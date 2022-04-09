Нужен новый "план Маршалла" для Украины, - Дуда
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Президент Польши Анджей Дуда отмечает, что украинцы сейчас воюют против жестокого российского агрессора не только за свою свободу, но и за общие европейские ценности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Польский лидер обратился к украинским защитникам, назвал их братьями и сестрами, и подчеркнул, что их борьбу поддерживают все люди доброй воли.
"Эта акция является еще одним проявлением международного единства. Мы все поддерживаем те же ценности – мир, свободу, демократию, право на самоопределение. Мы сейчас стоим за Украину, но в то же время Украина встала за нас. Украинцы воюют не только за свою свободу, но и за нашу свободу. Сегодня мы поддерживаем миллионы украинских беженцев и людей, нуждающихся в помощи. Мы отправляем послание всем и каждому украинцу, которые находятся в окруженных городах и селах. Это послание надежды к храбрым украинским солдатам, героям, которые защищают свою страну от агрессора: дорогие братья и сестры, вы не в одиночестве", - подчеркнул он.
"В ближайшем будущем Украина потребует огромного экономического толчка, подобного тому, что был предложен Западной Европе после Второй мировой войны, - нужен новый план Маршалла для Украины", - отметил Дуда.
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После просмотра первой серии Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он уехал на Кавказ. На Кавказе ему тоже стало скучно и он поехал штурмовать Мариуполь. После того, как Кадыров подавился щщами, Вронский возглавил его батальон и переименовал его в "Сало - сила, спорт - могила". После тринадцати лет штурма Мариуполя Вронскому стало скучно, он запил, но не сильно.
В то же время происходили следующие события. То, что осталось от Анны осмотрел доктор Комаровский и сказал, что помочь ей могут только в Карпатах. Остатки несчастной привезли на Говерлу, и мольфары восстановили ее тело. Правда, голову удалось пришить только с разворотом на 180 градусов от первоначального положения. Спасенная счастливая Анна сразу же отправила селфи любимому голубем, так как e-mail Вронского под санкциями.
Вронский получил фото любимой и сильно запил. Потом ему стало скучно и он решил отправить ответ. Однако почтовый голубь поклевал просроченный сухпаек и умер.
Вронский был в бешенстве. Он был готов вылететь первым же рейсом в Киев к любимой, но ему не дали визу. Вронский опять запил, но не сильно, потом пришел в себя и посадив свой батальон на рыбацкие лодки, отправился на штурм Севастополя.
Анна, так не получив ответ от Вронского, сильно запила, но мольфары попросили ее уменьшить дозы на время реабилитационного периода. После прохождения курса реабилитации Анна переговорила с Комаровским о выписке по причине полного выздоровления и на телевизоре, работающим сзади на фоне событий увидела на Прямом Арестовича. "Кто это?" Дрожащим голосом спросила Анна. "Это, это мой истинный герой, этот пижон не на связи, я хочу встречи, я желаю, я……." Речь Анны была бессвязна, очень эмоциональна и не совсем понятна окружающим.
В этот момент в кабинет Комаровского вошел Гордон. "Ты еще Кима не видела", таковы быле его первые слова. Он успокоил Анну, шепнув ей на ушко, почему с Арестовичем встретиться ей никак нельзя.
После этого Анна сильно запила. Потом ей стало скучно и она включила телевизор. Прямой не работал, а на 1+1 показали Гостомель и поврежденную Мрию. Анна тут же поехала ремонтировать самолет. Но там уже мужичок, приговаривая что-то, работал над железом.
Флотилия Вронского была на подступах к Севастополю. Победа была практически в руках, но черноморцы, верные традициям, затопили весь флот, все ракетные крейсеры и даже подводные лодки, на входе в бухту. Войти в Севастополь было невозможно. Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он отправился с боевыми товарищами в Констанцу
Анна хотела запить, но в связи с военным положением алкоголь в магазинах не продают. И она пошла в Белоруссию бороться с железнодорожными составами с военной техникой. Способ она знает
https://youtu.be/tMh0RNt-DZo
Жёсткая монетарная политика. Все вклады в банках обнуляются и каждому начисляется мизерная сумма, которую нельзя снять со счёта.
Все живут с "колёс" -- за копейки, талоны и купоны...
...там ещё много всякого -- ...но к 1952 году, западные немцы перестали ощущать последствия войны. Вот, с тех пор и зажили нормально...
Это к тому ,что не было б угрозы со стороны СССР,не было бы и жирной Германии,и поверьте что никакие качества немецких инженеров,рабочих и предпринимателей не подняли бы Германию без противостояния запада с востоком