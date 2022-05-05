Чувствую, что "операция" России в Украине затянулась, - Лукашенко. ВИДЕО
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что война России против Украины пошла не по плану и затянулась.
Об этом Лукашенко сказал в интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
Белорусский диктатор подчеркнул, что якобы не столь погружен в эту "проблему", чтобы оценить ее ход.
"Я не думал, что такая операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать по плану ли у них идет, у россиян, как они говорят, или как я это чувствую. Я еще раз подчеркиваю, я это чувствую так, что эта "операция" затянулась", - заявил Лукашенко.
Топ комментарии
+66 Перехватчик
показать весь комментарий05.05.2022 15:39 Ссылка
+52 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий05.05.2022 15:40 Ссылка
+48 Oleg Demchenko
показать весь комментарий05.05.2022 15:40 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти смердючий виродку, не забув, шо ракети летять з білорусі?!
Що саме з території білорусі, йшли зграї садистів, що вбивали людей у Ірпені, Бучі, Макарові, Бородянці?!
**** ти смердюча і білоруси таке саме лайно собаче, як і кацапи!
Ви - воєнні злочинці і будете покарані.
Україна і українці ніколи вас не пробачать і відтепер ми знаємо, що на півночі межуємо з ворогом.