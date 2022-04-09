Нужен новый "план Маршалла" для Украины, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда отмечает, что украинцы сейчас воюют против жестокого российского агрессора не только за свою свободу, но и за общие европейские ценности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Польский лидер обратился к украинским защитникам, назвал их братьями и сестрами, и подчеркнул, что их борьбу поддерживают все люди доброй воли.

"Эта акция является еще одним проявлением международного единства. Мы все поддерживаем те же ценности – мир, свободу, демократию, право на самоопределение. Мы сейчас стоим за Украину, но в то же время Украина встала за нас. Украинцы воюют не только за свою свободу, но и за нашу свободу. Сегодня мы поддерживаем миллионы украинских беженцев и людей, нуждающихся в помощи. Мы отправляем послание всем и каждому украинцу, которые находятся в окруженных городах и селах. Это послание надежды к храбрым украинским солдатам, героям, которые защищают свою страну от агрессора: дорогие братья и сестры, вы не в одиночестве", - подчеркнул он.

"В ближайшем будущем Украина потребует огромного экономического толчка, подобного тому, что был предложен Западной Европе после Второй мировой войны, - нужен новый план Маршалла для Украины", - отметил Дуда.

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