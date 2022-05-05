РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7991 посетитель онлайн
Новости
6 189 50

Вениславский уверен, что Шария передадут Украине: Он предстанет перед нашим судом

шарий

Пророссийского блогера Анатолия Шария, задержанного в Испании по подозрению в государственной измене, со временем передадут в Украину и его привлечет к ответственности украинский суд.

Об этом сообщил в эфире телемарафона единственных новостей представитель президента в Конституционном суде, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Его задержали в рамках международной правовой помощи в рамках розыска господина Шария за совершение им ряда уголовных тяжких преступлений на территории Украины. Соответственно, сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам", - сказал Вениславский.

Также читайте: В Испании задержан пророссийский блогер Шарий. СБУ подозревает его в государственной измене. ВIДЕО

В то же время он заметил, что все западные европейские страны являются демократическими и очень тщательно следят за соблюдением правовых процедур. Адвокаты Шария будут обжаловать обвинение, и поэтому надеяться, что Шарий уже завтра будет в Украине – слишком оптимистично.

"Убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия, поэтому надеяться, что он будет на территории Украины завтра – это слишком оптимистично. Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, – у меня сомнений также нет", – добавил Вениславский.

Автор: 

задержание (6688) Испания (878) экстрадиция (568) Шарий Анатолий (227) Вениславский Федор (272)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Його випустять під заставу.
Хіба покарано тих, хто з 2019 дозволив діяльність шарія і його партії в Україні?
В одеській області вони і досі засідають в місцевих радах
показать весь комментарий
05.05.2022 12:26
+13
КРАЩЕ НЕХАЙ ІСПАНСЬКИЙ СУД ЙОГО ЗАСУДИТЬ. ТАМ ЛУГАНДОНСЬКИМ НАЙМАНЦЯМ ПО ВІСІМ РОКІВ ПРИСУДИЛИ,У ТОЙ ЧАС,ЯК У НАС ПОВІДПУСКАЛИ.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:30
+10
Хтось вірить в українське кривосуддя?
показать весь комментарий
05.05.2022 12:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво що воно мичати буде коли в Україну це тіло привезуть
показать весь комментарий
05.05.2022 12:25 Ответить
Та не мичати буде Півенькуля, а голосно піворити - А-А-ААА!!! ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ!!! ФАШИСТЫ!!! ТОЛЬКО НЕ НА БУТЫЛКУ!!! ПУТИН СПАСИ!!!..
(і потім пронизливий вереск пляшкування Півенькулі)
показать весь комментарий
05.05.2022 14:40 Ответить
Його випустять під заставу.
Хіба покарано тих, хто з 2019 дозволив діяльність шарія і його партії в Україні?
В одеській області вони і досі засідають в місцевих радах
показать весь комментарий
05.05.2022 12:26 Ответить
Вроде как за держзраду нет залога. Его отпустят под домашний арест а потом он смоется на россию.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:29 Ответить
а где в его действиях госизмена? )))) шлепала дура языком, на лохах 73% через ЮТ бабки зарабатывала! он что госслужащий? разминирование Чонгара, срыв оборонзаказа 2019-2022, вагнергейт ... это измена. (но про это после победы Украины!)
показать весь комментарий
05.05.2022 12:47 Ответить
Шарий вел подрывную антиукраинскую деятельность много лет. Давно заслужил присесть. Главное чтоб не в испанской тюрьме, где для него был бы курорт.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:08 Ответить
Вчора відпустили мудака за півтора мільйони. Стаття - державна зрада.
показать весь комментарий
05.05.2022 15:00 Ответить
Ну звичайно. Ловили по всьому світу, щоб випустити під заставу. По таким статтям навряд чи.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:32 Ответить
Так він не ховався , постійно вів трансляції з Іспанії, ніхера йому не буде... нічого суд не докаже (доказати держзраду відеоблогера, який сидить в Іспанії неможливо), його треба було втопити вдома в унітазі, як робив Масад з бувшими гітлерівцями і видати за самогубство...
показать весь комментарий
05.05.2022 12:38 Ответить
Це, звичайно, оптимальний варіант, але там треба по-закону.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:08 Ответить
прямо по всьому світу. по всьому інтернету були відео з його віллою в іспанії, ніякого секрету.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:53 Ответить
Хм, ну как бы его партейка уже участвовала в выборах в 2019 году..и кто же это то допустил то?
показать весь комментарий
05.05.2022 13:32 Ответить
Шарік, - це така скотина, що ви собі навіть не уявляєте!
У мене до нього надзвичайна огида ще з того часу, коли про нього мало хто чув.

