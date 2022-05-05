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ЕС рассмотрит заявку Украины о членстве, когда наступит наилучший момент - Мишель

мішель

Президент Европейского совета Шарль Мишель ждет "лучшего момента" для внесения в повестку дня для лидеров ЕС рассмотрение заявки Украины на членство.

Мишель рассказал об этом в интервью Interfax-Ukraine, сообщает Цензор.НЕТ.

"В совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского совета.

Я буду консультироваться со всеми участниками, чтобы оценить, когда наступит наилучший момент, и мы будем готовы провести эти дебаты в Совете Европы ...

Будет ли это в июне или позже - я не могу сказать сегодня ", - сказал он.

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В то же время президент Европейского совета напомнил, что заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры ускоренными темпами.

"Фактически, через несколько дней после того, как мы получили заявку, мы быстро приняли решение,  поручив Европейской комиссии предоставить свои выводы. Обычно это занимает 8-9 месяцев. Решение было принято через несколько дней",-добавил Мишель.

Отвечая на вопрос, будет ли ситуация, в которой Украине будет предоставлено членство  ​​до всех необходимых реформ, Мишель отметил, что "совершенно очевидно, что это процесс, основанный на реформах, потому что вопрос о членстве связан с общим подходом к основным элементам подхода - верховенство закона, независимость справедливости, борьба с коррупцией, единый рынок, экономические реформы".

Автор: 

членство в ЕС (1055) Евросоюз (17264) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+22
Чому? Там же сказано: після закінчення реформ. І це правильно. Не можна, нічого не змінивши у розподілі бабла серед своїх потрапити образно кажучи у рай. От слухаю зранку мера Ірпіня. Розказує про будівництво житла. І головне - "всі проекти погоджені з ОПою"!!!! Офіс!!! президента!!! який стосунок має до коштів взагалі, до гуманітарних, спонсорських і б'юджет них зокрема? Чому поміняла я риторика ЄС, ви не зрозуміли? Тому напевне, що вони теж дещо побачили. Особливо стосовно гуманітарки.
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05.05.2022 09:04
+21
Хто заважав вибрати президентом не Кравчука і Кучму, а Чорновола. Були б в ЄС і НАТО одночасно з Польщею.
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05.05.2022 09:10
+14
чому вони європедики? навіщо їм країна з корумпованою провладною, судовою та податковою системами? Війна вже показала - кому війна, а кому мати рідна
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05.05.2022 09:07
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Правила форума Совет форумчан
П*****сы......
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05.05.2022 08:50 Ответить
а ты во власть избираешь корупционеров и хочешь что бы тебя взяли в ЕС -? а га счас
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05.05.2022 09:14 Ответить
>>>ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО

>>>П*****сы......

