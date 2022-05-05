"ПриватБанк" закриває кредитні канікули. Обов'язкові платежі повертають
"Кредитні канікули" для клієнтів "ПриватБанку" закінчаться вже 1 червня. Державний банк України повертає обов'язковий щомісячний платіж за кредитними картками для клієнтів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Facebook банку.
"До 1 червня у ПриватБанку діють кредитні канікули. Це пільгові умови договору, коли клієнти можуть не вносити обов'язковий щомісячний платіж. Банк за це не штрафуватиме, а буде списувати тільки відсоток за користування кредитними коштами. Але ставка у квітні та травні буде вдвічі меншою - 1,7 %. Тому, якщо у вас зараз труднощі, до кінця травня можете не вносити обов’язковий платіж", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у компанії додали, що у клієнтів банку залишається можливість поповнювати кредитні картки за бажанням. А про умови обслуговування кредитів у червні банк повідомить додатково.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@stabilnosti
·
https://twitter.com/stabilnosti/status/1522010777535852546 8 ч
Дмитрий Киселев в своё время переживал сколько стоят трусы Обамы. А тут оказалось, что его собственные трусы стоят как средняя месячная зарплата в обычном российском Зажопинске:
А в Киеве вон знакомый звонил даже ночные клубы и рестораны-бары заработали.
Из-за войны украинские банки лишились не менее 50% поступлений по кредитам.
Але для зеленої влади це не на часі, краще, коли громадяни виїжджають за межі країни і їх утримують іноземні держави.
Не звизди.
Из личного. Переселенец из Дон. области сейчас в Дрогобыче. Никто на вокзалах и в скверах не ночует. Жильё, питание и одежда предоставлены (кроме курева). Проживаем при бедном, но коммунизме (по потребностям) всё бесплатно.
Если хочешь отдельный номер люкс, с видом на Самбор - лобай.