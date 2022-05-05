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Новости Война
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Ситуация вблизи Приднестровья контролируемая, охрана усилена, - Госпогранслужба

придністров'я

Ситуация на линии границы с Молдовой в Приднестровском сегменте контролируемая, охрана границы здесь усилена как пограничниками, так и другими составляющими сектора безопасности и обороны.

Об этом в общенациональном эфире сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Непосредственно на линии границы с Молдовой на Приднестровском сегменте ситуация контролируемая. Это направление было усилено так же, как и  участок границы с Беларусью. Это не только силы Госпогранслужбы, но и другие составляющие сектора безопасности и обороны. Мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы не допустить провокаций на направлении Приднестровского сегмента. Конечно, мы учитываем всю ситуацию, нагнетаемую вокруг Приднестровья, относительно непонятных упреках в сторону Украины, что якобы Украина ведет какие-то обстрелы на территории Приднестровья. Наша основная задача - не допустить провокаций, не допустить дальнейшей эскалации, поскольку мы хорошо понимаем, что Россия может использовать эту территорию для дальнейшего наращивания своей агрессии против Украины", - сказал Демченко.

Читайте также: Пограничники пока не фиксируют в Приднестровье скопление сил и формирование колонн для вторжения в Украину, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко

Автор: 

Госпогранслужба (6563) Приднестровье (657) Демченко Андрей (295)


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Проїзжав там деякі села біля кордону з ПНР, наші там сидять як на пороховій бочці. Але налаштовані дуже на перемогу. Най буде все добре
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05.05.2022 12:34 Ответить
молодець ! ще назви сел напиши, а краще відосік виложи.
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05.05.2022 12:41 Ответить
Секта свидетелей Триангуляции?
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05.05.2022 12:47 Ответить
Не ну если мы с этой стороны им отдадимся , то это усё.
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05.05.2022 12:52 Ответить
На кордоні з Білоруссю до 24.02 теж "була контрольована", але сподіваюсь, що зараз це так і є
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05.05.2022 14:18 Ответить
 
 