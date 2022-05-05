ЗМІ Придністров'я повідомляють про нібито стрілянину на кордоні з Україною
Придністровські ЗМІ повідомили про нібито стрілянину в районі КПП "Кучурган" на кордоні з Україною.
Про стрілянину повідомляє придністровський телеканал ТСВ із посиланням на джерело у правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.
"Мешканці Первомайська повідомляють про стрілянину у районі КПП Кучурган. Джерело у силових відомствах Придністров'я повідомило, що справді безладна стрілянина відбувалася на території України в районі села Павлівка . Воно поряд із селом Кучурган, у районі залізничного мосту, який підірвали 4 березня", - повідомив телеканал.
Водночас "Новости Приднестровья" повідомили, що жителів Первомайська могли стривожити звуки навчань українських військових.
Топ коментарі
+40 Максім ХОЙ #398010
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+22 МГМ
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+8 MAKAROV #508144
показати весь коментар05.05.2022 15:32 Посилання
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колись давно був там на весіллі (кажись доречі в тирасполі) - цілий день всі пють це вино і на вечір ніхто пяний не валяється ))
насправді як вони на нас нападуть, якщо наше тро їх в порох зітре,всьому свій час.
бо дивним є мовчання і повна бездіяльність
В них там крім складів у Колбасній ще є непогана Кучурганська ТЕС та меткомбінат в Рибниці. Було б, куди нашим циганам здавати танки на металобрухт на переплавку...