УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9242 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 544 17

Війська РФ майже щодня обстрілюють Чернігівщину та Сумщину, - Держприкордонслужба

сумщина,обстріл

У звільнених від російських загарбників трьох прикордонних областях регулярно спостерігаються обстріли з боку РФ. Водночас прикордонники продовжують облаштовувати необхідні позиції, контрольні пости, інші фортифікаційні споруди поблизу кордону.

Про це в загальнонаціональному ефірі повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, відповідаючи на питання щодо провокативних обстрілів російськими військами на кордоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є три області, де Збройні сили вибили ворога – це Київська, Чернігівська, Сумська. Однак ми фіксуємо постійні провокативні обстріли з території Росії – саме в межах Чернігівської та Сумської областей. Це відбувається майже щодня", - повідомив Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація поблизу Придністров’я контрольована, охорона посилена, - Держприкордонслужба

Для обстрілів ворог використовує міномети, автоматичні гранатомети, іншу зброю, тож снаряди падають як поряд кордону, так і за кілька кілометрів від нього. Це несе небезпеку як місцевим жителям, так і військовослужбовцям ЗСУ, прикордонникам, які вийшли на напрямок кордону і взяли його під контроль.

Демченко нагадав, що наразі класичної охорони кордону не відбувається через обстріли і небезпеку мінування місцевості. Водночас забезпечується контроль, облаштовуються необхідні позиції, контрольні пости й інші фортифікаційні споруди для несення служби українськими військовими.

Речник також наголосив, що для місцевих жителів діють додаткові режимні обмеження. Зокрема, заборонено пересування поряд кордону на території на проміжку місцевості в 1 км, крім населених пунктів, які прилягають до кордону. Також заборонено в прикордонні на території смуги в 20 км відпочинок, риболовля та перебування в лісистій місцевості.

Автор: 

армія рф (17755) Держприкордонслужба ДПСУ (6121) обстріл (29037) Демченко Андрій (358)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
А можна зробити, щоб на кацапській території поряд з кордоном щось випадково бахнуло?
Але ми, звісно, до цього будемо непричетні.
показати весь коментар
05.05.2022 12:44
+4
обстреливать как бы нельзя. Но внезапно падать мостам, эстакадам, возгораться цистернам с капролактамом, лопаться магистральным канализационным трубопроводам - запретить, конечно, нельзя.
показати весь коментар
05.05.2022 12:50
+2
Прикордонники, а розкажіть нам всім будь ласка, що або хто заважає вам обстрілювати території рф?????!
показати весь коментар
05.05.2022 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А можна зробити, щоб на кацапській території поряд з кордоном щось випадково бахнуло?
Але ми, звісно, до цього будемо непричетні.
показати весь коментар
05.05.2022 12:44 Відповісти
обстреливать как бы нельзя. Но внезапно падать мостам, эстакадам, возгораться цистернам с капролактамом, лопаться магистральным канализационным трубопроводам - запретить, конечно, нельзя.
показати весь коментар
05.05.2022 12:50 Відповісти
Можна, щоб кацапські мінометники випадково підірвали самі себе.
Адже всім відомо, що вони рукожопи. )))
показати весь коментар
05.05.2022 12:53 Відповісти
ну, расчет мы найти не сможем - он мину кинул и ушел, а вот мост в какой-нибудь следующей Чернянке уйти никуда не может

показати весь коментар
05.05.2022 17:33 Відповісти
Таки да, война как бы не объявлена. Они нас могут обстреливать (потому как они сволочи, и им можно), а мы их - нет.
показати весь коментар
05.05.2022 13:07 Відповісти
как я и обещал - Курск сегодня:
https://twitter.com/i/status/1522174362715045888
показати весь коментар
05.05.2022 23:50 Відповісти
Нужно как минимум делать симметричный ответ ! А ещё не помешало бы отодвинуть границу севернее, что б не долетало ! Приграничные территории рф при этом ещё и спасибо скажут, что их освободили от кремлёвских дебилов !
показати весь коментар
05.05.2022 13:03 Відповісти
Мы не можем стрелять, как они - куда попало. Это плохое решение для нас.
показати весь коментар
05.05.2022 17:35 Відповісти
Прикордонники, а розкажіть нам всім будь ласка, що або хто заважає вам обстрілювати території рф?????!
показати весь коментар
05.05.2022 12:55 Відповісти
Нам мешает ядерное оружие, которого у нас нет, а у них есть...
показати весь коментар
05.05.2022 12:58 Відповісти
Херсон здали з тієї ж причини?
показати весь коментар
05.05.2022 13:07 Відповісти
с чего начнем? с сельмага? или с детского садика?
Не уподобляйтесь.
показати весь коментар
05.05.2022 17:36 Відповісти
Чому не використовуються контрбатарейні комплекси, які зазначені в списку наданого Україні озброєння по ленд лізу?
показати весь коментар
05.05.2022 13:26 Відповісти
Они все в зоне боестолкновений. Кроме того, нам еще необходимо по меньшей мере еще штук 30 AN/TPQ-36 для новых артиллерийских полков, и штук полсотни AN/TPQ-49 для передовых частей мотопехоты и ДШВ.
Что касается контрбатарейных радаров для оборудования границы с кацапами, то учитывая сложившиеся обстоятельства, нам необходимо оборудовать 150 точек с подведением кабелей питания и управления к ста пятидесяти AN/TPQ-49 с автоматическим выведением данных сразу на дежурную гаубичную батарею, котрая будет посылать один 155-ммиллиметровый снаряд по полученному адресу. Тогда сразу проблема трансграничных обстрелов отойдет в прошлое. А пока все те контрбатарейные радары, которые Британия нам передаёт сегодня - тоже все поедут на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.
Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...

Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
показати весь коментар
05.05.2022 17:54 Відповісти
а ответочку почему нельзя послать
показати весь коментар
05.05.2022 14:14 Відповісти
куда? и чем?
показати весь коментар
05.05.2022 17:55 Відповісти
то їм трохи насипати, як не градами то хоч парой мінометів, хай наші потренуються
показати весь коментар
05.05.2022 15:14 Відповісти
 
 