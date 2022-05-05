СМИ Приднестровья сообщают о якобы стрельбе на границе с Украиной
Приднестровские СМИ сообщили о якобы стрельбе в районе КПП "Кучурган" на границе с Украиной.
О стрельбе сообщает приднестровский телеканал ТСО со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.
"Жители Первомайска сообщают о стрельбе в районе КПП Кучурган. Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что действительно беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка . Оно рядом с селом Кучурган, в районе железнодорожного моста, который подорвали 4 марта", – сообщил телеканал.
В то же время, "Новости Приднестровья" сообщили, что жителей Первомайска могли встревожить звуки учений украинских военных.
Топ комментарии
+40 Максім ХОЙ #398010
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+8 MAKAROV #508144
показать весь комментарий05.05.2022 15:32 Ссылка
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колись давно був там на весіллі (кажись доречі в тирасполі) - цілий день всі пють це вино і на вечір ніхто пяний не валяється ))
насправді як вони на нас нападуть, якщо наше тро їх в порох зітре,всьому свій час.
бо дивним є мовчання і повна бездіяльність
В них там крім складів у Колбасній ще є непогана Кучурганська ТЕС та меткомбінат в Рибниці. Було б, куди нашим циганам здавати танки на металобрухт на переплавку...