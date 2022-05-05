ЕС запустит свой "план Маршалла" для Украины, - Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что донорская конференция, которая пройдет в столице Польши в Варшаве 5 мая, станет отправной точкой для европейского "плана Маршалла" для Украины.

Такое мнение Мишель выразил в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина" в преддверии конференции, в которой он примет участие, передает Цензор.НЕТ.

"Эта конференция должна быть, по моему мнению, отправной точкой для некоего европейского плана Маршалла для Украины. Это именно то, что мы должны сделать, мы должны послать очень сильный сигнал в отношении того, что будем поддерживать Украину настолько, насколько это возможно.", - сказал президент Евросовета.

При этом он провел сравнение нынешних событий с событиями "прошлого века, когда дальновидные люди решили инвестировать, чтобы восстановить европейский континент после Второй мировой войны".

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" Сейчас, в этом столетии, война против Украины является человеческой трагедией, что означает, что дальновидные лидеры сегодня должны встать и дать сигнал, что мы будем мужественны, будем предельно тверды, чтобы поддержать Украину не только словом, не только речами — этого недостаточно — нужны решения, нужны деньги, нам нужна сильная координация, нам нужна политическая воля, и эта конференция на мой взгляд, должна стать отправной точкой для некоего европейского плана Маршалла для Украины", - добавил Мишель.

"Для этой конференции в тесном сотрудничестве с украинскими друзьями я обозначил три приоритета и три цели. Во-первых, это гуманитарная помощь. Мы хотим убедиться, что украинские власти получают максимальную поддержку для оказания необходимой гуманитарной помощи людям в Украине, которые страдают из-за всех этих зверств и трудностей. Первая цель – гуманитарная поддержка.

Вторая цель – ликвидность. Важно как можно больше поддержать Украину бюджетной поддержкой, грантами и кредитами - поддержать страну максимально на экономическом уровне. Именно поэтому мы считаем, что этот трастовый фонд может быть полезен и для того, чтобы дать сильный сигнал уверенности, доверия и дать возможность правительству, властям управлять страной в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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И третий пункт. Что также чрезвычайно важно, так это восстановление страны. Когда я в последний раз был в Киеве, особенно когда около десяти дней назад я был на Бородянке, я очень хорошо понял, как важно, не дожидаясь, немедленно послать сигнал, что мы начинаем работать на восстановлением страны. Это чрезвычайно важно.

Это три цели: мы хотим мобилизовать деньги, мы хотим убедить всех друзей Украины во всем мире продемонстрировать свою солидарность, и нам нужен сильный инструмент, которым является трастовый фонд, чтобы максимально облегчить возможность для друзей Украины мобилизовать деньги, мобилизовать финансовые средства для Украины", - объяснил Мишель.