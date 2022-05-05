Спикер немецкого Бундестага Басс планирует визит в Киев

Спикер немецкого Бундестага Бербель Бас хочет посетить Киев с визитом.

Она может стать самым высокопоставленным представителем властей Германии, совершившим визит в Киев с начала войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Пресс-секретарь спикера сообщила в четверг, что та хочет поехать в Украину по приглашению своего коллеги Руслана Стефанчука, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны и провести с ним политические переговоры.

День памяти жертв Второй мировой войны в Украине отмечается 8 мая.

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Как председатель Бундестага политик СДПГ занимает вторую должность в Германии после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией.