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Новини Війна
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Ми допоможемо відновити Україну, вона посяде місце у європейській сім'ї, - Мішель

мишель,шарль

Президент Європейської ради Шарль Мішель запевняє, що з європейським Планом Маршалла для України міжнародна спільнота допоможе починаючи відсьогодні відновити Україну, яка в майбутньому посяде своє місце в європейській сім'ї.

Про це він зазначив сьогодні, виступаючи в четвер у Варшаві на міжнародній донорській конференції, присвяченій збору коштів для України, проти якої Росія веде війну, інформує Ценор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, президент Євроради нагадав, що кілька тижнів тому разом із Зеленським він обговорював ідею солідарного трастового фонду для України, після чого лідери ЄС ухвалили рішення такий фонд підтримати.

"Це – конкретне вираження нашого зобов'язання Україні. Наші солідарні зусилля будуть сфокусовані на трьох ключових сферах: гуманітарна підтримка, короткострокові необхідні ліквідності та реконструкція. І ми маємо діяти зараз, щоб реагувати на страждання українських людей в Україні та за її межами. Тому пріоритет номер один – зібрати гроші для цих гуманітарних дій", - сказав Мішель.

Він також зазначив, що є ще "інша термінова потреба – це ліквідність".

"Україні потрібні значні кошти, щоб підтримувати життєдіяльність країни, – близько 5 млрд євро на місяць. Разом із нашими партнерами ми мобілізували макрофінансову допомогу, але ми повинні робити набагато більше, маємо надати практичну допомогу зараз, негайно, щоб гарантувати, що роботу медсестер, лікарів, учителів було оплачено вчасно, і щоб Україна продовжувала функціонувати", - пояснив президент Євроради.

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Мішель також нагадав про План Маршалла, використаний після Другої світової війни для відновлення Європи. "Я вірю, що фонд солідарності може бути і має бути початком Європейського плану Маршалла для цього століття та рушієм солідарності, відновлення та реконструкції України для добробуту Європи та для трансатлантичного союзу", - переконаний він.

Президент Євроради також звернувся до всіх українців з "особистим меседжем надії та підбадьорення". "Ми допоможемо відновити вашу країну та вашу економіку, ваші будинки, школи, лікарні, бізнеси, майбутнє безпечної та квітучої України, поєднуючи реконструкцію з необхідними реформами. Це не просто довгострокове теоретичне бачення – реконструкція розпочинається сьогодні. Ми довіряємо Україні, й наші зусилля підтверджують цю довіру. Ми відновимо сучасну, квітучу Україну, країну, сповнену впевненості, готову прийняти своє європейське майбутнє та посісти місце в нашій спільній європейській сім'ї", - сказав Мішель, запевнивши, що ЄС "підтримує Україну в її виборі європейського шляху".

Насамкінець він розповів про те, як під час останнього візиту в Україну відвідав Бородянку та побачив погруддя знаменитого українського поета Тараса Шевченка, якому російський солдат прострелив голову.

"Вони намагалися стратити українського поета так само, як вони намагаються стратити Україну. Але вони не були успішними й не будуть успішними. Погруддя стоїть на місці. Це символ того, як Україна продовжує стояти, непереможно. І ми в ЄС разом із нашими друзями – ми з вами, ви не самі!" - наголосив Мішель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС запустить свій "план Маршалла" для України, - Мішель

Автор: 

будівництво (3029) фінансування (3148) пожертви (53) Євросоюз (13634) план Маршалла (46) Шарль Мішель (333)


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Столько денег Америка и Европа в Украину вложили, и они нас не примут в ЕС? Пфф.
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05.05.2022 14:58 Відповісти
С такими мозгами ты там и "нах.. не нужон" (с).
Слава Украине и Жыве Беларусь!
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05.05.2022 15:16 Відповісти
Дякуємо, брати! Дякуємо, цивілізація!
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05.05.2022 16:21 Відповісти
Золотые слова . Как бальзам на душу
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05.05.2022 15:10 Відповісти
Обіцянка - цяцянка, дурному на радість.
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05.05.2022 15:31 Відповісти
***
иногда Европа похожа на того самого мужика,
который готов ради тебя на все, но не сегодня!
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05.05.2022 15:36 Відповісти
Не повезло тебе с мужиком. Ищи другого!
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05.05.2022 15:59 Відповісти
Дякуємо за підтримку. Але мені здається, що після перемоги Зеле треба повісили на грудь велику-велику медаль та відправити відпочивати. Керувати відбудовою країни має інший. Наприклад, Данілов.
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05.05.2022 15:46 Відповісти
 
 