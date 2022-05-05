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ЄС розгляне заявку України на членство, коли настане найкращий момент, - Мішель

мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель чекає "кращого моменту" для внесення до порядку денного для лідерів ЄС розгляд заявки України на членство.

Про це Мішель розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"У Раді я буду зобов'язаний оцінити, коли ми будемо готові включити цю тему до порядку денного Європейської Ради.

Я проконсультуюсь з усіма дійовими особами, щоб оцінити, коли настане найкращий момент, і ми будемо готові провести ці дебати на рівні Ради Європи...

Чи це буде в червні чи пізніше – я не можу сказати сьогодні", - розповів він.

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При цьому президент Європейської ради нагадав, що заявка України вже проходить усі необхідні процедури у прискореному темпі.

"По суті, за кілька днів після того, як ми отримали заявку, ми швидко ухвалили рішення, доручивши Єврокомісії надати свої висновки. Зазвичай це триває 8-9 місяців. Де-факто рішення було ухвалено за кілька днів", – додав Мішель.

Відповідаючи на запитання, чи можлива ситуація, в якій Україні членство буде надано ще до проведення всіх необхідних реформ, Мішель зазначив, що "цілком очевидно, що це процес, заснований на реформах, тому що питання про членство пов'язане із загальним підходом до фундаментальних елементів – верховенством права, незалежністю правосуддя, боротьбою з корупцією, єдиним ринком, економічними реформами".

Автор: 

членство в ЄС (1295) Євросоюз (13634) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+22
Чому? Там же сказано: після закінчення реформ. І це правильно. Не можна, нічого не змінивши у розподілі бабла серед своїх потрапити образно кажучи у рай. От слухаю зранку мера Ірпіня. Розказує про будівництво житла. І головне - "всі проекти погоджені з ОПою"!!!! Офіс!!! президента!!! який стосунок має до коштів взагалі, до гуманітарних, спонсорських і б'юджет них зокрема? Чому поміняла я риторика ЄС, ви не зрозуміли? Тому напевне, що вони теж дещо побачили. Особливо стосовно гуманітарки.
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05.05.2022 09:04
+21
Хто заважав вибрати президентом не Кравчука і Кучму, а Чорновола. Були б в ЄС і НАТО одночасно з Польщею.
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05.05.2022 09:10
+14
чому вони європедики? навіщо їм країна з корумпованою провладною, судовою та податковою системами? Війна вже показала - кому війна, а кому мати рідна
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05.05.2022 09:07
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П*****сы......
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05.05.2022 08:50 Відповісти
а ты во власть избираешь корупционеров и хочешь что бы тебя взяли в ЕС -? а га счас
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05.05.2022 09:14 Відповісти
>>>ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО

>>>П*****сы......

