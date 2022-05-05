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Чувствую, что "операция" России в Украине затянулась, - Лукашенко. ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что война России против Украины пошла не по плану и затянулась.

Об этом Лукашенко сказал в интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Белорусский диктатор подчеркнул, что якобы не столь погружен в эту "проблему", чтобы оценить ее ход.

"Я не думал, что такая операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать по плану ли у них идет, у россиян, как они говорят, или как я это чувствую. Я еще раз подчеркиваю, я это чувствую так, что эта "операция" затянулась", - заявил Лукашенко.

Смотрите также: ВСУ хотели напасть на Беларусь. Хорошо, что нанесли превентивный удар - Лукашенко на встрече с Путиным. ВIДЕО

Автор: 

Беларусь (7919) Лукашенко Александр (3617)


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Топ комментарии
+66
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05.05.2022 15:39
+52
Лукашєнка- твая жопа всьо правільна ащущаєт...
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05.05.2022 15:40
+48
Ох как запел: "там, у ніх, у рассіян"
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05.05.2022 15:40
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05.05.2022 18:13 Ответить
Г"ндонище ми прийдемо за твоєю головою !
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05.05.2022 18:38 Ответить
Двустульежопый бульбофюрер опять пытается раскорячиться. И вот даже не ощущает, что жопа может порваться на немецкие кресты от такого раскорячивания. Все лихорадочно ищет как тушку свою спасти в сложившейся ситуации.
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05.05.2022 18:51 Ответить
****** мразь ..не в теме почему аперация затянулась.. лукашенко не в теме что с беларуси запускали ..искандэры .. этот урод не знает что с его аэродромов бомбили УКРАИНУ --- падло ты гребанное . тебя тварь за ногу подвесить в центре минска вниз головой пока не здохнеш выродок . будь ты проклят . аминь
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05.05.2022 19:23 Ответить
А хіба це лише війна параші проти України?
Ти смердючий виродку, не забув, шо ракети летять з білорусі?!
Що саме з території білорусі, йшли зграї садистів, що вбивали людей у Ірпені, Бучі, Макарові, Бородянці?!
**** ти смердюча і білоруси таке саме лайно собаче, як і кацапи!
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05.05.2022 19:30 Ответить
переобувается в воздухе...ох и гнида...
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05.05.2022 22:09 Ответить
есть видео где эта гнида говорит что за 2 дня киев возьмут
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05.05.2022 22:50 Ответить
Ні-ні, гидота, ти не відмажешся. І територію не відмажеш.
Ви - воєнні злочинці і будете покарані.

Україна і українці ніколи вас не пробачать і відтепер ми знаємо, що на півночі межуємо з ворогом.
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06.05.2022 09:28 Ответить
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