"ПриватБанк" закриває кредитні канікули. Обов'язкові платежі повертають

"Кредитні канікули" для клієнтів "ПриватБанку" закінчаться вже 1 червня. Державний банк України повертає обов'язковий щомісячний платіж за кредитними картками для клієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Facebook банку.

"До 1 червня у ПриватБанку діють кредитні канікули. Це пільгові умови договору, коли клієнти можуть не вносити обов'язковий щомісячний платіж. Банк за це не штрафуватиме, а буде списувати тільки відсоток за користування кредитними коштами. Але ставка у квітні та травні буде вдвічі меншою - 1,7 %. Тому, якщо у вас зараз труднощі, до кінця травня можете не вносити обов’язковий платіж", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у компанії додали, що у клієнтів банку залишається можливість поповнювати кредитні картки за бажанням. А про умови обслуговування кредитів у червні банк повідомить додатково.