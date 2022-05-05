СМИ Приднестровья сообщают о якобы стрельбе на границе с Украиной

Приднестровские СМИ сообщили о якобы стрельбе в районе КПП "Кучурган" на границе с Украиной.

О стрельбе сообщает приднестровский телеканал ТСО со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Первомайска сообщают о стрельбе в районе КПП Кучурган. Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что действительно беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка . Оно рядом с селом Кучурган, в районе железнодорожного моста, который подорвали 4 марта", – сообщил телеканал.

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В то же время, "Новости Приднестровья" сообщили, что жителей Первомайска могли встревожить звуки учений украинских военных.