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Международная донорская конференция собрала для Украины $6,5 млрд, - Моравецкий
Международная донорская конференция, посвященная сбору средств для Украины, нуждающейся в помощи из-за войны, которую против нее развязала Россия, собрала 6,5 млрд долларов.
Об этом в четверг в Варшаве, выступая с заключительным словом, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что мы смогли мобилизовать $6,5 млрд. Спасибо", - сказал он.
Эти слова собравшиеся встретили аплодисментами.
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