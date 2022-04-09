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Новости За рубежом
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Нужен новый "план Маршалла" для Украины, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дуда

Президент Польши Анджей Дуда отмечает, что украинцы сейчас воюют против жестокого российского агрессора не только за свою свободу, но и за общие европейские ценности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Польский лидер обратился к украинским защитникам, назвал их братьями и сестрами, и подчеркнул, что их борьбу поддерживают все люди доброй воли.

"Эта акция является еще одним проявлением международного единства. Мы все поддерживаем те же ценности – мир, свободу, демократию, право на самоопределение. Мы сейчас стоим за Украину, но в то же время Украина встала за нас. Украинцы воюют не только за свою свободу, но и за нашу свободу. Сегодня мы поддерживаем миллионы украинских беженцев и людей, нуждающихся в помощи. Мы отправляем послание всем и каждому украинцу, которые находятся в окруженных городах и селах. Это послание надежды к храбрым украинским солдатам, героям, которые защищают свою страну от агрессора: дорогие братья и сестры, вы не в одиночестве", - подчеркнул он.

"В ближайшем будущем Украина потребует огромного экономического толчка, подобного тому, что был предложен Западной Европе после Второй мировой войны, - нужен новый план Маршалла для Украины", - отметил Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда назвал действия армии РФ в Украине геноцидом: Диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия

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Топ комментарии
+19
Поляки наші браття. Таку підтримку нам надали- неоціненну.
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09.04.2022 18:27
+8
Будь-який план Маршалла при Зеленому бур'яні, перетворитися на план Прапорщика!
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09.04.2022 18:35
+7
Так потрібен, а також краще пряме керування Європарламентом і Конгрессом СШАЮ, без дєрьмаків татарових і всього олігархату
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09.04.2022 18:35
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Поляки наші браття. Таку підтримку нам надали- неоціненну.
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09.04.2022 18:27 Ответить
Але давайте спершу роздавимо кацапську гадину, а для цього потрібно дещо інше.
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09.04.2022 18:31 Ответить
Говорит Москва!

"Мишустин призвал готовиться к росту безработицы
Без работы в этом году останутся 2 миллиона человек, прогнозирует ЦСР. Уровень безработицы вернется на максимумы начала 2000х.
2 млн ***** с пляжа) Полет нормальный..."
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09.04.2022 18:32 Ответить
Новый план Маршалла для Украины конечно же нужен, но не менее важно, кто будет руководить восстановлением страны и главное, распоряжаться финансами. Боюсь у нас достойных кандидатур нет. Над этим вопросом надо думать уже сейчас
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09.04.2022 18:32 Ответить
"ребятки"вже почали готуватись, бажають рвати як банківський рефінанс. Але там поставлять таки шлагбаум на вивод капітала.
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09.04.2022 19:19 Ответить
Дякую народу Польщі за вашу підтримку.
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09.04.2022 18:35 Ответить
Анна Каренина. Episode II

После просмотра первой серии Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он уехал на Кавказ. На Кавказе ему тоже стало скучно и он поехал штурмовать Мариуполь. После того, как Кадыров подавился щщами, Вронский возглавил его батальон и переименовал его в "Сало - сила, спорт - могила". После тринадцати лет штурма Мариуполя Вронскому стало скучно, он запил, но не сильно.

В то же время происходили следующие события. То, что осталось от Анны осмотрел доктор Комаровский и сказал, что помочь ей могут только в Карпатах. Остатки несчастной привезли на Говерлу, и мольфары восстановили ее тело. Правда, голову удалось пришить только с разворотом на 180 градусов от первоначального положения. Спасенная счастливая Анна сразу же отправила селфи любимому голубем, так как e-mail Вронского под санкциями.

Вронский получил фото любимой и сильно запил. Потом ему стало скучно и он решил отправить ответ. Однако почтовый голубь поклевал просроченный сухпаек и умер.

Вронский был в бешенстве. Он был готов вылететь первым же рейсом в Киев к любимой, но ему не дали визу. Вронский опять запил, но не сильно, потом пришел в себя и посадив свой батальон на рыбацкие лодки, отправился на штурм Севастополя.

Анна, так не получив ответ от Вронского, сильно запила, но мольфары попросили ее уменьшить дозы на время реабилитационного периода. После прохождения курса реабилитации Анна переговорила с Комаровским о выписке по причине полного выздоровления и на телевизоре, работающим сзади на фоне событий увидела на Прямом Арестовича. "Кто это?" Дрожащим голосом спросила Анна. "Это, это мой истинный герой, этот пижон не на связи, я хочу встречи, я желаю, я……." Речь Анны была бессвязна, очень эмоциональна и не совсем понятна окружающим.

В этот момент в кабинет Комаровского вошел Гордон. "Ты еще Кима не видела", таковы быле его первые слова. Он успокоил Анну, шепнув ей на ушко, почему с Арестовичем встретиться ей никак нельзя.

