Российских оккупантов награждают медалями для ветеранов Второй мировой войны, - разведка
Накануне 9 мая, за совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства, военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцируемого в городе Белогорск, награждают медалями "Жукова ", "за отвагу" и орденами "мужества".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.
"Согласно указу о "медали Жукова", награда предназначена для вручения ветеранам "великой отечественной войны, органов НКВД, вооруженных сил СССР и лицам перенесшим блокаду". Медали "за отвагу" и ордена "мужества" оккупанты, видимо, заслужили за" подвиги" во время мародерства, воровства бытовой техники и нижнего белья украинцев", - сообщают украинские разведчики.
Со списком военных преступников и "награды", которыми будут награждаться, вы можете ознакомиться по ссылке.
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"медаль Жукова", награда предназначена для вручения мародерам
«Трофейное дело», или «генеральское дело» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР , 1946-1948 годы) - кампания, организованная органами госбезопасности СССР при активном участии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. С. Абакумова , начатая по личному указанию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD И. В. Сталина и направленная на выявление злоупотреблений среди генералитета.
https://www.youtube.com/watch?v=HXh4JDvxzIo
Он на ютьюбі бачила інфу, що ці уроди планують під час переду в Маріуполі вдягти у форму ЗСУ цивільних, вивезених з України, тіпа за полонених
Не дивує
Скіко років вони траву в уставний зелений колір фарбували, то що змінилося.
Уроди були , уроди й лишилися, просто гниль видніше наразі
блджад
обмовка по Фрейду
реально, це не парад, це перед, тобто фарбований фасад