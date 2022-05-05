Російських окупантів нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни, - розвідка

Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями "Жукова", "Суворова", "за отвагу" та орденами "мужества".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Згідно з указом про "медаль Жукова", нагорода призначена для вручення ветеранам "великої вітчизняної війни, органів НКВС, збройних сил СРСР та особам які перенесли блокаду". Медалі "за отвагу" і ордени "мужества" окупанти, мабуть, заслужили за "подвиги" під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців", - повідомляють українські розвідники.

Зі списком воєнних злочинців та "нагороди" якими будуть нагороджуватись ви можете ознайомитись за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни агітують "казаків" та безробітних воювати проти України, - розвідка