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Новости Война
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Российских оккупантов награждают медалями для ветеранов Второй мировой войны, - разведка

розвідка

Накануне 9 мая, за совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства, военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцируемого в городе Белогорск, награждают медалями "Жукова ", "за отвагу" и орденами "мужества".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Согласно указу о "медали Жукова", награда предназначена для вручения ветеранам "великой отечественной войны, органов НКВД, вооруженных сил СССР и лицам перенесшим блокаду". Медали "за отвагу" и ордена "мужества" оккупанты, видимо, заслужили за" подвиги" во время мародерства, воровства бытовой техники и нижнего белья украинцев", - сообщают украинские разведчики.

Со списком военных преступников и "награды", которыми будут награждаться, вы можете ознакомиться по ссылке.

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армия РФ (19603) Вторая мировая война (428) награда (1814) разведка (4192) военные преступления (1450)


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Топ комментарии
+17
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05.05.2022 12:42
+8
Орденом путлера надо награждать этих мародеров и садистов.
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05.05.2022 12:39
+8
Вообще пофигу. Пусть хоть крышечками из под пива. Главное, не переставать перемалывать кацапов. Слава Богу, ВСУ даже не думают останавливаться.
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05.05.2022 12:44
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Орденом путлера надо награждать этих мародеров и садистов.
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05.05.2022 12:39 Ответить
мясник Жуков был также самым большим мародером великой отечественной
"медаль Жукова", награда предназначена для вручения мародерам

«Трофейное дело», или «генеральское дело» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР , 1946-1948 годы) - кампания, организованная органами госбезопасности СССР при активном участии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. С. Абакумова , начатая по личному указанию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD И. В. Сталина и направленная на выявление злоупотреблений среди генералитета.
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05.05.2022 13:51 Ответить
"Почётный унитазо-добытчик"!
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05.05.2022 12:41 Ответить
"За взятие Унитаза"
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05.05.2022 12:44 Ответить
Служи, пяточек - получишь значок
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05.05.2022 12:48 Ответить
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05.05.2022 12:42 Ответить
*дєдпідрваівал*
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05.05.2022 12:43 Ответить
Будет что продать за чекушку интуристам.
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05.05.2022 12:43 Ответить
Вообще пофигу. Пусть хоть крышечками из под пива. Главное, не переставать перемалывать кацапов. Слава Богу, ВСУ даже не думают останавливаться.
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05.05.2022 12:44 Ответить
Предлагаю расширить им перечень наград 2МВ досками на подшипниках:
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05.05.2022 12:45 Ответить
Мрак!!! їх потрібно знищувати💀,там на мокшанскіх болотах реальну у них у всіх дах поїхав!!!! ТЕРМІНОВО,винищити усіх тих хто на нашій землі і кордон під замок,нехай там скачуть у себе в тайзі,скакуаси-победобєси
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05.05.2022 12:48 Ответить
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05.05.2022 12:49 Ответить
Самые почётные - медаль Ягоды и орден Ежова.
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05.05.2022 12:49 Ответить
Любителя "русского мира" в Казахстане поймали, поставили на колени и заставили извиняться:
https://www.youtube.com/watch?v=HXh4JDvxzIo
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05.05.2022 12:50 Ответить
Чий канал розкручуєте? га?204 підписника
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05.05.2022 13:32 Ответить
Nado kacapam isportit praznik,vziatijam Xersona,tut polne realno ja govoriu jesli konecno dast dobro sverxu
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05.05.2022 12:59 Ответить
нагорода третього ступеня--орден- за унітаз.. нагорода першого ступеня орден--золотий унітаз обрамлений жіночою білизною
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05.05.2022 13:22 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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05.05.2022 13:25 Ответить
Василь чому пишеш тоді на мові ворога кацапа, а не українською і чому забув згадати про бурятів, тувинців і подібних худоб, що проживають у раші
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05.05.2022 14:00 Ответить
Ну як вони вкрали у всіх народів СРСР день перемоги то чого ж би не вкрасти право вручати ордени та медальки за взяття Берліну припустимо

Он на ютьюбі бачила інфу, що ці уроди планують під час переду в Маріуполі вдягти у форму ЗСУ цивільних, вивезених з України, тіпа за полонених
Не дивує
Скіко років вони траву в уставний зелений колір фарбували, то що змінилося.

Уроди були , уроди й лишилися, просто гниль видніше наразі
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05.05.2022 13:43 Ответить
*параду в Маріуполі
блджад
обмовка по Фрейду
реально, це не парад, це перед, тобто фарбований фасад
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05.05.2022 13:45 Ответить
Залізними хрестами нагороджують? Бо в нас для них тільки дерев'яні, і то не для всіх.
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05.05.2022 14:02 Ответить
 
 