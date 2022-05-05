Мы поможем восстановить Украину, она займет место в европейской семье, - Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель уверяет, что с европейским "планом Маршалла" для Украины международное сообщество поможет, начиная с сегодняшнего дня, восстановить Украину, которая в будущем займет свое место в европейской семье.

Об этом он отметил сегодня, выступая в Варшаве на международной донорской конференции, посвященной сбору средств для Украины, против которой Россия ведет войну, сообщает Ценор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, президент Евросовета напомнил, что несколько недель назад вместе с Зеленским он обсуждал идею солидарного трастового фонда для Украины, после чего лидеры ЕС приняли решение поддержать такой фонд.

"Это – конкретное выражение нашего обязательства Украине. Наши солидарные усилия будут сфокусированы на трех ключевых сферах: гуманитарная поддержка, краткосрочные необходимые ликвидности и реконструкция. И мы должны действовать сейчас, чтобы реагировать на страдания украинских людей в и за пределами Украины. Поэтому приоритет номер один – собрать деньги для этих гуманитарных действий", - сказал Мишель.

Он также отметил, что есть еще "другая срочная потребность – это ликвидность".

"Украине нужны значительные средства, чтобы поддерживать жизнедеятельность страны - около 5 млрд евро в месяц. Вместе с нашими партнерами мы мобилизовали макрофинансовую помощь, но мы должны делать намного больше, должны оказать практическую помощь сейчас, немедленно, чтобы гарантировать, что медсестры, врачи, учителя были оплачены вовремя, и чтобы Украина продолжала функционировать", - пояснил президент Евросовета.

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Мишель также напомнил о "плане Маршалла", который был использован после Второй мировой войны для восстановления Европы. "Я верю, что фонд солидарности может быть и должен быть началом европейского "плана Маршалла" для этого столетия и двигателем солидарности, восстановления и реконструкции Украины для благосостояния Европы и для трансатлантического союза", - уверен он.

Президент Евросовета также обратился ко всем украинцам с "личным месседжем надежды и ободрения". "Мы поможем восстановить вашу страну и вашу экономику, ваши дома, школы, больницы, бизнесы, будущее безопасной и процветающей Украины, совмещая реконструкцию с необходимыми реформами. Это не просто долгосрочное теоретическое видение – реконструкция начинается сегодня. Мы доверяем Украине и наши усилия отражают это доверие. Мы восстановим современную, процветающую Украину, страну, полную уверенности, готовую принять свое европейское будущее и занять место в нашей общей европейской семье", - сказал Мишель, заверив, что ЕС "поддерживает Украину в ее выборе европейского пути".

В заключение он рассказал о том, как во время последнего визита в Украину посетил Бородянку и увидел бюст знаменитого украинского поэта Тараса Шевченко, которому русский солдат прострелил голову.

"Они пытались казнить украинского поэта так же, как они пытаются казнить Украину. Но они не были успешными и не будут успешными. Бюст стоит на месте. Это символ того, как Украина продолжает стоять, непобедимо. И мы в ЕС вместе с нашими друзьями – мы с вами, вы не сами!" - подчеркнул Мишель.

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