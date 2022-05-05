Ситуация вблизи Приднестровья контролируемая, охрана усилена, - Госпогранслужба

Ситуация на линии границы с Молдовой в Приднестровском сегменте контролируемая, охрана границы здесь усилена как пограничниками, так и другими составляющими сектора безопасности и обороны.

Об этом в общенациональном эфире сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Непосредственно на линии границы с Молдовой на Приднестровском сегменте ситуация контролируемая. Это направление было усилено так же, как и участок границы с Беларусью. Это не только силы Госпогранслужбы, но и другие составляющие сектора безопасности и обороны. Мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы не допустить провокаций на направлении Приднестровского сегмента. Конечно, мы учитываем всю ситуацию, нагнетаемую вокруг Приднестровья, относительно непонятных упреках в сторону Украины, что якобы Украина ведет какие-то обстрелы на территории Приднестровья. Наша основная задача - не допустить провокаций, не допустить дальнейшей эскалации, поскольку мы хорошо понимаем, что Россия может использовать эту территорию для дальнейшего наращивания своей агрессии против Украины", - сказал Демченко.

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