Війська РФ майже щодня обстрілюють Чернігівщину та Сумщину, - Держприкордонслужба

У звільнених від російських загарбників трьох прикордонних областях регулярно спостерігаються обстріли з боку РФ. Водночас прикордонники продовжують облаштовувати необхідні позиції, контрольні пости, інші фортифікаційні споруди поблизу кордону.

Про це в загальнонаціональному ефірі повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, відповідаючи на питання щодо провокативних обстрілів російськими військами на кордоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є три області, де Збройні сили вибили ворога – це Київська, Чернігівська, Сумська. Однак ми фіксуємо постійні провокативні обстріли з території Росії – саме в межах Чернігівської та Сумської областей. Це відбувається майже щодня", - повідомив Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація поблизу Придністров’я контрольована, охорона посилена, - Держприкордонслужба

Для обстрілів ворог використовує міномети, автоматичні гранатомети, іншу зброю, тож снаряди падають як поряд кордону, так і за кілька кілометрів від нього. Це несе небезпеку як місцевим жителям, так і військовослужбовцям ЗСУ, прикордонникам, які вийшли на напрямок кордону і взяли його під контроль.

Демченко нагадав, що наразі класичної охорони кордону не відбувається через обстріли і небезпеку мінування місцевості. Водночас забезпечується контроль, облаштовуються необхідні позиції, контрольні пости й інші фортифікаційні споруди для несення служби українськими військовими.

Речник також наголосив, що для місцевих жителів діють додаткові режимні обмеження. Зокрема, заборонено пересування поряд кордону на території на проміжку місцевості в 1 км, крім населених пунктів, які прилягають до кордону. Також заборонено в прикордонні на території смуги в 20 км відпочинок, риболовля та перебування в лісистій місцевості.