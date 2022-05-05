Вениславский уверен, что Шария передадут Украине: Он предстанет перед нашим судом
Пророссийского блогера Анатолия Шария, задержанного в Испании по подозрению в государственной измене, со временем передадут в Украину и его привлечет к ответственности украинский суд.
Об этом сообщил в эфире телемарафона единственных новостей представитель президента в Конституционном суде, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Его задержали в рамках международной правовой помощи в рамках розыска господина Шария за совершение им ряда уголовных тяжких преступлений на территории Украины. Соответственно, сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам", - сказал Вениславский.
В то же время он заметил, что все западные европейские страны являются демократическими и очень тщательно следят за соблюдением правовых процедур. Адвокаты Шария будут обжаловать обвинение, и поэтому надеяться, что Шарий уже завтра будет в Украине – слишком оптимистично.
"Убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия, поэтому надеяться, что он будет на территории Украины завтра – это слишком оптимистично. Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, – у меня сомнений также нет", – добавил Вениславский.
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(і потім пронизливий вереск пляшкування Півенькулі)
Хіба покарано тих, хто з 2019 дозволив діяльність шарія і його партії в Україні?
В одеській області вони і досі засідають в місцевих радах
У мене до нього надзвичайна огида ще з того часу, коли про нього мало хто чув.
Анатолий Петушарий зашкварился в суде
......сэкономили бы деньги и нервы украинских налогоплательщиков .......
Одно дело
**********Кива, сдежавшая в выгебную яму к своим родственным опарышам, а другое дело когда чмошник сидит в Европе и на неё же опорожняется 8 лет.
А то я вже починаю побоюватись, чи побачимо ми пєтушару Шаріка в Україні.
11:32, 18 лютого 2022