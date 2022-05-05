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Новости Война
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СМИ Приднестровья сообщают о якобы стрельбе на границе с Украиной

придністров'я

Приднестровские СМИ сообщили о якобы стрельбе в районе КПП "Кучурган" на границе с Украиной.

О стрельбе сообщает приднестровский телеканал ТСО со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Первомайска сообщают о стрельбе в районе КПП Кучурган. Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что действительно беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка . Оно рядом с селом Кучурган, в районе железнодорожного моста, который подорвали 4 марта",  – сообщил телеканал.

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В то же время, "Новости Приднестровья" сообщили, что жителей Первомайска могли встревожить звуки учений украинских военных.

Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+40
♨️Пишуть що Харківщині для рашистів сьогодні почалася тотальна *****, буквально земля горить у них під ногами. Віримо в ЗСУ 🤜🤕💀
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05.05.2022 15:33
+22
Меньше пить надо.
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05.05.2022 15:30
+8
Зараз в коментах напишуть що на пмр не треба нападати, оскільки це суверенна територія Молдови, але коли ополчєнці пмр нападуть на нас то єто другоє.
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05.05.2022 15:32
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Меньше пить надо.
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05.05.2022 15:30 Ответить
вони домашнє молдавське вино п'ють каністрами 😄
колись давно був там на весіллі (кажись доречі в тирасполі) - цілий день всі пють це вино і на вечір ніхто пяний не валяється ))
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05.05.2022 15:41 Ответить
У того вина, що на весіллях, міцність 5-6 градусів.
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05.05.2022 15:51 Ответить
И читать рузькие новости по утрам.
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05.05.2022 15:54 Ответить
І мамалиги їсти. Від кукурудзи інтенсивне пердіння 🌽🌽🌽 ото воно й стріляє...
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05.05.2022 20:36 Ответить
Зараз в коментах напишуть що на пмр не треба нападати, оскільки це суверенна територія Молдови, але коли ополчєнці пмр нападуть на нас то єто другоє.
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05.05.2022 15:32 Ответить
Влада України не давала дозволу ЗСУ воювати за межами території України! І тому ми не обстрілюємо ні білорашистів, ні рф, ні пмр!
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05.05.2022 15:36 Ответить
так довбойоби вже з пляшкою прийшли що б їх на неї присадили...
насправді як вони на нас нападуть, якщо наше тро їх в порох зітре,всьому свій час.
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05.05.2022 15:40 Ответить
♨️Пишуть що Харківщині для рашистів сьогодні почалася тотальна *****, буквально земля горить у них під ногами. Віримо в ЗСУ 🤜🤕💀
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05.05.2022 15:33 Ответить
Дай Боже!!!
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05.05.2022 16:31 Ответить
вешайтесь!
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05.05.2022 15:35 Ответить
придністровці, всі 300 вояк - готуйтесь отримати прочухана
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05.05.2022 15:37 Ответить
Яка нафіг різниця що там по сєпарТВ? У нас що нікого немає в тому районі щоб повідомити і зафільмувати реальну ситуацію?
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05.05.2022 15:38 Ответить
Я так розумію санду і народу молдови та територія вже не потрібна?

бо дивним є мовчання і повна бездіяльність
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05.05.2022 15:42 Ответить
Там дивне не мовчання, а мичання
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05.05.2022 19:10 Ответить
Очкують продристовці...
В них там крім складів у Колбасній ще є непогана Кучурганська ТЕС та меткомбінат в Рибниці. Було б, куди нашим циганам здавати танки на металобрухт на переплавку...
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05.05.2022 15:47 Ответить
Так пристреліть їх щоби не бавились зі зброєю і не робили шуму.
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05.05.2022 15:59 Ответить
опять контрабанда приднестровского сала бендере в молдову..а там рускоговорящие трусики
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05.05.2022 16:46 Ответить
В ПМР почявся ПМС
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05.05.2022 17:33 Ответить
Надо расхерачить этот гнойник к чертям. Эту бадягу прекрасно мусолят барыги и с одной стороны и с другой. И было бы здорово один залп по центру этого сброда.
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05.05.2022 17:53 Ответить
 
 