ЗМІ Придністров'я повідомляють про нібито стрілянину на кордоні з Україною

Придністровські ЗМІ повідомили про нібито стрілянину в районі КПП "Кучурган" на кордоні з Україною.

Про стрілянину повідомляє придністровський телеканал ТСВ із посиланням на джерело у правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

"Мешканці Первомайська повідомляють про стрілянину у районі КПП Кучурган. Джерело у силових відомствах Придністров'я повідомило, що справді безладна стрілянина відбувалася на території України в районі села Павлівка . Воно поряд із селом Кучурган, у районі залізничного мосту, який підірвали 4 березня", - повідомив телеканал.

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Водночас "Новости Приднестровья" повідомили, що жителів Первомайська могли стривожити звуки навчань українських військових.