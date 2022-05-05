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Понад 290 абонентів у Миколаєві залишаються без газу через нічні обстріли

газ

У Миколаєві через нічні обстріли російськими військами пошкоджені газопроводи. В результаті понад 290 абонентів у місті залишаються без газу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення мера Миколаєва Александра Сєнкевича у телеграмі.

Внаслідок атак окупантів пошкоджено газопроводи на кількох вулицях Інгульського району. Наразі на місцях пошкодження працюють ремонтні бригади.

"Без газу в місті наразі більше 290 абонентів. На місцях працюють фахівці, усі витоки газу локалізовані", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

газ (10487) Миколаїв (1814) обстріл (29037) Сєнкевич Олександр (229)


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