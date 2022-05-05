Міжнародна донорська конференція зібрала для України $6,5 млрд, - Моравецький

Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України, яка потребує допомоги через розв’язану Росією війну проти неї, зібрала $6,5 млрд.

Про це в четвер у Варшаві, виступаючи із заключним словом, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дякую за всі внески, я щойно отримав остаточну цифру. Я дуже радий оголосити, що ми змогли мобілізувати $6,5 млрд. Дякую", - сказав він.

Ці слова присутні зустріли оплесками.

Також читайте: Ви виграєте цю війну, - у Варшаві стартувала міжнародна донорська конференція на підтримку України