УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7352 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
6 437 18

ЄС запустить свій "план Маршалла" для України, - Мішель

єс

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що донорська конференція, яка пройде в столиці Польщі Варшаві 5 травня, стане відправною точкою для європейського "плану Маршалла" для України.

Таку думку Мішель висловив у ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" напередодні конференції, в якій він візьме участь, передає Цензор.НЕТ.

"Ця конференція має бути, відправною точкою для європейського плану Маршалла для України. Це саме те, що ми маємо зробити, ми маємо надіслати дуже сильний сигнал щодо того, що підтримуватимемо Україну настільки, наскільки це можливо", - сказав президент Євроради.

При цьому він провів порівняння нинішніх подій з подіями "минулого століття, коли далекоглядні люди вирішили інвестувати, щоб відновити європейський континент після Другої світової війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розгляне заявку України на членство, коли настане найкращий момент, - Мішель

"Зараз, у цьому столітті, війна проти України є людською трагедією, що означає, що далекоглядні лідери сьогодні повинні дати сигнал, що ми будемо мужні, будемо тверді, щоб підтримати Україну не лише словом, не лише промовами — цього недостатньо — потрібні рішення, потрібні гроші, нам потрібна сильна координація, нам потрібна політична воля, і ця конференція на мій погляд має стати відправною точкою для якогось європейського плану Маршалла для України", - додав Мішель.

"Для цієї конференції у тісній співпраці з українськими друзями я позначив три пріоритети та три цілі. По-перше, це гуманітарна допомога. Ми хочемо переконатися, що українська влада отримує максимальну підтримку для надання необхідної гуманітарної допомоги людям в Україні, які страждають через всі ці звірства і труднощі. Перша мета – гуманітарна підтримка.

Друга мета – ліквідність. Важливо якнайбільше підтримати Україну бюджетною підтримкою, грантами та кредитами – підтримати країну максимально на економічному рівні. Саме тому ми вважаємо, що цей трастовий фонд може бути корисним і для того, щоб дати сильний сигнал впевненості, довіри та дати можливість уряду, владі керувати країною у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібен новий "план Маршалла" для України, - Дуда

І третій пункт. Що також надзвичайно важливо, то це відновлення країни. Коли я востаннє був у Києві, особливо коли близько десяти днів тому я був в Бородянці, я дуже добре зрозумів, наскільки важливо, не чекаючи, негайно послати сигнал, що ми починаємо працювати на відновленням країни. Це надзвичайно важливо.

Це три цілі: ми хочемо мобілізувати гроші, ми хочемо переконати всіх друзів України у всьому світі продемонструвати свою солідарність, і нам потрібен сильний інструмент, яким є трастовий фонд, щоб максимально полегшити можливість для друзів України мобілізувати гроші, мобілізувати кошти для України", - пояснив Мішель.

Автор: 

конференція (175) допомога (8430) Євросоюз (13634) план Маршалла (46) Шарль Мішель (333)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Бриты, США, Европа. Просьба всё поставить на контроль своими людьми здесь. Нам бы не Евросоюз, а Англосоюз. Вроде перспективней и мощнее. Борису желательно быть теневым президентом
показати весь коментар
05.05.2022 10:02
+6
Головне щоб не давали гроші безконтрольно і щоб перш за все вимагали реформи бо вся ця допомога піде як вода в пісок.
показати весь коментар
05.05.2022 10:02
+5
Тільки під жорстким зовнішнім контролем. Гроші в руки zeленим не давати ні в якому разі - бо вони їх ефективно "освоять", їм віри нема.

