УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
33372 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
5 946 27
війна (13006) Польща (3412) Дуда (375) план Маршалла (25)

Потрібен новий "план Маршалла" для України, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда наголошує, що українці нині воюють проти жорстокого російського агресора не лише за свою свободу, а й за спільні європейські цінності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Польський лідер звернувся до українських захисників, назвав їх братами та сестрами, і наголосив, що їх боротьбу підтримують всі люди доброї волі.

"Ця акція є ще одним проявом міжнародної єдності. Ми всі підтримуємо ті самі цінності – мир, свободу, демократію, право на самовизначення. Ми зараз постаємо за Україну, але в той же час Україна постала за нас. Українці воюють не лише за свою свободу, але також за нашу свободу. Сьогодні ми підтримуємо мільйони українських біженців та людей, які потребують допомоги. Ми надсилаємо послання всім та кожному українцю, що перебувають у оточених містах та селищах. Це послання надії до хоробрих українських солдатів, героїв, які захищають свою країну від агресора: дорогі брати та сестри, ви не на самоті", - наголосив він.

"У найближчому майбутньому Україна потребуватиме величезного економічного поштовху, подібного до того, що був запропонований Західній Європі після Другої світової війни, - потрібен новий план Маршалла для України", - зазначив Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна відновлюватиметься з трьох джерел - репарації, майно РФ та допомога партнерів, - Шмигаль

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+20
Поляки наші браття. Таку підтримку нам надали- неоціненну.
показати весь коментар
09.04.2022 18:27
+9
Будь-який план Маршалла при Зеленому бур'яні, перетворитися на план Прапорщика!
показати весь коментар
09.04.2022 18:35
+8
Так потрібен, а також краще пряме керування Європарламентом і Конгрессом СШАЮ, без дєрьмаків татарових і всього олігархату
показати весь коментар
09.04.2022 18:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поляки наші браття. Таку підтримку нам надали- неоціненну.
показати весь коментар
09.04.2022 18:27 Відповісти
Але давайте спершу роздавимо кацапську гадину, а для цього потрібно дещо інше.
показати весь коментар
09.04.2022 18:31 Відповісти
Говорит Москва!

"Мишустин призвал готовиться к росту безработицы
Без работы в этом году останутся 2 миллиона человек, прогнозирует ЦСР. Уровень безработицы вернется на максимумы начала 2000х.
2 млн ***** с пляжа) Полет нормальный..."
показати весь коментар
09.04.2022 18:32 Відповісти
Новый план Маршалла для Украины конечно же нужен, но не менее важно, кто будет руководить восстановлением страны и главное, распоряжаться финансами. Боюсь у нас достойных кандидатур нет. Над этим вопросом надо думать уже сейчас
показати весь коментар
09.04.2022 18:32 Відповісти
"ребятки"вже почали готуватись, бажають рвати як банківський рефінанс. Але там поставлять таки шлагбаум на вивод капітала.
показати весь коментар
09.04.2022 19:19 Відповісти
Только не спасительница яреська.. Уже она готова прилипнуть к плану Маршалла для Украины.. Подружка леры гонтаревой; пошла бы нафиг "отдыхать", убийца малого / среднего бизнеса Украины. "Офшоры" у неё был микро/ мини, и прочие домохозяйства, Гетманцев , зараза, подплечник яресько.разрушители экономики Украины, страшные гады. Со своими Законами до два дня до Войны, и во время Войны. Ненавижу гетьманцева , он "опекает" таможни фискалов, л#ди.
показати весь коментар
09.04.2022 19:49 Відповісти
Дякую народу Польщі за вашу підтримку.
показати весь коментар
09.04.2022 18:35 Відповісти
Анна Каренина. Episode II

После просмотра первой серии Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он уехал на Кавказ. На Кавказе ему тоже стало скучно и он поехал штурмовать Мариуполь. После того, как Кадыров подавился щщами, Вронский возглавил его батальон и переименовал его в "Сало - сила, спорт - могила". После тринадцати лет штурма Мариуполя Вронскому стало скучно, он запил, но не сильно.

