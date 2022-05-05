Вениславский уверен, что Шария передадут Украине: Он предстанет перед нашим судом

Пророссийского блогера Анатолия Шария, задержанного в Испании по подозрению в государственной измене, со временем передадут в Украину и его привлечет к ответственности украинский суд.

Об этом сообщил в эфире телемарафона единственных новостей представитель президента в Конституционном суде, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Его задержали в рамках международной правовой помощи в рамках розыска господина Шария за совершение им ряда уголовных тяжких преступлений на территории Украины. Соответственно, сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам", - сказал Вениславский.

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В то же время он заметил, что все западные европейские страны являются демократическими и очень тщательно следят за соблюдением правовых процедур. Адвокаты Шария будут обжаловать обвинение, и поэтому надеяться, что Шарий уже завтра будет в Украине – слишком оптимистично.

"Убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия, поэтому надеяться, что он будет на территории Украины завтра – это слишком оптимистично. Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, – у меня сомнений также нет", – добавил Вениславский.