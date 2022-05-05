УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9242 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 270 22

Російських окупантів нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни, - розвідка

розвідка

Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями "Жукова", "Суворова", "за отвагу" та орденами "мужества".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

 "Згідно з указом про "медаль Жукова", нагорода призначена для вручення ветеранам "великої вітчизняної війни, органів НКВС, збройних сил СРСР та особам які перенесли блокаду". Медалі "за отвагу" і ордени "мужества" окупанти, мабуть, заслужили за "подвиги" під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців", - повідомляють українські розвідники.

Зі списком воєнних злочинців та "нагороди" якими будуть нагороджуватись ви можете ознайомитись за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни агітують "казаків" та безробітних воювати проти України, - розвідка

 

армія рф (17755) Друга світова війна (302) нагорода (1277) розвідка (3879) воєнні злочини (1875)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
05.05.2022 12:42
+8
Орденом путлера надо награждать этих мародеров и садистов.
показати весь коментар
05.05.2022 12:39
+8
Вообще пофигу. Пусть хоть крышечками из под пива. Главное, не переставать перемалывать кацапов. Слава Богу, ВСУ даже не думают останавливаться.
показати весь коментар
05.05.2022 12:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Орденом путлера надо награждать этих мародеров и садистов.
показати весь коментар
05.05.2022 12:39 Відповісти
мясник Жуков был также самым большим мародером великой отечественной
"медаль Жукова", награда предназначена для вручения мародерам

«Трофейное дело», или «генеральское дело» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР , 1946-1948 годы) - кампания, организованная органами госбезопасности СССР при активном участии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. С. Абакумова , начатая по личному указанию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD И. В. Сталина и направленная на выявление злоупотреблений среди генералитета.
показати весь коментар
05.05.2022 13:51 Відповісти
"Почётный унитазо-добытчик"!
показати весь коментар
05.05.2022 12:41 Відповісти
"За взятие Унитаза"
показати весь коментар
05.05.2022 12:44 Відповісти
Служи, пяточек - получишь значок
показати весь коментар
05.05.2022 12:48 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 12:42 Відповісти
*дєдпідрваівал*
показати весь коментар
05.05.2022 12:43 Відповісти
Будет что продать за чекушку интуристам.
показати весь коментар
05.05.2022 12:43 Відповісти
Вообще пофигу. Пусть хоть крышечками из под пива. Главное, не переставать перемалывать кацапов. Слава Богу, ВСУ даже не думают останавливаться.
показати весь коментар
05.05.2022 12:44 Відповісти
Предлагаю расширить им перечень наград 2МВ досками на подшипниках:
показати весь коментар
05.05.2022 12:45 Відповісти
Мрак!!! їх потрібно знищувати💀,там на мокшанскіх болотах реальну у них у всіх дах поїхав!!!! ТЕРМІНОВО,винищити усіх тих хто на нашій землі і кордон під замок,нехай там скачуть у себе в тайзі,скакуаси-победобєси
показати весь коментар
05.05.2022 12:48 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 12:49 Відповісти
Самые почётные - медаль Ягоды и орден Ежова.
показати весь коментар
05.05.2022 12:49 Відповісти
Любителя "русского мира" в Казахстане поймали, поставили на колени и заставили извиняться:
https://www.youtube.com/watch?v=HXh4JDvxzIo
показати весь коментар
05.05.2022 12:50 Відповісти
Чий канал розкручуєте? га?204 підписника
показати весь коментар
05.05.2022 13:32 Відповісти
Nado kacapam isportit praznik,vziatijam Xersona,tut polne realno ja govoriu jesli konecno dast dobro sverxu
показати весь коментар
05.05.2022 12:59 Відповісти
нагорода третього ступеня--орден- за унітаз.. нагорода першого ступеня орден--золотий унітаз обрамлений жіночою білизною
показати весь коментар
05.05.2022 13:22 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
показати весь коментар
05.05.2022 13:25 Відповісти
Василь чому пишеш тоді на мові ворога кацапа, а не українською і чому забув згадати про бурятів, тувинців і подібних худоб, що проживають у раші
показати весь коментар
05.05.2022 14:00 Відповісти
Ну як вони вкрали у всіх народів СРСР день перемоги то чого ж би не вкрасти право вручати ордени та медальки за взяття Берліну припустимо

Он на ютьюбі бачила інфу, що ці уроди планують під час переду в Маріуполі вдягти у форму ЗСУ цивільних, вивезених з України, тіпа за полонених
Не дивує
Скіко років вони траву в уставний зелений колір фарбували, то що змінилося.

Уроди були , уроди й лишилися, просто гниль видніше наразі
показати весь коментар
05.05.2022 13:43 Відповісти
*параду в Маріуполі
блджад
обмовка по Фрейду
реально, це не парад, це перед, тобто фарбований фасад
показати весь коментар
05.05.2022 13:45 Відповісти
Залізними хрестами нагороджують? Бо в нас для них тільки дерев'яні, і то не для всіх.
показати весь коментар
05.05.2022 14:02 Відповісти
 
 