(Чисто для ілюстрації - нехай почитають "24 години з життя жінки" Стефана Цвейга - повна аналогія )
показати весь коментар
05.05.2022 10:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поляки вже казали,що б користуватися фондами ЕС потрібно здобути кандидата на членство у самому ЕС.Тому ,чим скоріш це питання вирішеться, тим вирогідніше надійде стабільне фінансування всіх програм відновлення та реструктуризації економіки України.
показати весь коментар
05.05.2022 09:25 Відповісти
Глонасс треба знищити і більше ПВО ....Тут навіть диванний стратєг це розуміє ..
показати весь коментар
05.05.2022 09:25 Відповісти
Там черга вже вистроїлась що її кінця не видно аж за обрієм. Але простих людей і захисників країни там жодного немає.
показати весь коментар
05.05.2022 10:00 Відповісти
"плану Маршалла" для України. з нинішнім ЄС .- ЦЕ ВЕЛИКИЙ ПШИК ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ .Про який "план Маршала"можна говорити з рашистськими німецько- французьскими холуями ,а чи то з Угорщиною в компаніїх з Австрією, в котрих"рашистських конюшнів" море.?
показати весь коментар
05.05.2022 09:50 Відповісти
Якщо це буде "план бореля",то не треба.
Та і зрозуміло,що спочатку треба перемогти русню,а вже потім про це конкретно говорити.
А це так,інфо пшик не більше
показати весь коментар
05.05.2022 09:51 Відповісти
Бриты, США, Европа. Просьба всё поставить на контроль своими людьми здесь. Нам бы не Евросоюз, а Англосоюз. Вроде перспективней и мощнее. Борису желательно быть теневым президентом
показати весь коментар
05.05.2022 10:02 Відповісти
Головне щоб не давали гроші безконтрольно і щоб перш за все вимагали реформи бо вся ця допомога піде як вода в пісок.
показати весь коментар
05.05.2022 10:02 Відповісти
Тільки під жорстким зовнішнім контролем. Гроші в руки zeленим не давати ні в якому разі - бо вони їх ефективно "освоять", їм віри нема.

(Чисто для ілюстрації - нехай почитають "24 години з життя жінки" Стефана Цвейга - повна аналогія )
показати весь коментар
05.05.2022 10:12 Відповісти
Хай це буде під вашим особистим контролем і без мад'яр, будь ласка.
показати весь коментар
05.05.2022 10:29 Відповісти
Если наша украинская власть получит доступ к средствам этого плана Маршалла, то через месяц два, этот план накроется позором. Кормить наш олигархат дураков нет на Западе! А олигархат будет совать свои волосатые руки к таким средствам, с совестью у них нет никаких проблем, как и самой совести.
Я бы предложи Западу следующую формулу. Я за внешнее управение с последующей передачей власти. Они ставят во главе всех вновь созданных госинститутов своих функционеров, те формируют опять таки из своих людей команду управления, которая уже будет формировать на местах их наших, без опыта "работы". Через года 3 выборы и передача управления страной в руки подготовленного правительства уже украинцев.
показати весь коментар
05.05.2022 10:39 Відповісти
Зелені курви з таким планом не згідні. Тому почали вже мізки промивати, бо грошей очікується море, бажаючих тирити теж. Може і Зеленський тоді нарешті "розрахується" з усіма за вибори)
"Видатний економіст" Милованов на радіо НВ переконував, що Україна має право і повинна розпоряджатися сама цими грошима, бо у нас в середньому вкрадуть 20%, а США чи інші до 50%.
https://www.youtube.com/watch?v=yf5CtgqWOJs

показати весь коментар
05.05.2022 14:27 Відповісти
А беню казначеем!
показати весь коментар
05.05.2022 11:02 Відповісти
Зеленский с Дерьмаком жадно потирают ручки =)
показати весь коментар
05.05.2022 12:08 Відповісти
это все хорошо но есть нюанс: наши казнокрады и бюрократия Европы.
показати весь коментар
05.05.2022 12:15 Відповісти
Тримайте гроші плану Маршалла подалі від зеленого гнийника. Бо ми вже бачили як сотні мільярдів було вкрадено на вєликому будівництві зе-тварюками. Так що внєшнєє управлєніє грошима - єдиний спосіб відбудувати Україну.
показати весь коментар
05.05.2022 13:02 Відповісти
Цікаво, коли будуть відновлювати за кошти західних держав зруйновану інфраструктуру України, теж будуть ліпити всюди лозунги "ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО за планом Маршалла ЗА ПІДТРИМКИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В. ЗЕЛЕНСЬКОГО".
показати весь коментар
05.05.2022 14:16 Відповісти
 
 