После этого Анна сильно запила. Потом ей стало скучно и она включила телевизор. Прямой не работал, а на 1+1 показали Гостомель и поврежденную Мрию. Анна тут же поехала ремонтировать самолет. Но там уже мужичок, приговаривая что-то, работал над железом.

Флотилия Вронского была на подступах к Севастополю. Победа была практически в руках, но черноморцы, верные традициям, затопили весь флот, все ракетные крейсеры и даже подводные лодки, на входе в бухту. Войти в Севастополь было невозможно. Вронский сильно запил. Потом ему стало скучно и он отправился с боевыми товарищами в Констанцу

Анна хотела запить, но в связи с военным положением алкоголь в магазинах не продают. И она пошла в Белоруссию бороться с железнодорожными составами с военной техникой. Способ она знает
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09.04.2022 18:35 Ответить
Будь-який план Маршалла при Зеленому бур'яні, перетворитися на план Прапорщика!
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09.04.2022 18:35 Ответить
Так потрібен, а також краще пряме керування Європарламентом і Конгрессом СШАЮ, без дєрьмаків татарових і всього олігархату
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09.04.2022 18:35 Ответить
Тільки через спеціально створені для цього неурядові міжнародні організації. Бо задовбемося за руками наших офшорників слідкувати.
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09.04.2022 18:41 Ответить
Та зелёная ЗЕкодла растащит весь план Маршалла по карманам, а мы как были в разрухе так и останемся
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09.04.2022 18:45 Ответить
Євген Клопотенко відреагував на слова речниці МЗС РФ що борщ - «це нацизм у всіх його проявах»

https://youtu.be/tMh0RNt-DZo
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09.04.2022 18:46 Ответить
Дуда звертається до українців, зе до руських з перемовинами. Таки президентів потрібно готовити, а не з концерту та в крісло
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09.04.2022 18:46 Ответить
З манежу та в крісло його посадовили корисні ідійоти.
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09.04.2022 18:52 Ответить
Ну планы это хорошо а вот где самолёты от братьев поляков ,планами кацапов не ушатаешь ..
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09.04.2022 18:49 Ответить
План Маршала -- это закрученные до упора гайки в заработках, тратах и доходах.
Жёсткая монетарная политика. Все вклады в банках обнуляются и каждому начисляется мизерная сумма, которую нельзя снять со счёта.
Все живут с "колёс" -- за копейки, талоны и купоны...
...там ещё много всякого -- ...но к 1952 году, западные немцы перестали ощущать последствия войны. Вот, с тех пор и зажили нормально...
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09.04.2022 18:51 Ответить
звідки такі відомості про план? Був заборонений перш за все вивіз капіталу, а ввезені товари нарспоживання підлягали подвійному оподаткуванню прямо на кордоні. Якщо гроші перераховувались за товар за кордон, то був термін у 90 днів на ввезення товару, якщо пропущений то штраф накладався і на покупця і на банк, через який йшов платіж. Це якраз те, щоє популярним у бізнесів.
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09.04.2022 19:27 Ответить
это был план Моргентау,потом немцам повезло,что ссср назначили главным врагом-и появился план Маршалла.
Это к тому ,что не было б угрозы со стороны СССР,не было бы и жирной Германии,и поверьте что никакие качества немецких инженеров,рабочих и предпринимателей не подняли бы Германию без противостояния запада с востоком
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09.04.2022 19:29 Ответить
На одному з прозебільних телеграм каналів, побачив новину, що зебіли взялись за свою любиму справу - красти гігантські гроші на вєликому будівництві. Кому війна, а кому 30% відкату за стройку. Тому мене не дивує, що після гарячої фази війни, ботоферми подоляка почали лити бруд на свого єдиного опонента при цьому закрили три проукраїнські канали. Бо єдине пояснення всьому цьому - вибори одразу після війни. Перемога зе-гнид - це бататосот мільярдні підряди і красти можна буде не мільйонами, а мільярдами, ось тому вони так спішать дагаварітся па средінє і максимально знищити рейтинг єдиного конкурента.
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09.04.2022 18:52 Ответить
Ось тому я вважаю, що відбудова країни з клоунами-аніматорами у владі - це перспектива просрати все: і відбудову, і членство в ЄС - НАТО
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09.04.2022 18:55 Ответить
"План Маршалла" потрібен після війни і зміни влади. Довіряти цим організаторам "великого крадійництва" гроші? Ні в якому разі! Вкрадуть все!!! До останнього шеляга! Переконаний що якщо навіть сьогодні провести аудит то швидко зясується що вони вже крадуть... Їм потрібен "мир" негайно, поки вони при владі, щоб розікрасти все до чого дотянуться і заявляти що "війна все списала". А те що незакінчена війна повернеться ще страшнішою розрухою і бійнею їх не цікавить. Планують втекти з накраденим. От тільки куди? Знайдемо всюди...
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09.04.2022 19:04 Ответить
З українськими корумпованими суддями, прокурорами, депутатами, урядовцями і мусарами, любий "План Маршала" приречений на крах !
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09.04.2022 19:23 Ответить
 
 