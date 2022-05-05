Відчуваю, що "операція" Росії в Україні затягнулася, - Лукашенко. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що війна Росії проти України пішла не за планом і затягнулась.

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Білоруський диктатор підкреслив, що нібито не настільки занурений у цю "проблему", щоб оцінити її хід.

"Я не думав, що така операція затягнеться таким чином. Але я не настільки занурений у цю проблему, щоб сказати за планом у них йде, у росіян, як вони кажуть, чи як я це відчуваю. Я ще раз наголошую, я це відчуваю так, що ця "операція" затягнулася", - заявив Лукашенко.

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