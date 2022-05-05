Российских оккупантов награждают медалями для ветеранов Второй мировой войны, - разведка

Накануне 9 мая, за совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства, военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцируемого в городе Белогорск, награждают медалями "Жукова ", "за отвагу" и орденами "мужества".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Согласно указу о "медали Жукова", награда предназначена для вручения ветеранам "великой отечественной войны, органов НКВД, вооруженных сил СССР и лицам перенесшим блокаду". Медали "за отвагу" и ордена "мужества" оккупанты, видимо, заслужили за" подвиги" во время мародерства, воровства бытовой техники и нижнего белья украинцев", - сообщают украинские разведчики.

Со списком военных преступников и "награды", которыми будут награждаться, вы можете ознакомиться по ссылке.

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