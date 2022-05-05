Веніславський впевнений, що Шарія передадуть Україні: Він постане перед нашим судом

Проросійського блогера Анатолія Шарія, якого затримали в Іспанії за підозрою у державній зраді, з часом передадуть в Україну і його притягне до відповідальності український суд.

Про це повідомив в ефірі телемарафону єдиних новин представник президента у Конституційному суді, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Його затримали в рамках міжнародної правової допомоги в рамках розшуку пана Шарія за вчинення ним низки кримінальних тяжких злочинів на території України. Відповідно зараз буде започаткована процедура його екстрадиції до України, і він постане перед українським судом і буде нести відповідальність за українськими законами", - сказав Веніславський.

Водночас він зауважив, що всі західні європейські країни є демократичними і дуже ретельно стежать за дотриманням правових процедур. Адвокати Шарія оскаржуватимуть звинувачення, і тому сподіватися, що Шарій вже завтра буде в Україні - занадто оптимістично.

"Але те, що він точно потрапить на територію України і буде переданий у руки правосуддя, - в мене сумнівів також немає", - додав Веніславський.

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