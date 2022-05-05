Веніславський впевнений, що Шарія передадуть Україні: Він постане перед нашим судом
Проросійського блогера Анатолія Шарія, якого затримали в Іспанії за підозрою у державній зраді, з часом передадуть в Україну і його притягне до відповідальності український суд.
Про це повідомив в ефірі телемарафону єдиних новин представник президента у Конституційному суді, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Його затримали в рамках міжнародної правової допомоги в рамках розшуку пана Шарія за вчинення ним низки кримінальних тяжких злочинів на території України. Відповідно зараз буде започаткована процедура його екстрадиції до України, і він постане перед українським судом і буде нести відповідальність за українськими законами", - сказав Веніславський.
Водночас він зауважив, що всі західні європейські країни є демократичними і дуже ретельно стежать за дотриманням правових процедур. Адвокати Шарія оскаржуватимуть звинувачення, і тому сподіватися, що Шарій вже завтра буде в Україні - занадто оптимістично.
"Але те, що він точно потрапить на територію України і буде переданий у руки правосуддя, - в мене сумнівів також немає", - додав Веніславський.
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(і потім пронизливий вереск пляшкування Півенькулі)
Хіба покарано тих, хто з 2019 дозволив діяльність шарія і його партії в Україні?
В одеській області вони і досі засідають в місцевих радах
У мене до нього надзвичайна огида ще з того часу, коли про нього мало хто чув.
Анатолий Петушарий зашкварился в суде
......сэкономили бы деньги и нервы украинских налогоплательщиков .......
Одно дело
**********Кива, сдежавшая в выгебную яму к своим родственным опарышам, а другое дело когда чмошник сидит в Европе и на неё же опорожняется 8 лет.
А то я вже починаю побоюватись, чи побачимо ми пєтушару Шаріка в Україні.
11:32, 18 лютого 2022