Це, практично, рівень заяв наших деяких дипломатів, чого тоді ображатися?
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05.05.2022 09:22 Відповісти
Судя по данным с сайта http://crimeanbridgedown.com.ua// Crimeanbridgedown , Крымский мост падет 9 мая.
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05.05.2022 08:52 Відповісти
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05.05.2022 08:57 Відповісти
Тобто ніколи? Європедики.
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05.05.2022 08:57 Відповісти
Чому? Там же сказано: після закінчення реформ. І це правильно. Не можна, нічого не змінивши у розподілі бабла серед своїх потрапити образно кажучи у рай. От слухаю зранку мера Ірпіня. Розказує про будівництво житла. І головне - "всі проекти погоджені з ОПою"!!!! Офіс!!! президента!!! який стосунок має до коштів взагалі, до гуманітарних, спонсорських і б'юджет них зокрема? Чому поміняла я риторика ЄС, ви не зрозуміли? Тому напевне, що вони теж дещо побачили. Особливо стосовно гуманітарки.
показати весь коментар
05.05.2022 09:04 Відповісти
чому вони європедики? навіщо їм країна з корумпованою провладною, судовою та податковою системами? Війна вже показала - кому війна, а кому мати рідна
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05.05.2022 09:07 Відповісти
Абсолютно вірно. Вони мають дані рро кожного з провладдя. А там 30 років олні злодіі і вори. Ну то нашо ім так гівно в єс
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05.05.2022 09:12 Відповісти
Они по быстрому приняли в свое время Болгарию и Венгрию, где коррупция ну никак не меньше нашей. И с тех пор там ничего не изменилось
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05.05.2022 09:26 Відповісти
а каломойша и его шапито - педики? а свобода слова где в Украине? почему зеленский тормозит все реформы?
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05.05.2022 09:16 Відповісти
Почали виляти сракою.
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05.05.2022 09:01 Відповісти
а ты на выборах виляй мозгами - если хочешь что бы тебя приняли в цивилизацию
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05.05.2022 09:17 Відповісти
це шо-то з чим то
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05.05.2022 09:02 Відповісти
Коли Швеція і Фінляндія навіть заїкнулися про вступ в НАТО европейці одразу сказали що приймуть в найближчи місяці а Україна яка роками просить і навіть зараз коли Мордор напав на Україну можна було б показати кацапам те що вони бояться найбільше і приняти нас в НАТО і багато країн які проти щоб Україна була членом альянсу пояснювали тим що якщо ми будем одинм із членів то прийдеться воювати всім НАТО це було навіть і до вторгнення але якщо фіни вступлять в НАТО і також будуть членом то що НАТО не буде захищати в випадку нападу ілі єто другое?подвійні стандарти так само із ЕС
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05.05.2022 09:04 Відповісти
Хто заважав вибрати президентом не Кравчука і Кучму, а Чорновола. Були б в ЄС і НАТО одночасно з Польщею.
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05.05.2022 09:10 Відповісти
Нет. Немцы бы не дали.
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05.05.2022 09:27 Відповісти
"нЄмци" на той час ще не були куплені гуртом і вроздріб ґебнею. А комсомолку "шМеркель" росія лише починала просувати.
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05.05.2022 11:02 Відповісти
Корупція, сповільнення реформ, економічний стан країни.
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05.05.2022 09:15 Відповісти
не коси под дурачка тупые украинцы выбрали зеленых мародеров во время войны а европа должна принимать корупцию к себе?
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05.05.2022 09:19 Відповісти
Що ти мелеш про українців ? *****
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05.05.2022 09:41 Відповісти
Я так понимаю, членство гарантировано, а вот ЕС- не совсем.
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05.05.2022 09:08 Відповісти
Вторая берлинская стена может все исправить.
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05.05.2022 09:09 Відповісти
Знову пішли танці з бубнами...
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05.05.2022 09:15 Відповісти
а что в Украине все нормально с реформами и демократией? или вы хотите сто бы ради вас европа нарушила свои принципы?
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05.05.2022 09:20 Відповісти
Які там принципи? мадяри в ЄС, а нам тільки дулі крутять!
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05.05.2022 10:58 Відповісти
Якби Зєлєнскій таки позбувся зараз Єрмака, видав Штатам Коломойського, здав правосуддю Татарова і таки розпустив Окружний і Печерський суд, двись - і у ЄС прийняли б без проблем. А так - змін нема ні тут, ні там.
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05.05.2022 09:26 Відповісти
Позбувся і здав - так він тоді наступний на довічне, а гундосик хоч і полудурок, але не настільки
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05.05.2022 09:29 Відповісти
Реформи, правосуддя? Ну, тоді при цій ********** владі зебілів нам точно нічого не світить
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05.05.2022 09:27 Відповісти
давайте не будем обсуждать вашего папу?
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05.05.2022 12:09 Відповісти
Умные из этого гадюшника уходят, а нам все неймется
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05.05.2022 09:28 Відповісти
Так. Але це, вступ до цієї сумнівної спільноти, треба розглядати як крок щоб назавжди відірватися від кацапії. Утім, перебуваючи в ЄС разом з поляками та балтійськими країнами можна впливати на політику ЄС.
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05.05.2022 11:04 Відповісти
можно войти щоб назавжди відірватися від кацапії, а потом через пару лет демонстративно выйти, как бриты
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05.05.2022 22:57 Відповісти
Європа не готова приймати Україну, бо вони ще мріють налагодити стосунки з рашистами після закінчення війни. Там безмежні ресурси і їх можна використовувати майже вічно!!!! А нам просто обіцяють та допомагають, бо якщо не допомагатимуть, то тоді розвалиться сам Євросоюз, який будувався на принципах демократії та поваги до свободи слова і людських цінностей. Але зараз звичайний прагматизм замінив ці блародні ідеали і вони забули для чого вони обєдналися...
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05.05.2022 10:08 Відповісти
Нужно уже за 3 месяца понять что какое-то политическое объединение для Украины имеет смысл только с Британией (которая уже не есть членом сцыкливого ЕС)
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05.05.2022 12:20 Відповісти
австрийские козлы уже заявили что они против УКРАИНЫ в ес!
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05.05.2022 12:45 Відповісти
 
 