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Новости Война
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Войска РФ почти каждый день обстреливают Черниговщину и Сумщину, - Госпогранслужба

сумщина,обстріл

В освобожденных от российских захватчиков трех пограничных областях регулярно наблюдаются обстрелы со стороны РФ. В то же время пограничники продолжают обустраивать необходимые позиции, контрольные посты, другие фортификационные сооружения вблизи границы.

Об этом в общенациональном эфире сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, отвечая на вопрос о провокативных обстрелах российскими войсками на границе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть три области, где Вооруженные силы выбили врага, это Киевская, Черниговская, Сумская. Однако мы фиксируем постоянные провокативные обстрелы с территории России – именно в пределах Черниговской и Сумской областей. Это происходит почти каждый день", – сообщил Демченко.

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Для обстрелов враг использует минометы, автоматические гранатометы, другое оружие, так что снаряды падают как рядом с границей, так и в нескольких километрах от неё. Это несет опасность как местным жителям, так и военнослужащим ВСУ, пограничникам, вышедшим в направлении границы и взявшим её под контроль.

Демченко напомнил, что в настоящее время классическая охрана границы не производится из-за обстрелов и опасности минирования местности. В то же время обеспечивается контроль, обустраиваются необходимые позиции, контрольные посты и другие фортификационные сооружения для несения службы украинскими военными.

Спикер также подчеркнул, что для местных жителей действуют дополнительные режимные ограничения. В частности, запрещено передвижение вблизи границы на территории на промежутке местности в 1 км, кроме населенных пунктов, примыкающих к границе. Также запрещены в приграничье, на территории полосы в 20 км, отдых, рыбалка и пребывание в лесистой местности.

Автор: 

армия РФ (19603) Госпогранслужба (6563) обстрел (27716) Демченко Андрей (295)


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Топ комментарии
+6
А можна зробити, щоб на кацапській території поряд з кордоном щось випадково бахнуло?
Але ми, звісно, до цього будемо непричетні.
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05.05.2022 12:44
+4
обстреливать как бы нельзя. Но внезапно падать мостам, эстакадам, возгораться цистернам с капролактамом, лопаться магистральным канализационным трубопроводам - запретить, конечно, нельзя.
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05.05.2022 12:50
+2
Прикордонники, а розкажіть нам всім будь ласка, що або хто заважає вам обстрілювати території рф?????!
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05.05.2022 12:55
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Правила форума Совет форумчан
А можна зробити, щоб на кацапській території поряд з кордоном щось випадково бахнуло?
Але ми, звісно, до цього будемо непричетні.
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05.05.2022 12:44 Ответить
обстреливать как бы нельзя. Но внезапно падать мостам, эстакадам, возгораться цистернам с капролактамом, лопаться магистральным канализационным трубопроводам - запретить, конечно, нельзя.
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05.05.2022 12:50 Ответить
Можна, щоб кацапські мінометники випадково підірвали самі себе.
Адже всім відомо, що вони рукожопи. )))
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05.05.2022 12:53 Ответить
ну, расчет мы найти не сможем - он мину кинул и ушел, а вот мост в какой-нибудь следующей Чернянке уйти никуда не может

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05.05.2022 17:33 Ответить
Таки да, война как бы не объявлена. Они нас могут обстреливать (потому как они сволочи, и им можно), а мы их - нет.
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05.05.2022 13:07 Ответить
как я и обещал - Курск сегодня:
https://twitter.com/i/status/1522174362715045888
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05.05.2022 23:50 Ответить
Нужно как минимум делать симметричный ответ ! А ещё не помешало бы отодвинуть границу севернее, что б не долетало ! Приграничные территории рф при этом ещё и спасибо скажут, что их освободили от кремлёвских дебилов !
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05.05.2022 13:03 Ответить
Мы не можем стрелять, как они - куда попало. Это плохое решение для нас.
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05.05.2022 17:35 Ответить
Прикордонники, а розкажіть нам всім будь ласка, що або хто заважає вам обстрілювати території рф?????!
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05.05.2022 12:55 Ответить
Нам мешает ядерное оружие, которого у нас нет, а у них есть...
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05.05.2022 12:58 Ответить
Херсон здали з тієї ж причини?
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05.05.2022 13:07 Ответить
с чего начнем? с сельмага? или с детского садика?
Не уподобляйтесь.
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05.05.2022 17:36 Ответить
Чому не використовуються контрбатарейні комплекси, які зазначені в списку наданого Україні озброєння по ленд лізу?
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05.05.2022 13:26 Ответить
Они все в зоне боестолкновений. Кроме того, нам еще необходимо по меньшей мере еще штук 30 AN/TPQ-36 для новых артиллерийских полков, и штук полсотни AN/TPQ-49 для передовых частей мотопехоты и ДШВ.
Что касается контрбатарейных радаров для оборудования границы с кацапами, то учитывая сложившиеся обстоятельства, нам необходимо оборудовать 150 точек с подведением кабелей питания и управления к ста пятидесяти AN/TPQ-49 с автоматическим выведением данных сразу на дежурную гаубичную батарею, котрая будет посылать один 155-ммиллиметровый снаряд по полученному адресу. Тогда сразу проблема трансграничных обстрелов отойдет в прошлое. А пока все те контрбатарейные радары, которые Британия нам передаёт сегодня - тоже все поедут на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.
Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...

Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
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05.05.2022 17:54 Ответить
а ответочку почему нельзя послать
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05.05.2022 14:14 Ответить
куда? и чем?
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05.05.2022 17:55 Ответить
то їм трохи насипати, як не градами то хоч парой мінометів, хай наші потренуються
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05.05.2022 15:14 Ответить
 
 