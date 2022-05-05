Войска РФ почти каждый день обстреливают Черниговщину и Сумщину, - Госпогранслужба
В освобожденных от российских захватчиков трех пограничных областях регулярно наблюдаются обстрелы со стороны РФ. В то же время пограничники продолжают обустраивать необходимые позиции, контрольные посты, другие фортификационные сооружения вблизи границы.
Об этом в общенациональном эфире сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, отвечая на вопрос о провокативных обстрелах российскими войсками на границе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Есть три области, где Вооруженные силы выбили врага, это Киевская, Черниговская, Сумская. Однако мы фиксируем постоянные провокативные обстрелы с территории России – именно в пределах Черниговской и Сумской областей. Это происходит почти каждый день", – сообщил Демченко.
Для обстрелов враг использует минометы, автоматические гранатометы, другое оружие, так что снаряды падают как рядом с границей, так и в нескольких километрах от неё. Это несет опасность как местным жителям, так и военнослужащим ВСУ, пограничникам, вышедшим в направлении границы и взявшим её под контроль.
Демченко напомнил, что в настоящее время классическая охрана границы не производится из-за обстрелов и опасности минирования местности. В то же время обеспечивается контроль, обустраиваются необходимые позиции, контрольные посты и другие фортификационные сооружения для несения службы украинскими военными.
Спикер также подчеркнул, что для местных жителей действуют дополнительные режимные ограничения. В частности, запрещено передвижение вблизи границы на территории на промежутке местности в 1 км, кроме населенных пунктов, примыкающих к границе. Также запрещены в приграничье, на территории полосы в 20 км, отдых, рыбалка и пребывание в лесистой местности.
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Але ми, звісно, до цього будемо непричетні.
Адже всім відомо, що вони рукожопи. )))
https://twitter.com/i/status/1522174362715045888
Не уподобляйтесь.
Что касается контрбатарейных радаров для оборудования границы с кацапами, то учитывая сложившиеся обстоятельства, нам необходимо оборудовать 150 точек с подведением кабелей питания и управления к ста пятидесяти AN/TPQ-49 с автоматическим выведением данных сразу на дежурную гаубичную батарею, котрая будет посылать один 155-ммиллиметровый снаряд по полученному адресу. Тогда сразу проблема трансграничных обстрелов отойдет в прошлое. А пока все те контрбатарейные радары, которые Британия нам передаёт сегодня - тоже все поедут на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.
Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.