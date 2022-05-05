Чувствую, что "операция" России в Украине затянулась, - Лукашенко. ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что война России против Украины пошла не по плану и затянулась.

Об этом Лукашенко сказал в интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Белорусский диктатор подчеркнул, что якобы не столь погружен в эту "проблему", чтобы оценить ее ход.

"Я не думал, что такая операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать по плану ли у них идет, у россиян, как они говорят, или как я это чувствую. Я еще раз подчеркиваю, я это чувствую так, что эта "операция" затянулась", - заявил Лукашенко.

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