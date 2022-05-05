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Международная донорская конференция собрала для Украины $6,5 млрд, - Моравецкий

моравецький

Международная донорская конференция, посвященная сбору средств для Украины, нуждающейся в помощи из-за войны, которую против нее развязала Россия, собрала 6,5 млрд долларов.

Об этом в четверг в Варшаве, выступая с заключительным словом, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что мы смогли мобилизовать $6,5 млрд. Спасибо", - сказал он.

Эти слова собравшиеся встретили аплодисментами.

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Польша (8498) помощь (7863) пожертвования (44) Моравецкий Матеуш (287)


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І всі вони осядуть в Києві.
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05.05.2022 15:42 Ответить
У коломойши Києву теж нічого не дістанеться
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05.05.2022 15:45 Ответить
ПОКА ЭТА ПАДЛА НЕ БУДЕТ В АМЕРИКАНСКОЙ ТЮРЬМЕ = НИ КОПЕЙКИ! ТАКОЕ ЭТО "ВЕЛИКЕ ДОНОРСТВО" НАХ НЕНАДО! ЕрмаЗелы уже слюни пускают! ПНХ.
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05.05.2022 17:31 Ответить
хуже.. квартало та клован вже готовий їх "освоїти" на сейшелах та в Омані.
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05.05.2022 15:46 Ответить
Кто и куда их будет распределять? Обязательно нужны прикомандированные сотрудники ФБР и американской же прокуратуры. Без них в наших реалиях никак
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05.05.2022 15:44 Ответить
Небо за 6.5 млрд можно закрыть! но сомневаюсь , ворье никуда не делось хоть и перекрасилось в хаки
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05.05.2022 15:56 Ответить
 
 