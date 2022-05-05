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Веніславський впевнений, що Шарія передадуть Україні: Він постане перед нашим судом

шарий

Проросійського блогера Анатолія Шарія, якого затримали в Іспанії за підозрою у державній зраді, з часом передадуть в Україну і його притягне до відповідальності український суд.

Про це повідомив в ефірі телемарафону єдиних новин представник президента у Конституційному суді, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Його затримали в рамках міжнародної правової допомоги в рамках розшуку пана Шарія за вчинення ним низки кримінальних тяжких злочинів на території України. Відповідно зараз буде започаткована процедура його екстрадиції до України, і він постане перед українським судом і буде нести відповідальність за українськими законами", - сказав Веніславський.

Водночас він зауважив, що всі західні європейські країни є демократичними і дуже ретельно стежать за дотриманням правових процедур. Адвокати Шарія оскаржуватимуть звинувачення, і тому сподіватися, що Шарій вже завтра буде в Україні - занадто оптимістично.

"Але те, що він точно потрапить на територію України і буде переданий у руки правосуддя, - в мене сумнівів також немає", - додав Веніславський.

Також читайте: В Іспанії затримано проросійського блогера Шарія. СБУ підозрює його у державній зраді. ВIДЕО

Автор: 

затримання (4352) Іспанія (928) екстрадиція (437) Шарій Анатолій (227) Веніславський Федір (293)


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Топ коментарі
+20
Його випустять під заставу.
Хіба покарано тих, хто з 2019 дозволив діяльність шарія і його партії в Україні?
В одеській області вони і досі засідають в місцевих радах
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05.05.2022 12:26
+13
КРАЩЕ НЕХАЙ ІСПАНСЬКИЙ СУД ЙОГО ЗАСУДИТЬ. ТАМ ЛУГАНДОНСЬКИМ НАЙМАНЦЯМ ПО ВІСІМ РОКІВ ПРИСУДИЛИ,У ТОЙ ЧАС,ЯК У НАС ПОВІДПУСКАЛИ.
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05.05.2022 12:30
+10
Хтось вірить в українське кривосуддя?
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05.05.2022 12:30
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Цікаво що воно мичати буде коли в Україну це тіло привезуть
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05.05.2022 12:25 Відповісти
Та не мичати буде Півенькуля, а голосно піворити - А-А-ААА!!! ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ!!! ФАШИСТЫ!!! ТОЛЬКО НЕ НА БУТЫЛКУ!!! ПУТИН СПАСИ!!!..
(і потім пронизливий вереск пляшкування Півенькулі)
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05.05.2022 14:40 Відповісти
Його випустять під заставу.
Хіба покарано тих, хто з 2019 дозволив діяльність шарія і його партії в Україні?
В одеській області вони і досі засідають в місцевих радах
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05.05.2022 12:26 Відповісти
Вроде как за держзраду нет залога. Его отпустят под домашний арест а потом он смоется на россию.
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05.05.2022 12:29 Відповісти
а где в его действиях госизмена? )))) шлепала дура языком, на лохах 73% через ЮТ бабки зарабатывала! он что госслужащий? разминирование Чонгара, срыв оборонзаказа 2019-2022, вагнергейт ... это измена. (но про это после победы Украины!)
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05.05.2022 12:47 Відповісти
Шарий вел подрывную антиукраинскую деятельность много лет. Давно заслужил присесть. Главное чтоб не в испанской тюрьме, где для него был бы курорт.
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05.05.2022 13:08 Відповісти
Вчора відпустили мудака за півтора мільйони. Стаття - державна зрада.
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05.05.2022 15:00 Відповісти
Ну звичайно. Ловили по всьому світу, щоб випустити під заставу. По таким статтям навряд чи.
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05.05.2022 12:32 Відповісти
Так він не ховався , постійно вів трансляції з Іспанії, ніхера йому не буде... нічого суд не докаже (доказати держзраду відеоблогера, який сидить в Іспанії неможливо), його треба було втопити вдома в унітазі, як робив Масад з бувшими гітлерівцями і видати за самогубство...
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05.05.2022 12:38 Відповісти
Це, звичайно, оптимальний варіант, але там треба по-закону.
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05.05.2022 13:08 Відповісти
прямо по всьому світу. по всьому інтернету були відео з його віллою в іспанії, ніякого секрету.
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05.05.2022 13:53 Відповісти
Хм, ну как бы его партейка уже участвовала в выборах в 2019 году..и кто же это то допустил то?
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05.05.2022 13:32 Відповісти
Шарік, - це така скотина, що ви собі навіть не уявляєте!
У мене до нього надзвичайна огида ще з того часу, коли про нього мало хто чув.

