответить
Першу посаду в Німеччині займає канцлер.
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05.05.2022 13:56 Ответить
Молодець фрау Бас! Будемо раді бачити вас в Україні! Не будь як ліверна ковбаса!
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05.05.2022 13:10 Ответить
шоу-тури в Бучу в Ірпінь
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05.05.2022 13:16 Ответить
 
 