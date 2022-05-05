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Відчуваю, що "операція" Росії в Україні затягнулася, - Лукашенко. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що війна Росії проти України пішла не за планом і затягнулась.

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Білоруський диктатор підкреслив, що нібито не настільки занурений у цю "проблему", щоб оцінити її хід.

"Я не думав, що така операція затягнеться таким чином. Але я не настільки занурений у цю проблему, щоб сказати за планом у них йде, у росіян, як вони кажуть, чи як я це відчуваю. Я ще раз наголошую, я це відчуваю так, що ця "операція" затягнулася", - заявив Лукашенко.

Також дивіться: ЗСУ хотіли напасти на Білорусь. Добре, що нанесли превентивний удар, - Лукашенко на зустрічі із Путіним. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7966) Лукашенко Олександр (2660)


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Топ коментарі
+66
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05.05.2022 15:39
+52
Лукашєнка- твая жопа всьо правільна ащущаєт...
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05.05.2022 15:40
+48
Ох как запел: "там, у ніх, у рассіян"
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05.05.2022 15:40
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05.05.2022 18:13 Відповісти
Г"ндонище ми прийдемо за твоєю головою !
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05.05.2022 18:38 Відповісти
Двустульежопый бульбофюрер опять пытается раскорячиться. И вот даже не ощущает, что жопа может порваться на немецкие кресты от такого раскорячивания. Все лихорадочно ищет как тушку свою спасти в сложившейся ситуации.
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05.05.2022 18:51 Відповісти
****** мразь ..не в теме почему аперация затянулась.. лукашенко не в теме что с беларуси запускали ..искандэры .. этот урод не знает что с его аэродромов бомбили УКРАИНУ --- падло ты гребанное . тебя тварь за ногу подвесить в центре минска вниз головой пока не здохнеш выродок . будь ты проклят . аминь
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05.05.2022 19:23 Відповісти
А хіба це лише війна параші проти України?
Ти смердючий виродку, не забув, шо ракети летять з білорусі?!
Що саме з території білорусі, йшли зграї садистів, що вбивали людей у Ірпені, Бучі, Макарові, Бородянці?!
**** ти смердюча і білоруси таке саме лайно собаче, як і кацапи!
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05.05.2022 19:30 Відповісти
переобувается в воздухе...ох и гнида...
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05.05.2022 22:09 Відповісти
есть видео где эта гнида говорит что за 2 дня киев возьмут
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05.05.2022 22:50 Відповісти
Ні-ні, гидота, ти не відмажешся. І територію не відмажеш.
Ви - воєнні злочинці і будете покарані.

Україна і українці ніколи вас не пробачать і відтепер ми знаємо, що на півночі межуємо з ворогом.
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06.05.2022 09:28 Відповісти
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