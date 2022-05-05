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Новости Помощь Украине
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ЕС запустит свой "план Маршалла" для Украины, - Мишель

єс

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что донорская конференция, которая пройдет в столице Польши в Варшаве 5 мая, станет отправной точкой для европейского "плана Маршалла" для Украины.

Такое мнение Мишель выразил в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина" в преддверии конференции, в которой он примет участие, передает Цензор.НЕТ.

"Эта конференция должна быть, по моему мнению, отправной точкой для некоего европейского плана Маршалла для Украины. Это именно то, что мы должны сделать, мы должны послать очень сильный сигнал в отношении того, что будем поддерживать Украину настолько, насколько это возможно.", - сказал президент Евросовета.

При этом он провел сравнение нынешних событий с событиями "прошлого века, когда дальновидные люди решили инвестировать, чтобы восстановить европейский континент после Второй мировой войны".

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" Сейчас, в этом столетии, война против Украины является человеческой трагедией, что означает, что дальновидные лидеры сегодня должны встать и дать сигнал, что мы будем мужественны, будем предельно тверды, чтобы поддержать Украину не только словом, не только речами — этого недостаточно — нужны решения, нужны деньги, нам нужна сильная координация, нам нужна политическая воля, и эта конференция на мой взгляд, должна стать отправной точкой для некоего европейского плана Маршалла для Украины", - добавил Мишель.

"Для этой конференции в тесном сотрудничестве с украинскими друзьями я обозначил три приоритета и три цели. Во-первых, это гуманитарная помощь. Мы хотим убедиться, что украинские власти получают максимальную поддержку для оказания необходимой гуманитарной помощи людям в Украине, которые страдают из-за всех этих зверств и трудностей. Первая цель – гуманитарная поддержка.

Вторая цель – ликвидность. Важно как можно больше поддержать Украину бюджетной поддержкой, грантами и кредитами - поддержать страну максимально на экономическом уровне. Именно поэтому мы считаем, что этот трастовый фонд может быть полезен и для того, чтобы дать сильный сигнал уверенности, доверия и дать возможность правительству, властям управлять страной в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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И третий пункт. Что также чрезвычайно важно, так это восстановление страны. Когда я в последний раз был в Киеве, особенно когда около десяти дней назад я был на Бородянке, я очень хорошо понял, как важно, не дожидаясь, немедленно послать сигнал, что мы начинаем работать на восстановлением страны. Это чрезвычайно важно.

Это три цели: мы хотим мобилизовать деньги, мы хотим убедить всех друзей Украины во всем мире продемонстрировать свою солидарность, и нам нужен сильный инструмент, которым является трастовый фонд, чтобы максимально облегчить возможность для друзей Украины мобилизовать деньги, мобилизовать финансовые средства для Украины", - объяснил Мишель.

конференция (292) помощь (7863) Евросоюз (17264) план Маршалла (42) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+6
Бриты, США, Европа. Просьба всё поставить на контроль своими людьми здесь. Нам бы не Евросоюз, а Англосоюз. Вроде перспективней и мощнее. Борису желательно быть теневым президентом
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05.05.2022 10:02
+6
Головне щоб не давали гроші безконтрольно і щоб перш за все вимагали реформи бо вся ця допомога піде як вода в пісок.
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05.05.2022 10:02
+5
Тільки під жорстким зовнішнім контролем. Гроші в руки zeленим не давати ні в якому разі - бо вони їх ефективно "освоять", їм віри нема.