В то же время происходили следующие события. То, что осталось от Анны осмотрел доктор Комаровский и сказал, что помочь ей могут только в Карпатах. Остатки несчастной привезли на Говерлу, и мольфары восстановили ее тело. Правда, голову удалось пришить только с разворотом на 180 градусов от первоначального положения. Спасенная счастливая Анна сразу же отправила селфи любимому голубем, так как e-mail Вронского под санкциями.

Вронский получил фото любимой и сильно запил. Потом ему стало скучно и он решил отправить ответ. Однако почтовый голубь поклевал просроченный сухпаек и умер.

Вронский был в бешенстве. Он был готов вылететь первым же рейсом в Киев к любимой, но ему не дали визу. Вронский опять запил, но не сильно, потом пришел в себя и посадив свой батальон на рыбацкие лодки, отправился на штурм Севастополя.

Анна, так не получив ответ от Вронского, сильно запила, но мольфары попросили ее уменьшить дозы на время реабилитационного периода. После прохождения курса реабилитации Анна переговорила с Комаровским о выписке по причине полного выздоровления и на телевизоре, работающим сзади на фоне событий увидела на Прямом Арестовича. "Кто это?" Дрожащим голосом спросила Анна. "Это, это мой истинный герой, этот пижон не на связи, я хочу встречи, я желаю, я……." Речь Анны была бессвязна, очень эмоциональна и не совсем понятна окружающим.

В этот момент в кабинет Комаровского вошел Гордон. "Ты еще Кима не видела", таковы быле его первые слова. Он успокоил Анну, шепнув ей на ушко, почему с Арестовичем встретиться ей никак нельзя.

После этого Анна сильно запила. Потом ей стало скучно и она включила телевизор. Прямой не работал, а на 1+1 показали Гостомель и поврежденную Мрию. Анна тут же поехала ремонтировать самолет. Но там уже мужичок, приговаривая что-то, работал над железом.

Флотилия Вронского была на подступах к Севастополю. Победа была практически в руках, но черноморцы, верные традициям, затопили весь флот, все ракетные крейсеры и даже подводные лодки, на входе в бухту. Войти в Севастополь было невозможно. Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он отправился с боевыми товарищами в Констанцу

Анна хотела запить, но в связи с военным положением алкоголь в магазинах не продают. И она пошла в Белоруссию бороться с железнодорожными составами с военной техникой. Способ она знает
показати весь коментар
09.04.2022 18:35 Відповісти
Будь-який план Маршалла при Зеленому бур'яні, перетворитися на план Прапорщика!
показати весь коментар
09.04.2022 18:35 Відповісти
Так потрібен, а також краще пряме керування Європарламентом і Конгрессом СШАЮ, без дєрьмаків татарових і всього олігархату
показати весь коментар
09.04.2022 18:35 Відповісти
Тільки через спеціально створені для цього неурядові міжнародні організації. Бо задовбемося за руками наших офшорників слідкувати.
показати весь коментар
09.04.2022 18:41 Відповісти
Та зелёная ЗЕкодла растащит весь план Маршалла по карманам, а мы как были в разрухе так и останемся
показати весь коментар
09.04.2022 18:45 Відповісти
Євген Клопотенко відреагував на слова речниці МЗС РФ що борщ - «це нацизм у всіх його проявах»

