ЕС рассмотрит заявку Украины о членстве, когда наступит наилучший момент - Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель ждет "лучшего момента" для внесения в повестку дня для лидеров ЕС рассмотрение заявки Украины на членство.

Мишель рассказал об этом в интервью Interfax-Ukraine, сообщает Цензор.НЕТ.

"В совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского совета.

Я буду консультироваться со всеми участниками, чтобы оценить, когда наступит наилучший момент, и мы будем готовы провести эти дебаты в Совете Европы ...

Будет ли это в июне или позже - я не могу сказать сегодня ", - сказал он.

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В то же время президент Европейского совета напомнил, что заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры ускоренными темпами.

"Фактически, через несколько дней после того, как мы получили заявку, мы быстро приняли решение, поручив Европейской комиссии предоставить свои выводы. Обычно это занимает 8-9 месяцев. Решение было принято через несколько дней",-добавил Мишель.

Отвечая на вопрос, будет ли ситуация, в которой Украине будет предоставлено членство ​​до всех необходимых реформ, Мишель отметил, что "совершенно очевидно, что это процесс, основанный на реформах, потому что вопрос о членстве связан с общим подходом к основным элементам подхода - верховенство закона, независимость справедливости, борьба с коррупцией, единый рынок, экономические реформы".