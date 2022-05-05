"Приватбанк" закрывает кредитные каникулы. Обязательные платежи возвращают
"Кредитные каникулы" для клиентов "Приватбанка" закончатся уже 1 июня. Государственный банк Украины возвращает обязательный ежемесячный платеж по кредитным картам для клиентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Facebook банке.
"До 1 июня в "Приватбанке" действуют кредитные каникулы. Это льготные условия договора, когда клиенты могут не вносить обязательный ежемесячный платеж. Банк за это не будет штрафовать, а списывать только процент за пользование кредитными средствами. Но ставка в апреле и мае будет вдвое меньше - 1,7%. Поэтому, если у вас сейчас трудности, до конца мая можете не вносить обязательный платеж", - говорится в сообщении.
Кроме того, в компании добавили, что у клиентов банка остается возможность пополнять кредитные карты по желанию. А об условиях обслуживания кредитов в июне банк уведомит дополнительно.
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@stabilnosti
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https://twitter.com/stabilnosti/status/1522010777535852546 8 ч
Дмитрий Киселев в своё время переживал сколько стоят трусы Обамы. А тут оказалось, что его собственные трусы стоят как средняя месячная зарплата в обычном российском Зажопинске:
А в Киеве вон знакомый звонил даже ночные клубы и рестораны-бары заработали.
Из-за войны украинские банки лишились не менее 50% поступлений по кредитам.
Але для зеленої влади це не на часі, краще, коли громадяни виїжджають за межі країни і їх утримують іноземні держави.
Не звизди.
Из личного. Переселенец из Дон. области сейчас в Дрогобыче. Никто на вокзалах и в скверах не ночует. Жильё, питание и одежда предоставлены (кроме курева). Проживаем при бедном, но коммунизме (по потребностям) всё бесплатно.
Если хочешь отдельный номер люкс, с видом на Самбор - лобай.