(Чисто для ілюстрації - нехай почитають "24 години з життя жінки" Стефана Цвейга - повна аналогія )
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05.05.2022 10:12
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Правила форума Совет форумчан
Поляки вже казали,що б користуватися фондами ЕС потрібно здобути кандидата на членство у самому ЕС.Тому ,чим скоріш це питання вирішеться, тим вирогідніше надійде стабільне фінансування всіх програм відновлення та реструктуризації економіки України.
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05.05.2022 09:25 Ответить
Глонасс треба знищити і більше ПВО ....Тут навіть диванний стратєг це розуміє ..
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05.05.2022 09:25 Ответить
Там черга вже вистроїлась що її кінця не видно аж за обрієм. Але простих людей і захисників країни там жодного немає.
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05.05.2022 10:00 Ответить
"плану Маршалла" для України. з нинішнім ЄС .- ЦЕ ВЕЛИКИЙ ПШИК ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ .Про який "план Маршала"можна говорити з рашистськими німецько- французьскими холуями ,а чи то з Угорщиною в компаніїх з Австрією, в котрих"рашистських конюшнів" море.?
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05.05.2022 09:50 Ответить
Якщо це буде "план бореля",то не треба.
Та і зрозуміло,що спочатку треба перемогти русню,а вже потім про це конкретно говорити.
А це так,інфо пшик не більше
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05.05.2022 09:51 Ответить
Бриты, США, Европа. Просьба всё поставить на контроль своими людьми здесь. Нам бы не Евросоюз, а Англосоюз. Вроде перспективней и мощнее. Борису желательно быть теневым президентом
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05.05.2022 10:02 Ответить
Головне щоб не давали гроші безконтрольно і щоб перш за все вимагали реформи бо вся ця допомога піде як вода в пісок.
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05.05.2022 10:02 Ответить
Тільки під жорстким зовнішнім контролем. Гроші в руки zeленим не давати ні в якому разі - бо вони їх ефективно "освоять", їм віри нема.

(Чисто для ілюстрації - нехай почитають "24 години з життя жінки" Стефана Цвейга - повна аналогія )
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05.05.2022 10:12 Ответить
Хай це буде під вашим особистим контролем і без мад'яр, будь ласка.
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05.05.2022 10:29 Ответить
Если наша украинская власть получит доступ к средствам этого плана Маршалла, то через месяц два, этот план накроется позором. Кормить наш олигархат дураков нет на Западе! А олигархат будет совать свои волосатые руки к таким средствам, с совестью у них нет никаких проблем, как и самой совести.
Я бы предложи Западу следующую формулу. Я за внешнее управение с последующей передачей власти. Они ставят во главе всех вновь созданных госинститутов своих функционеров, те формируют опять таки из своих людей команду управления, которая уже будет формировать на местах их наших, без опыта "работы". Через года 3 выборы и передача управления страной в руки подготовленного правительства уже украинцев.
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05.05.2022 10:39 Ответить
Зелені курви з таким планом не згідні. Тому почали вже мізки промивати, бо грошей очікується море, бажаючих тирити теж. Може і Зеленський тоді нарешті "розрахується" з усіма за вибори)
"Видатний економіст" Милованов на радіо НВ переконував, що Україна має право і повинна розпоряджатися сама цими грошима, бо у нас в середньому вкрадуть 20%, а США чи інші до 50%.
https://www.youtube.com/watch?v=yf5CtgqWOJs

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05.05.2022 14:27 Ответить
А беню казначеем!
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05.05.2022 11:02 Ответить
Зеленский с Дерьмаком жадно потирают ручки =)
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05.05.2022 12:08 Ответить
это все хорошо но есть нюанс: наши казнокрады и бюрократия Европы.
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05.05.2022 12:15 Ответить
Тримайте гроші плану Маршалла подалі від зеленого гнийника. Бо ми вже бачили як сотні мільярдів було вкрадено на вєликому будівництві зе-тварюками. Так що внєшнєє управлєніє грошима - єдиний спосіб відбудувати Україну.
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05.05.2022 13:02 Ответить
Цікаво, коли будуть відновлювати за кошти західних держав зруйновану інфраструктуру України, теж будуть ліпити всюди лозунги "ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО за планом Маршалла ЗА ПІДТРИМКИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В. ЗЕЛЕНСЬКОГО".
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05.05.2022 14:16 Ответить
 
 