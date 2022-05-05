УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6704 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 491 21

ЗМІ Придністров'я повідомляють про нібито стрілянину на кордоні з Україною

придністров'я

Придністровські ЗМІ повідомили про нібито стрілянину в районі КПП "Кучурган" на кордоні з Україною.

Про стрілянину повідомляє придністровський телеканал ТСВ із посиланням на джерело у правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

"Мешканці Первомайська повідомляють про стрілянину у районі КПП Кучурган. Джерело у силових відомствах Придністров'я повідомило, що справді безладна стрілянина відбувалася на території України в районі села Павлівка . Воно поряд із селом Кучурган, у районі залізничного мосту, який підірвали 4 березня", - повідомив телеканал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація поблизу Придністров’я контрольована, охорона посилена, - Держприкордонслужба

Водночас "Новости Приднестровья" повідомили, що жителів Первомайська могли стривожити звуки навчань українських військових.

Автор: 

Придністров’я (474)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
♨️Пишуть що Харківщині для рашистів сьогодні почалася тотальна *****, буквально земля горить у них під ногами. Віримо в ЗСУ 🤜🤕💀
показати весь коментар
05.05.2022 15:33
+22
Меньше пить надо.
показати весь коментар
05.05.2022 15:30
+8
Зараз в коментах напишуть що на пмр не треба нападати, оскільки це суверенна територія Молдови, але коли ополчєнці пмр нападуть на нас то єто другоє.
показати весь коментар
05.05.2022 15:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Меньше пить надо.
показати весь коментар
05.05.2022 15:30 Відповісти
вони домашнє молдавське вино п'ють каністрами 😄
колись давно був там на весіллі (кажись доречі в тирасполі) - цілий день всі пють це вино і на вечір ніхто пяний не валяється ))
показати весь коментар
05.05.2022 15:41 Відповісти
У того вина, що на весіллях, міцність 5-6 градусів.
показати весь коментар
05.05.2022 15:51 Відповісти
И читать рузькие новости по утрам.
показати весь коментар
05.05.2022 15:54 Відповісти
І мамалиги їсти. Від кукурудзи інтенсивне пердіння 🌽🌽🌽 ото воно й стріляє...
показати весь коментар
05.05.2022 20:36 Відповісти
Зараз в коментах напишуть що на пмр не треба нападати, оскільки це суверенна територія Молдови, але коли ополчєнці пмр нападуть на нас то єто другоє.
показати весь коментар
05.05.2022 15:32 Відповісти
Влада України не давала дозволу ЗСУ воювати за межами території України! І тому ми не обстрілюємо ні білорашистів, ні рф, ні пмр!
показати весь коментар
05.05.2022 15:36 Відповісти
так довбойоби вже з пляшкою прийшли що б їх на неї присадили...
насправді як вони на нас нападуть, якщо наше тро їх в порох зітре,всьому свій час.
показати весь коментар
05.05.2022 15:40 Відповісти
♨️Пишуть що Харківщині для рашистів сьогодні почалася тотальна *****, буквально земля горить у них під ногами. Віримо в ЗСУ 🤜🤕💀
показати весь коментар
05.05.2022 15:33 Відповісти
Дай Боже!!!
показати весь коментар
05.05.2022 16:31 Відповісти
вешайтесь!
показати весь коментар
05.05.2022 15:35 Відповісти
придністровці, всі 300 вояк - готуйтесь отримати прочухана
показати весь коментар
05.05.2022 15:37 Відповісти
Яка нафіг різниця що там по сєпарТВ? У нас що нікого немає в тому районі щоб повідомити і зафільмувати реальну ситуацію?
показати весь коментар
05.05.2022 15:38 Відповісти
Я так розумію санду і народу молдови та територія вже не потрібна?

бо дивним є мовчання і повна бездіяльність
показати весь коментар
05.05.2022 15:42 Відповісти
Там дивне не мовчання, а мичання
показати весь коментар
05.05.2022 19:10 Відповісти
Очкують продристовці...
В них там крім складів у Колбасній ще є непогана Кучурганська ТЕС та меткомбінат в Рибниці. Було б, куди нашим циганам здавати танки на металобрухт на переплавку...
показати весь коментар
05.05.2022 15:47 Відповісти
Так пристреліть їх щоби не бавились зі зброєю і не робили шуму.
показати весь коментар
05.05.2022 15:59 Відповісти
опять контрабанда приднестровского сала бендере в молдову..а там рускоговорящие трусики
показати весь коментар
05.05.2022 16:46 Відповісти
В ПМР почявся ПМС
показати весь коментар
05.05.2022 17:33 Відповісти
Надо расхерачить этот гнойник к чертям. Эту бадягу прекрасно мусолят барыги и с одной стороны и с другой. И было бы здорово один залп по центру этого сброда.
показати весь коментар
05.05.2022 17:53 Відповісти
 
 