Более 290 абонентов в Николаеве остаются без газа из-за ночных обстрелов
В Николаеве из-за ночных обстрелов российскими войсками повреждены газопроводы. В результате более 290 абонентов в городе остаются без газа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича в телеграме.
В результате атак оккупантов повреждены газопроводы на нескольких улицах Ингульского района. В настоящее время на местах повреждения работают ремонтные бригады.
"Без газа в городе более 290 абонентов. На местах работают специалисты, все утечки газа локализованы", - говорится в сообщении.
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