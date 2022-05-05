Відчуваю, що "операція" Росії в Україні затягнулася, - Лукашенко. ВIДЕО
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що війна Росії проти України пішла не за планом і затягнулась.
Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
Білоруський диктатор підкреслив, що нібито не настільки занурений у цю "проблему", щоб оцінити її хід.
"Я не думав, що така операція затягнеться таким чином. Але я не настільки занурений у цю проблему, щоб сказати за планом у них йде, у росіян, як вони кажуть, чи як я це відчуваю. Я ще раз наголошую, я це відчуваю так, що ця "операція" затягнулася", - заявив Лукашенко.
Топ коментарі
+66 Перехватчик
показати весь коментар05.05.2022 15:39 Посилання
+52 Александр Чуднивец #474549
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+48 Oleg Demchenko
показати весь коментар05.05.2022 15:40 Посилання
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Ти смердючий виродку, не забув, шо ракети летять з білорусі?!
Що саме з території білорусі, йшли зграї садистів, що вбивали людей у Ірпені, Бучі, Макарові, Бородянці?!
**** ти смердюча і білоруси таке саме лайно собаче, як і кацапи!
Ви - воєнні злочинці і будете покарані.
Україна і українці ніколи вас не пробачать і відтепер ми знаємо, що на півночі межуємо з ворогом.