https://youtu.be/tMh0RNt-DZo
показати весь коментар
09.04.2022 18:46 Відповісти
Дуда звертається до українців, зе до руських з перемовинами. Таки президентів потрібно готовити, а не з концерту та в крісло
показати весь коментар
09.04.2022 18:46 Відповісти
З манежу та в крісло його посадовили корисні ідійоти.
показати весь коментар
09.04.2022 18:52 Відповісти
Ну планы это хорошо а вот где самолёты от братьев поляков ,планами кацапов не ушатаешь ..
показати весь коментар
09.04.2022 18:49 Відповісти
План Маршала -- это закрученные до упора гайки в заработках, тратах и доходах.
Жёсткая монетарная политика. Все вклады в банках обнуляются и каждому начисляется мизерная сумма, которую нельзя снять со счёта.
Все живут с "колёс" -- за копейки, талоны и купоны...
...там ещё много всякого -- ...но к 1952 году, западные немцы перестали ощущать последствия войны. Вот, с тех пор и зажили нормально...
показати весь коментар
09.04.2022 18:51 Відповісти
звідки такі відомості про план? Був заборонений перш за все вивіз капіталу, а ввезені товари нарспоживання підлягали подвійному оподаткуванню прямо на кордоні. Якщо гроші перераховувались за товар за кордон, то був термін у 90 днів на ввезення товару, якщо пропущений то штраф накладався і на покупця і на банк, через який йшов платіж. Це якраз те, щоє популярним у бізнесів.
показати весь коментар
09.04.2022 19:27 Відповісти
это был план Моргентау,потом немцам повезло,что ссср назначили главным врагом-и появился план Маршалла.
Это к тому ,что не было б угрозы со стороны СССР,не было бы и жирной Германии,и поверьте что никакие качества немецких инженеров,рабочих и предпринимателей не подняли бы Германию без противостояния запада с востоком
показати весь коментар
09.04.2022 19:29 Відповісти
На одному з прозебільних телеграм каналів, побачив новину, що зебіли взялись за свою любиму справу - красти гігантські гроші на вєликому будівництві. Кому війна, а кому 30% відкату за стройку. Тому мене не дивує, що після гарячої фази війни, ботоферми подоляка почали лити бруд на свого єдиного опонента при цьому закрили три проукраїнські канали. Бо єдине пояснення всьому цьому - вибори одразу після війни. Перемога зе-гнид - це бататосот мільярдні підряди і красти можна буде не мільйонами, а мільярдами, ось тому вони так спішать дагаварітся па средінє і максимально знищити рейтинг єдиного конкурента.
показати весь коментар
09.04.2022 18:52 Відповісти
Ось тому я вважаю, що відбудова країни з клоунами-аніматорами у владі - це перспектива просрати все: і відбудову, і членство в ЄС - НАТО
показати весь коментар
09.04.2022 18:55 Відповісти
"План Маршалла" потрібен після війни і зміни влади. Довіряти цим організаторам "великого крадійництва" гроші? Ні в якому разі! Вкрадуть все!!! До останнього шеляга! Переконаний що якщо навіть сьогодні провести аудит то швидко зясується що вони вже крадуть... Їм потрібен "мир" негайно, поки вони при владі, щоб розікрасти все до чого дотянуться і заявляти що "війна все списала". А те що незакінчена війна повернеться ще страшнішою розрухою і бійнею їх не цікавить. Планують втекти з накраденим. От тільки куди? Знайдемо всюди...
показати весь коментар
09.04.2022 19:04 Відповісти
З українськими корумпованими суддями, прокурорами, депутатами, урядовцями і мусарами, любий "План Маршала" приречений на крах !
показати весь коментар
09.04.2022 19:23 Відповісти
так хер вони вивезуть бабло, раз у їх корифанів з рузге навіть на кайманах гроші витягують з карманів, то з наших нуворішів точно заберуть.
показати весь коментар
09.04.2022 19:31 Відповісти
План Маршалла проводился компаниями США ,на деньги США,и под контролем США.
Чего вы думаете ,что сейчас дадут просто деньги?Будут инвестиции ТНК ,которым местные чиновники и мусора не страшны.
показати весь коментар
09.04.2022 19:32 Відповісти
Глупости! "Marshal's plan" был , в основном, про исправление мозгов.
Это нужно будет рскм после взятия москвы. Я считаю скоро. Они уже сдулись.

"...
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"
..."

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Singing:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
показати весь коментар
09.04.2022 19:31 Відповісти
 
 