Спикер немецкого Бундестага Басс планирует визит в Киев
Спикер немецкого Бундестага Бербель Бас хочет посетить Киев с визитом.
Она может стать самым высокопоставленным представителем властей Германии, совершившим визит в Киев с начала войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Пресс-секретарь спикера сообщила в четверг, что та хочет поехать в Украину по приглашению своего коллеги Руслана Стефанчука, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны и провести с ним политические переговоры.
День памяти жертв Второй мировой войны в Украине отмечается 8 мая.
Как председатель Бундестага политик СДПГ занимает вторую должность в Германии после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Напомним, в середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией.
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Аби б ще головного піарщика на крові приструнити, щоб менше своїх відосікив робив...
Гніда шольц тримай свого трехербрехера сивого при собі, ти вже політичний труп! і без ваших пєпєлацов, будемо ще принижуватись!! хрін!
Вона розказувала, що у її приятельки було ще коротше прізвище, - Ус.
депутатів місцевих рад - це найвищий показник залученості до захисту України серед усіх політичних партій в Україні.
А у лавах територіальної оборони (у тому числі ті, що вже беруть участь в бойових діях на сході) - 1597 членів «ЄС», серед яких 305 депутатів місцевих рад (кількість бійців - членів фракції у ВР не розголошується з певних причин, але більшість з них ви знаєте).
Допомагають армії як волонтери - 4546 членів «ЄС», серед яких 1087 депутатів місцевих рад.
А "Слуги" їдуть не на фронт, а прогулятись в Європу.
Як голова Бундестагу політик СДПН займає другу посаду в Німеччині після федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Джерело:
Ось тільки в неї більше повноважень, ніж у Штайнмаєра