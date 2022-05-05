Войска РФ почти каждый день обстреливают Черниговщину и Сумщину, - Госпогранслужба

В освобожденных от российских захватчиков трех пограничных областях регулярно наблюдаются обстрелы со стороны РФ. В то же время пограничники продолжают обустраивать необходимые позиции, контрольные посты, другие фортификационные сооружения вблизи границы.

Об этом в общенациональном эфире сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, отвечая на вопрос о провокативных обстрелах российскими войсками на границе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть три области, где Вооруженные силы выбили врага, это Киевская, Черниговская, Сумская. Однако мы фиксируем постоянные провокативные обстрелы с территории России – именно в пределах Черниговской и Сумской областей. Это происходит почти каждый день", – сообщил Демченко.

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Для обстрелов враг использует минометы, автоматические гранатометы, другое оружие, так что снаряды падают как рядом с границей, так и в нескольких километрах от неё. Это несет опасность как местным жителям, так и военнослужащим ВСУ, пограничникам, вышедшим в направлении границы и взявшим её под контроль.

Демченко напомнил, что в настоящее время классическая охрана границы не производится из-за обстрелов и опасности минирования местности. В то же время обеспечивается контроль, обустраиваются необходимые позиции, контрольные посты и другие фортификационные сооружения для несения службы украинскими военными.

Спикер также подчеркнул, что для местных жителей действуют дополнительные режимные ограничения. В частности, запрещено передвижение вблизи границы на территории на промежутке местности в 1 км, кроме населенных пунктов, примыкающих к границе. Также запрещены в приграничье, на территории полосы в 20 км, отдых, рыбалка и пребывание в лесистой местности.