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05.05.2022 12:28 Відповісти

Анатолий Петушарий зашкварился в суде
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05.05.2022 12:28 Відповісти
Бабка надвоє сказала...
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05.05.2022 12:29 Відповісти
Хтось вірить в українське кривосуддя?
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05.05.2022 12:30 Відповісти
ну если начали под залог отпускать подозреваемых в госизмене то что то сомнения закрадываться
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05.05.2022 12:55 Відповісти
КРАЩЕ НЕХАЙ ІСПАНСЬКИЙ СУД ЙОГО ЗАСУДИТЬ. ТАМ ЛУГАНДОНСЬКИМ НАЙМАНЦЯМ ПО ВІСІМ РОКІВ ПРИСУДИЛИ,У ТОЙ ЧАС,ЯК У НАС ПОВІДПУСКАЛИ.
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05.05.2022 12:30 Відповісти
........лучше бы мразь "случайно потеряли" в Средиземном Море при экстрадиции......
......сэкономили бы деньги и нервы украинских налогоплательщиков .......
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05.05.2022 12:30 Відповісти
Такі добрі новини треба поступово, бо ноги болять від танцю.
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05.05.2022 12:33 Відповісти
Вот это как раз и беспокоит.
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05.05.2022 12:33 Відповісти
пєтушарій агітує каклів до дружби з парашиєю, а сам при цьому живе у ЄС?! Бо елохторат пєтушка - це лошари!
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05.05.2022 12:36 Відповісти
ооо ... славетний український суд ... тепер у нього буде можливість відкупитись за $50 000
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05.05.2022 12:37 Відповісти
Береза: Ай,красиво Ермак пристроил своего человека. В послы отправил. А его судить надо. Ведь именно из-за Тарана у нас сейчас нет многих боеприпасов. Почему? Потому что Таран уже в 2020 году вместо того чтоб их закупать, тупо возвращал деньги в бюджет. И что это, если не саботаж
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05.05.2022 12:38 Відповісти
І я про те. Аґент "Козир" продовжує свою діяльність, а дурні радіють затриманню "шарія". Тьху!
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05.05.2022 12:41 Відповісти
та уже забудьте про тарана на два года. По меньшей мере до следующих выборов.
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05.05.2022 12:56 Відповісти
Терміново скликайте РНБО! Щоб "тимчасово призупинити" діяльність пєтуШарія
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05.05.2022 12:38 Відповісти
В штафбат Шарика.
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05.05.2022 12:39 Відповісти
хоч не вздумайте міняти його, він повинен сидити пожиттево в Україні
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05.05.2022 12:40 Відповісти
Він стане депутатом СН?
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05.05.2022 12:45 Відповісти
кому кому, но этой мрази я бы штык-ножом кожу с рыла срезала бы.
Одно дело **********Кива, сдежавшая в выгебную яму к своим родственным опарышам, а другое дело когда чмошник сидит в Европе и на неё же опорожняется 8 лет.
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05.05.2022 12:46 Відповісти
я тебе открою маленькую тайну - штык ножом ты будешь (ну если психологически сможешь) снимать с него кожу очень долго и нудно и так и не снимешь он тупой настолько что им и порезаться сложно даже если захотеть
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05.05.2022 13:01 Відповісти
Мова окупанта пошкоджує психіку.
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05.05.2022 13:06 Відповісти
а зачем везут живого? на поруки будут брать??
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05.05.2022 12:52 Відповісти
Я розумію ,що це неправильно , не по закону. Але таким як шарій, бойко, медведчук та всій іншій сволоті , треба влаштувати нещасний випадок або удавити потихому. Не треба на цю мразоту витрачати час та гроші. З нашим правосуддям їм всеодно нічого не буде.
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05.05.2022 13:00 Відповісти
Шарий отпущен под подписку о невыезде, из Мадрида он сейчас может вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции
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05.05.2022 13:00 Відповісти
Це ворог! Він має стати мертвим! Ніякого суду! Воно не заслуговує на суд! Тим паче ми вже бачимо як воно вийде тут під заставу!
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05.05.2022 13:01 Відповісти
Це не той Веніславський, який великий стратег та провидець, що виступав проти термінового виділення додаткової суми в 50 млрд грн на збільшення оборонного бюджету в кінці січня 2022, називаючи це політичним популізмом?
А то я вже починаю побоюватись, чи побачимо ми пєтушару Шаріка в Україні.
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05.05.2022 13:01 Відповісти
https://prm.ua/zelenskyy-pro-priorytety-my-mozhemo-zbilshyty-armiiu-v-dva-try-razy-ale-todi-ne-zmozhemo-buduvaty-dorohy/ "Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.

11:32, 18 лютого 2022
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05.05.2022 13:24 Відповісти
В нас судді ще гірші за Шарія. Він голосно триндить, а вони мовчки, тихенько за бабло відмазують крадіїв та зрадників. Ворон ворону.
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05.05.2022 13:02 Відповісти
Все кто говорит о правосудии. Шарий враг текущей власти, так как они работают на одном и том же электоральном поле - вата. Также как и Медведчук. Оттого власть заинтересована, чтобы это поле зачистить.
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05.05.2022 13:04 Відповісти
Передадуть Україні--і відпустять
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05.05.2022 13:18 Відповісти
І цей суд його відпустить…
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05.05.2022 13:28 Відповісти
С нашим "правосудием" будет как со Штепой, выпустят и через суды компенсацию отсудит. Наши суды - очень большая проблема.
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05.05.2022 13:34 Відповісти
Затримання анатольанатоліча. Оперативна зйомка:

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05.05.2022 13:35 Відповісти
Давайте краще так - суд іспанський, а тюрма наша. Так буде справедливо і ефективно.
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05.05.2022 14:07 Відповісти
За держзраду і колабораціонізм
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05.05.2022 15:11 Відповісти
Ніхто це чмо нам не віддасть, як завжди. Лише кричать Україна, а за очі продовжуть висміювати.
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05.05.2022 16:58 Відповісти
 
 