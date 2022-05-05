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"Приватбанк" закрывает кредитные каникулы. Обязательные платежи возвращают

приват

"Кредитные каникулы" для клиентов "Приватбанка" закончатся уже 1 июня. Государственный банк Украины возвращает обязательный ежемесячный платеж по кредитным картам для клиентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Facebook банке.

"До 1 июня в "Приватбанке" действуют кредитные каникулы. Это льготные условия договора, когда клиенты могут не вносить обязательный ежемесячный платеж. Банк за это не будет штрафовать, а списывать только процент за пользование кредитными средствами. Но ставка в апреле и мае будет вдвое меньше - 1,7%. Поэтому, если у вас сейчас трудности, до конца мая можете не вносить обязательный платеж", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украинцы за границей могут пользоваться картами "Приватбанка" без ограничений

Кроме того, в компании добавили, что у клиентов банка остается возможность пополнять кредитные карты по желанию. А об условиях обслуживания кредитов в июне банк уведомит дополнительно.

Автор: 

кредитные карточки (23) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+16
та нет, дружок, собака с блохами это ты, если брал на "бытовую технику" ))) это точно лоховство! некоторые граждане брали кредиты для пополнения оборотных средств в малом бизнесе, для закупки товара, или когда контрагенты задерживают оплату, а сейчас как раз тот случай, когда для них форс мажор.
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05.05.2022 12:34
+12
так і не було насправді ніяких "кредитних канікул" , обов'язкові платежі нам приходили і казали платити.
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05.05.2022 12:19
+11
Коли ти брав свої кредити теж війна була?! Ти теж роботу втратив?! Сиди і мовчи кретин!
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05.05.2022 13:03
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так і не було насправді ніяких "кредитних канікул" , обов'язкові платежі нам приходили і казали платити.
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05.05.2022 12:19 Ответить
вони зараз ще об'являть що плєватьбанк знову бєнін, ото посміємося
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05.05.2022 12:22 Ответить
Бабки вернуть в кассу
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05.05.2022 12:23 Ответить
Якщо не можеш платити нічого брати кредити. Я за все життя міг брати кредит тільки на побутову техніку, але розраховував якщо щось не так то я зміг би закрити той кредит одним платежом. Треба жити, як кажуть, по карману. А в нас деякі понабираються кредитів як собака блох потім волають, що у ніх прАблєми і тоді розраховуються або батьки, або житло забирають. Так не можна. Брав гроші то треба їх віддавати, а з голою сракою які кредити, мля?...
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05.05.2022 12:29 Ответить
та нет, дружок, собака с блохами это ты, если брал на "бытовую технику" ))) это точно лоховство! некоторые граждане брали кредиты для пополнения оборотных средств в малом бизнесе, для закупки товара, или когда контрагенты задерживают оплату, а сейчас как раз тот случай, когда для них форс мажор.
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05.05.2022 12:34 Ответить
какой ты недалекий, потребитель!
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05.05.2022 12:58 Ответить
Коли ти брав свої кредити теж війна була?! Ти теж роботу втратив?! Сиди і мовчи кретин!
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05.05.2022 13:03 Ответить
кредиты можна и нужно брать - только не те под 1% в день или более (то есть под 365 % в год) а брать по акции - первые два месяца без процентов или карточки с льготным периодом до 100 дней ..
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05.05.2022 14:48 Ответить
А де я написав,що брав кредити на техніку ?
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05.05.2022 14:54 Ответить
Усі обов'язкові платежі по "оплата частями" з березня - були відключені,гроші не списувало і в тому випадку коли вони були на рахунку, % ставка зменьшіна вдвічі + нема обов'язкового платежу, штрафів небуло. Чим не задоволені??? Приват себе повів в данному випадку на висоті, в зрівнянні з іншими.
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05.05.2022 12:40 Ответить
Але що насправді напрягає - дати оплат ввімкнулися в кінці квітня з попередженням о оплаті в червні,а платежі (декілька) в мене в 20х числах (різні дати) - таке враження що приват знає що буде в червні.
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05.05.2022 12:44 Ответить
Кому війна,а кому мати рідна...
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05.05.2022 12:21 Ответить
Никто другого от них и не ждал)
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05.05.2022 12:25 Ответить
Вестник Стабильности #StandWithUkraine

@stabilnosti

·
https://twitter.com/stabilnosti/status/1522010777535852546 8 ч

Дмитрий Киселев в своё время переживал сколько стоят трусы Обамы. А тут оказалось, что его собственные трусы стоят как средняя месячная зарплата в обычном российском Зажопинске:


