Російських окупантів нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни, - розвідка
Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями "Жукова", "Суворова", "за отвагу" та орденами "мужества".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.
"Згідно з указом про "медаль Жукова", нагорода призначена для вручення ветеранам "великої вітчизняної війни, органів НКВС, збройних сил СРСР та особам які перенесли блокаду". Медалі "за отвагу" і ордени "мужества" окупанти, мабуть, заслужили за "подвиги" під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців", - повідомляють українські розвідники.
Зі списком воєнних злочинців та "нагороди" якими будуть нагороджуватись ви можете ознайомитись за посиланням.
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"медаль Жукова", награда предназначена для вручения мародерам
«Трофейное дело», или «генеральское дело» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР , 1946-1948 годы) - кампания, организованная органами госбезопасности СССР при активном участии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. С. Абакумова , начатая по личному указанию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD И. В. Сталина и направленная на выявление злоупотреблений среди генералитета.
https://www.youtube.com/watch?v=HXh4JDvxzIo
Он на ютьюбі бачила інфу, що ці уроди планують під час переду в Маріуполі вдягти у форму ЗСУ цивільних, вивезених з України, тіпа за полонених
Не дивує
Скіко років вони траву в уставний зелений колір фарбували, то що змінилося.
Уроди були , уроди й лишилися, просто гниль видніше наразі
блджад
обмовка по Фрейду
реально, це не парад, це перед, тобто фарбований фасад