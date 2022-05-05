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Новини Війна
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Ситуація поблизу Придністров’я контрольована, охорона посилена, - Держприкордонслужба

придністров'я

Ситуація на лінії кордону з Молдовою в Придністровському сегменті контрольована, охорона кордону тут посилена як прикордонниками, так і іншими складовими сектору безпеки і оборони.

Про це в загальнонаціональному ефірі повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Безпосередньо на лінії кордону з Молдовою на Придністровському сегменті ситуація контрольована. Цей напрямок був посилений так само, як і посилена охорона відбувається на кордоні з Білоруссю. Це не тільки сили Держприкондонслужби, а й інші складові сектору безпеки і оборони. Ми робимо всі необхідні заходи для того, щоб не допустити провокацій на напрямку Придністровського сегменту. Звісно, що ми враховуємо всю ситуацію, що нагнітається навколо Придністров’я, про незрозумілі закиди в бік України, що нібито саме Україна веде якісь обстріли на території Придністров’я. Це все не відповідає дійсності. Наше основне завдання – не допустити провокацій, не допустити подальшої ескалації, оскільки ми добре розуміємо, що Росія може використати цю територію для подальшого нарощення своєї агресії проти України", - сказав Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники наразі не фіксують у Придністров’ї скупчення сил і формування колон для вторгнення в Україну, - речник ДПСУ Демченко

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6121) Придністров’я (474) Демченко Андрій (358)


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Проїзжав там деякі села біля кордону з ПНР, наші там сидять як на пороховій бочці. Але налаштовані дуже на перемогу. Най буде все добре
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05.05.2022 12:34 Відповісти
молодець ! ще назви сел напиши, а краще відосік виложи.
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05.05.2022 12:41 Відповісти
Секта свидетелей Триангуляции?
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05.05.2022 12:47 Відповісти
Не ну если мы с этой стороны им отдадимся , то это усё.
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05.05.2022 12:52 Відповісти
На кордоні з Білоруссю до 24.02 теж "була контрольована", але сподіваюсь, що зараз це так і є
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05.05.2022 14:18 Відповісти
 
 