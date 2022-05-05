Ситуація поблизу Придністров’я контрольована, охорона посилена, - Держприкордонслужба

Ситуація на лінії кордону з Молдовою в Придністровському сегменті контрольована, охорона кордону тут посилена як прикордонниками, так і іншими складовими сектору безпеки і оборони.

Про це в загальнонаціональному ефірі повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Безпосередньо на лінії кордону з Молдовою на Придністровському сегменті ситуація контрольована. Цей напрямок був посилений так само, як і посилена охорона відбувається на кордоні з Білоруссю. Це не тільки сили Держприкондонслужби, а й інші складові сектору безпеки і оборони. Ми робимо всі необхідні заходи для того, щоб не допустити провокацій на напрямку Придністровського сегменту. Звісно, що ми враховуємо всю ситуацію, що нагнітається навколо Придністров’я, про незрозумілі закиди в бік України, що нібито саме Україна веде якісь обстріли на території Придністров’я. Це все не відповідає дійсності. Наше основне завдання – не допустити провокацій, не допустити подальшої ескалації, оскільки ми добре розуміємо, що Росія може використати цю територію для подальшого нарощення своєї агресії проти України", - сказав Демченко.

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