Це, практично, рівень заяв наших деяких дипломатів, чого тоді ображатися?
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05.05.2022 09:22 Ответить
Судя по данным с сайта http://crimeanbridgedown.com.ua// Crimeanbridgedown , Крымский мост падет 9 мая.
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05.05.2022 08:52 Ответить
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05.05.2022 08:57 Ответить
Тобто ніколи? Європедики.
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05.05.2022 08:57 Ответить
Чому? Там же сказано: після закінчення реформ. І це правильно. Не можна, нічого не змінивши у розподілі бабла серед своїх потрапити образно кажучи у рай. От слухаю зранку мера Ірпіня. Розказує про будівництво житла. І головне - "всі проекти погоджені з ОПою"!!!! Офіс!!! президента!!! який стосунок має до коштів взагалі, до гуманітарних, спонсорських і б'юджет них зокрема? Чому поміняла я риторика ЄС, ви не зрозуміли? Тому напевне, що вони теж дещо побачили. Особливо стосовно гуманітарки.
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05.05.2022 09:04 Ответить
чому вони європедики? навіщо їм країна з корумпованою провладною, судовою та податковою системами? Війна вже показала - кому війна, а кому мати рідна
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05.05.2022 09:07 Ответить
Абсолютно вірно. Вони мають дані рро кожного з провладдя. А там 30 років олні злодіі і вори. Ну то нашо ім так гівно в єс
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05.05.2022 09:12 Ответить
Они по быстрому приняли в свое время Болгарию и Венгрию, где коррупция ну никак не меньше нашей. И с тех пор там ничего не изменилось
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05.05.2022 09:26 Ответить
а каломойша и его шапито - педики? а свобода слова где в Украине? почему зеленский тормозит все реформы?
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05.05.2022 09:16 Ответить
Почали виляти сракою.
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05.05.2022 09:01 Ответить
а ты на выборах виляй мозгами - если хочешь что бы тебя приняли в цивилизацию
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05.05.2022 09:17 Ответить
це шо-то з чим то
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05.05.2022 09:02 Ответить
Коли Швеція і Фінляндія навіть заїкнулися про вступ в НАТО европейці одразу сказали що приймуть в найближчи місяці а Україна яка роками просить і навіть зараз коли Мордор напав на Україну можна було б показати кацапам те що вони бояться найбільше і приняти нас в НАТО і багато країн які проти щоб Україна була членом альянсу пояснювали тим що якщо ми будем одинм із членів то прийдеться воювати всім НАТО це було навіть і до вторгнення але якщо фіни вступлять в НАТО і також будуть членом то що НАТО не буде захищати в випадку нападу ілі єто другое?подвійні стандарти так само із ЕС
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05.05.2022 09:04 Ответить
Хто заважав вибрати президентом не Кравчука і Кучму, а Чорновола. Були б в ЄС і НАТО одночасно з Польщею.
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05.05.2022 09:10 Ответить
Нет. Немцы бы не дали.
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05.05.2022 09:27 Ответить
"нЄмци" на той час ще не були куплені гуртом і вроздріб ґебнею. А комсомолку "шМеркель" росія лише починала просувати.
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05.05.2022 11:02 Ответить
Корупція, сповільнення реформ, економічний стан країни.
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05.05.2022 09:15 Ответить
не коси под дурачка тупые украинцы выбрали зеленых мародеров во время войны а европа должна принимать корупцию к себе?
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05.05.2022 09:19 Ответить
Що ти мелеш про українців ? *****
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05.05.2022 09:41 Ответить
Я так понимаю, членство гарантировано, а вот ЕС- не совсем.
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05.05.2022 09:08 Ответить
Вторая берлинская стена может все исправить.
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05.05.2022 09:09 Ответить
Знову пішли танці з бубнами...
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05.05.2022 09:15 Ответить
а что в Украине все нормально с реформами и демократией? или вы хотите сто бы ради вас европа нарушила свои принципы?
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05.05.2022 09:20 Ответить
Які там принципи? мадяри в ЄС, а нам тільки дулі крутять!
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05.05.2022 10:58 Ответить
Якби Зєлєнскій таки позбувся зараз Єрмака, видав Штатам Коломойського, здав правосуддю Татарова і таки розпустив Окружний і Печерський суд, двись - і у ЄС прийняли б без проблем. А так - змін нема ні тут, ні там.
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05.05.2022 09:26 Ответить
Позбувся і здав - так він тоді наступний на довічне, а гундосик хоч і полудурок, але не настільки
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05.05.2022 09:29 Ответить
Реформи, правосуддя? Ну, тоді при цій ********** владі зебілів нам точно нічого не світить
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05.05.2022 09:27 Ответить
давайте не будем обсуждать вашего папу?
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05.05.2022 12:09 Ответить
Умные из этого гадюшника уходят, а нам все неймется
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05.05.2022 09:28 Ответить
Так. Але це, вступ до цієї сумнівної спільноти, треба розглядати як крок щоб назавжди відірватися від кацапії. Утім, перебуваючи в ЄС разом з поляками та балтійськими країнами можна впливати на політику ЄС.
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05.05.2022 11:04 Ответить
можно войти щоб назавжди відірватися від кацапії, а потом через пару лет демонстративно выйти, как бриты
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05.05.2022 22:57 Ответить
Європа не готова приймати Україну, бо вони ще мріють налагодити стосунки з рашистами після закінчення війни. Там безмежні ресурси і їх можна використовувати майже вічно!!!! А нам просто обіцяють та допомагають, бо якщо не допомагатимуть, то тоді розвалиться сам Євросоюз, який будувався на принципах демократії та поваги до свободи слова і людських цінностей. Але зараз звичайний прагматизм замінив ці блародні ідеали і вони забули для чого вони обєдналися...
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05.05.2022 10:08 Ответить
Нужно уже за 3 месяца понять что какое-то политическое объединение для Украины имеет смысл только с Британией (которая уже не есть членом сцыкливого ЕС)
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05.05.2022 12:20 Ответить
австрийские козлы уже заявили что они против УКРАИНЫ в ес!
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05.05.2022 12:45 Ответить
 
 