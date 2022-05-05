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Более 290 абонентов в Николаеве остаются без газа из-за ночных обстрелов

газ

В Николаеве из-за ночных обстрелов российскими войсками повреждены газопроводы. В результате более 290 абонентов в городе остаются без газа.

Об этом информирует  Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича в телеграме.

В результате атак оккупантов повреждены газопроводы на нескольких улицах Ингульского района. В настоящее время на местах повреждения работают ремонтные бригады.

"Без газа в городе более 290 абонентов. На местах работают специалисты, все утечки газа локализованы", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Газ (10236) Николаев (2159) обстрел (27716) Сенкевич Александр (188)


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