Війська РФ майже щодня обстрілюють Чернігівщину та Сумщину, - Держприкордонслужба
У звільнених від російських загарбників трьох прикордонних областях регулярно спостерігаються обстріли з боку РФ. Водночас прикордонники продовжують облаштовувати необхідні позиції, контрольні пости, інші фортифікаційні споруди поблизу кордону.
Про це в загальнонаціональному ефірі повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, відповідаючи на питання щодо провокативних обстрілів російськими військами на кордоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Є три області, де Збройні сили вибили ворога – це Київська, Чернігівська, Сумська. Однак ми фіксуємо постійні провокативні обстріли з території Росії – саме в межах Чернігівської та Сумської областей. Це відбувається майже щодня", - повідомив Демченко.
Для обстрілів ворог використовує міномети, автоматичні гранатомети, іншу зброю, тож снаряди падають як поряд кордону, так і за кілька кілометрів від нього. Це несе небезпеку як місцевим жителям, так і військовослужбовцям ЗСУ, прикордонникам, які вийшли на напрямок кордону і взяли його під контроль.
Демченко нагадав, що наразі класичної охорони кордону не відбувається через обстріли і небезпеку мінування місцевості. Водночас забезпечується контроль, облаштовуються необхідні позиції, контрольні пости й інші фортифікаційні споруди для несення служби українськими військовими.
Речник також наголосив, що для місцевих жителів діють додаткові режимні обмеження. Зокрема, заборонено пересування поряд кордону на території на проміжку місцевості в 1 км, крім населених пунктів, які прилягають до кордону. Також заборонено в прикордонні на території смуги в 20 км відпочинок, риболовля та перебування в лісистій місцевості.
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Але ми, звісно, до цього будемо непричетні.
Адже всім відомо, що вони рукожопи. )))
https://twitter.com/i/status/1522174362715045888
Не уподобляйтесь.
Что касается контрбатарейных радаров для оборудования границы с кацапами, то учитывая сложившиеся обстоятельства, нам необходимо оборудовать 150 точек с подведением кабелей питания и управления к ста пятидесяти AN/TPQ-49 с автоматическим выведением данных сразу на дежурную гаубичную батарею, котрая будет посылать один 155-ммиллиметровый снаряд по полученному адресу. Тогда сразу проблема трансграничных обстрелов отойдет в прошлое. А пока все те контрбатарейные радары, которые Британия нам передаёт сегодня - тоже все поедут на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.
Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.