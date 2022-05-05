Понад 290 абонентів у Миколаєві залишаються без газу через нічні обстріли
У Миколаєві через нічні обстріли російськими військами пошкоджені газопроводи. В результаті понад 290 абонентів у місті залишаються без газу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення мера Миколаєва Александра Сєнкевича у телеграмі.
Внаслідок атак окупантів пошкоджено газопроводи на кількох вулицях Інгульського району. Наразі на місцях пошкодження працюють ремонтні бригади.
"Без газу в місті наразі більше 290 абонентів. На місцях працюють фахівці, усі витоки газу локалізовані", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль