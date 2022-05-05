Международная донорская конференция собрала для Украины $6,5 млрд, - Моравецкий

Международная донорская конференция, посвященная сбору средств для Украины, нуждающейся в помощи из-за войны, которую против нее развязала Россия, собрала 6,5 млрд долларов.

Об этом в четверг в Варшаве, выступая с заключительным словом, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что мы смогли мобилизовать $6,5 млрд. Спасибо", - сказал он.

Эти слова собравшиеся встретили аплодисментами.

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