показать весь комментарий
05.05.2022 12:28 Ответить

Анатолий Петушарий зашкварился в суде
показать весь комментарий
05.05.2022 12:28 Ответить
Бабка надвоє сказала...
показать весь комментарий
05.05.2022 12:29 Ответить
Хтось вірить в українське кривосуддя?
показать весь комментарий
05.05.2022 12:30 Ответить
ну если начали под залог отпускать подозреваемых в госизмене то что то сомнения закрадываться
показать весь комментарий
05.05.2022 12:55 Ответить
КРАЩЕ НЕХАЙ ІСПАНСЬКИЙ СУД ЙОГО ЗАСУДИТЬ. ТАМ ЛУГАНДОНСЬКИМ НАЙМАНЦЯМ ПО ВІСІМ РОКІВ ПРИСУДИЛИ,У ТОЙ ЧАС,ЯК У НАС ПОВІДПУСКАЛИ.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:30 Ответить
........лучше бы мразь "случайно потеряли" в Средиземном Море при экстрадиции......
......сэкономили бы деньги и нервы украинских налогоплательщиков .......
показать весь комментарий
05.05.2022 12:30 Ответить
Такі добрі новини треба поступово, бо ноги болять від танцю.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:33 Ответить
Вот это как раз и беспокоит.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:33 Ответить
пєтушарій агітує каклів до дружби з парашиєю, а сам при цьому живе у ЄС?! Бо елохторат пєтушка - це лошари!
показать весь комментарий
05.05.2022 12:36 Ответить
ооо ... славетний український суд ... тепер у нього буде можливість відкупитись за $50 000
показать весь комментарий
05.05.2022 12:37 Ответить
Береза: Ай,красиво Ермак пристроил своего человека. В послы отправил. А его судить надо. Ведь именно из-за Тарана у нас сейчас нет многих боеприпасов. Почему? Потому что Таран уже в 2020 году вместо того чтоб их закупать, тупо возвращал деньги в бюджет. И что это, если не саботаж
показать весь комментарий
05.05.2022 12:38 Ответить
І я про те. Аґент "Козир" продовжує свою діяльність, а дурні радіють затриманню "шарія". Тьху!
показать весь комментарий
05.05.2022 12:41 Ответить
та уже забудьте про тарана на два года. По меньшей мере до следующих выборов.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:56 Ответить
Терміново скликайте РНБО! Щоб "тимчасово призупинити" діяльність пєтуШарія
показать весь комментарий
05.05.2022 12:38 Ответить
В штафбат Шарика.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:39 Ответить
хоч не вздумайте міняти його, він повинен сидити пожиттево в Україні
показать весь комментарий
05.05.2022 12:40 Ответить
Він стане депутатом СН?
показать весь комментарий
05.05.2022 12:45 Ответить
кому кому, но этой мрази я бы штык-ножом кожу с рыла срезала бы.
Одно дело **********Кива, сдежавшая в выгебную яму к своим родственным опарышам, а другое дело когда чмошник сидит в Европе и на неё же опорожняется 8 лет.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:46 Ответить
я тебе открою маленькую тайну - штык ножом ты будешь (ну если психологически сможешь) снимать с него кожу очень долго и нудно и так и не снимешь он тупой настолько что им и порезаться сложно даже если захотеть
показать весь комментарий
05.05.2022 13:01 Ответить
Мова окупанта пошкоджує психіку.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:06 Ответить
а зачем везут живого? на поруки будут брать??
показать весь комментарий
05.05.2022 12:52 Ответить
Я розумію ,що це неправильно , не по закону. Але таким як шарій, бойко, медведчук та всій іншій сволоті , треба влаштувати нещасний випадок або удавити потихому. Не треба на цю мразоту витрачати час та гроші. З нашим правосуддям їм всеодно нічого не буде.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:00 Ответить
Шарий отпущен под подписку о невыезде, из Мадрида он сейчас может вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции
показать весь комментарий
05.05.2022 13:00 Ответить
Це ворог! Він має стати мертвим! Ніякого суду! Воно не заслуговує на суд! Тим паче ми вже бачимо як воно вийде тут під заставу!
показать весь комментарий
05.05.2022 13:01 Ответить
Це не той Веніславський, який великий стратег та провидець, що виступав проти термінового виділення додаткової суми в 50 млрд грн на збільшення оборонного бюджету в кінці січня 2022, називаючи це політичним популізмом?
А то я вже починаю побоюватись, чи побачимо ми пєтушару Шаріка в Україні.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:01 Ответить
https://prm.ua/zelenskyy-pro-priorytety-my-mozhemo-zbilshyty-armiiu-v-dva-try-razy-ale-todi-ne-zmozhemo-buduvaty-dorohy/ "Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.

11:32, 18 лютого 2022
показать весь комментарий
05.05.2022 13:24 Ответить
В нас судді ще гірші за Шарія. Він голосно триндить, а вони мовчки, тихенько за бабло відмазують крадіїв та зрадників. Ворон ворону.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:02 Ответить
Все кто говорит о правосудии. Шарий враг текущей власти, так как они работают на одном и том же электоральном поле - вата. Также как и Медведчук. Оттого власть заинтересована, чтобы это поле зачистить.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:04 Ответить
Передадуть Україні--і відпустять
показать весь комментарий
05.05.2022 13:18 Ответить
І цей суд його відпустить…
показать весь комментарий
05.05.2022 13:28 Ответить
С нашим "правосудием" будет как со Штепой, выпустят и через суды компенсацию отсудит. Наши суды - очень большая проблема.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:34 Ответить
Затримання анатольанатоліча. Оперативна зйомка:

показать весь комментарий
05.05.2022 13:35 Ответить
Давайте краще так - суд іспанський, а тюрма наша. Так буде справедливо і ефективно.
показать весь комментарий
05.05.2022 14:07 Ответить
За держзраду і колабораціонізм
показать весь комментарий
05.05.2022 15:11 Ответить
Ніхто це чмо нам не віддасть, як завжди. Лише кричать Україна, а за очі продовжуть висміювати.
показать весь комментарий
05.05.2022 16:58 Ответить
 
 