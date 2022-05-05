ЄС запустить свій "план Маршалла" для України, - Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що донорська конференція, яка пройде в столиці Польщі Варшаві 5 травня, стане відправною точкою для європейського "плану Маршалла" для України.

Таку думку Мішель висловив у ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" напередодні конференції, в якій він візьме участь, передає Цензор.НЕТ.

"Ця конференція має бути, відправною точкою для європейського плану Маршалла для України. Це саме те, що ми маємо зробити, ми маємо надіслати дуже сильний сигнал щодо того, що підтримуватимемо Україну настільки, наскільки це можливо", - сказав президент Євроради.

При цьому він провів порівняння нинішніх подій з подіями "минулого століття, коли далекоглядні люди вирішили інвестувати, щоб відновити європейський континент після Другої світової війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розгляне заявку України на членство, коли настане найкращий момент, - Мішель

"Зараз, у цьому столітті, війна проти України є людською трагедією, що означає, що далекоглядні лідери сьогодні повинні дати сигнал, що ми будемо мужні, будемо тверді, щоб підтримати Україну не лише словом, не лише промовами — цього недостатньо — потрібні рішення, потрібні гроші, нам потрібна сильна координація, нам потрібна політична воля, і ця конференція на мій погляд має стати відправною точкою для якогось європейського плану Маршалла для України", - додав Мішель.

"Для цієї конференції у тісній співпраці з українськими друзями я позначив три пріоритети та три цілі. По-перше, це гуманітарна допомога. Ми хочемо переконатися, що українська влада отримує максимальну підтримку для надання необхідної гуманітарної допомоги людям в Україні, які страждають через всі ці звірства і труднощі. Перша мета – гуманітарна підтримка.

Друга мета – ліквідність. Важливо якнайбільше підтримати Україну бюджетною підтримкою, грантами та кредитами – підтримати країну максимально на економічному рівні. Саме тому ми вважаємо, що цей трастовий фонд може бути корисним і для того, щоб дати сильний сигнал впевненості, довіри та дати можливість уряду, владі керувати країною у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібен новий "план Маршалла" для України, - Дуда

І третій пункт. Що також надзвичайно важливо, то це відновлення країни. Коли я востаннє був у Києві, особливо коли близько десяти днів тому я був в Бородянці, я дуже добре зрозумів, наскільки важливо, не чекаючи, негайно послати сигнал, що ми починаємо працювати на відновленням країни. Це надзвичайно важливо.

Це три цілі: ми хочемо мобілізувати гроші, ми хочемо переконати всіх друзів України у всьому світі продемонструвати свою солідарність, і нам потрібен сильний інструмент, яким є трастовий фонд, щоб максимально полегшити можливість для друзів України мобілізувати гроші, мобілізувати кошти для України", - пояснив Мішель.