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05.05.2022 12:25 Ответить
А в червні,що населеню краще стане? Взагалі ці кредити,на період військового стану,мають пробачатися.
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05.05.2022 12:27 Ответить
що ще тобі пробачити?
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05.05.2022 12:33 Ответить
в твоей области идет война, бизнес работает?
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05.05.2022 12:56 Ответить
Харьков . Уже месяц работаем почти каждый день.
А в Киеве вон знакомый звонил даже ночные клубы и рестораны-бары заработали.
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05.05.2022 13:11 Ответить
По ходу кто ходил в ночные клубы и рестораны раньше и жил на широкую ногу тот и будет ходить у них как правило денежные запасы солидные ,даже при том что потерян бизнес ,а когда простой среднестатистический человек который жил на зарплату теряет работу и доход, то даже про пиво приходиться забыть
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05.05.2022 14:24 Ответить
бред собачий - в Киеве пока нет работы нормальной
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05.05.2022 14:50 Ответить
И как мне положить деньги, если я в оккупации ни один терминал не работает? Плюс ещё нет связи, что бы перевести деньги с карты на карту надо смс подтверждение а смс не приходят?
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05.05.2022 12:27 Ответить
Копите деньги после освобождение заплатите, ну или про ваш кредит просто забудут)). Такое тоже бувало.
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05.05.2022 12:30 Ответить
никто ни какой кредит никогда не забывает - особенно колекторы
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05.05.2022 14:51 Ответить
ВСЕ! - "тюрьма ходи".....
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05.05.2022 12:42 Ответить
как нет связи ? вы же по инету сейчас здесь пишите или как ?
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05.05.2022 13:13 Ответить
+++++
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05.05.2022 15:26 Ответить
https://forbes.ua/ru/inside/polovina-ukrainskikh-kompaniy-ne-mozhut-povernuti-krediti-chi-e-vikhid-28042022-5716 https://forbes.ua/ru/inside/polovina-ukrainskikh-kompaniy-ne-mozhut-povernuti-krediti-chi-e-vikhid-28042022-5716

Из-за войны украинские банки лишились не менее 50% поступлений по кредитам.
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05.05.2022 12:28 Ответить
если по справедливости, то из замороженных активов засРашки нужно 3 млрд$ на Харьков, 5 на Киев, 1 - Чернигов, Суммы, Ахтырка и т.д. 10 млрд$ на компенсацию банкам, плюс по факту убытки предприятиям для восстановления... это и есть - компенсация "государству". А если на потоки снова сядут всякие ЕрмаЗЕЛы из ОПы, на ВЕЛИКОЕ восстановление, то снова получим фиКАЛОмойскогов в 10 степени!
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05.05.2022 12:42 Ответить
маловато - нужно на много больше - покоцанное или попаленное жилье многое придется сносить по скольку восстанавливать ее будет так же дорого
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05.05.2022 14:53 Ответить
От кредитов отказался как от огня. Нуихнах. Порвал, порезал (после того как рассчитался) кредитную карту. Теперь - только накопительная. Максимум - рассрочка для бытовой техники.
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05.05.2022 12:35 Ответить
А рассрочка не кредит? Попробуй вовремя не заплатить!
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05.05.2022 12:38 Ответить
для бытовой техники? ))) а какие же ты брал раньше?
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05.05.2022 12:43 Ответить
хаха ... ловите зайца в поле
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05.05.2022 12:40 Ответить
А що ПриватБанк в червні війна закінчиться чи ціни зростати перестануть?! Чи може робота з'явиться? Уроди кончені! Ну давайте добивайте нас! Гірше рашистів свої виродки !!
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05.05.2022 13:07 Ответить
Твари! Деньги перехватывались для бизнеса. Хоть как-то держаться в эпоху шариковых, содержать и пытаться развиваться. Теперь в моей области война, весь бизнес стоит, каждый день новые разрушения. Нет никакого прихода кроме списка обязательств... зато в регионах где нет войны, все збс! Жилье сдают по конским ценам, наплыв беженцев(потенциальных потребителей), гуманитарку потрошат, бухают, кайфуют!
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05.05.2022 13:09 Ответить
"Твари" это кто -"банк" или те кто уехал "бухает и кайфует" или все кто сейчас не в Харькове ?
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05.05.2022 14:01 Ответить
В західних областях на початку трохи втручалися, щоб ціни на оренду не завищували в 2-3 рази, але це було кілька тижнів. Зараз ціни просто космічні і ніхто вже не заперечує, бо ті ж мери., місцеві депутати, чиновники теж здають житло в оренду і утискати самих себе ніхто з них не буде. Хоча під час війни можна спокійно для потреб держави вилучати для користування (без позбавлення права власності звичайно) зайве житло, вже навіть не кажу про необхідність сплачувати податки з оренди.
Але для зеленої влади це не на часі, краще, коли громадяни виїжджають за межі країни і їх утримують іноземні держави.
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05.05.2022 14:10 Ответить
В західних областях на початку.........
Не звизди.
Из личного. Переселенец из Дон. области сейчас в Дрогобыче. Никто на вокзалах и в скверах не ночует. Жильё, питание и одежда предоставлены (кроме курева). Проживаем при бедном, но коммунизме (по потребностям) всё бесплатно.
Если хочешь отдельный номер люкс, с видом на Самбор - лобай.
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05.05.2022 15:33 Ответить
началось! Как все хотят, как и раньше, от налогов уходить и ни за что не платить. Значит должен быть такой бюджет, чтобы за всех долги платить и еще вооружаться за счет бюджета, а где сейчас все это взять.
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05.05.2022 15:01 Ответить
Приматбанк - контора,где даже за оплату коммуналки берут комиссию!Еле дозвонился на 3700 и сказал специалисту,что Кабмин запретил брать комиссию за коммуналку(что все остальные банки исполняют) - ответ меня убил -а мы договорились с Нацбанком!!!
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05.05.2022 15:04 Ответить
 
 