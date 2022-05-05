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Міжнародна донорська конференція зібрала для України $6,5 млрд, - Моравецький

моравецький

Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України, яка потребує допомоги через розв’язану Росією війну проти неї, зібрала $6,5 млрд.

Про це в четвер у Варшаві, виступаючи із заключним словом, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дякую за всі внески, я щойно отримав остаточну цифру. Я дуже радий оголосити, що ми змогли мобілізувати $6,5 млрд. Дякую", - сказав він.

Ці слова присутні зустріли оплесками.

Також читайте: Ви виграєте цю війну, - у Варшаві стартувала міжнародна донорська конференція на підтримку України

Автор: 

Польща (8615) допомога (8430) пожертви (53) Моравецький Матеуш (371)


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І всі вони осядуть в Києві.
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05.05.2022 15:42 Відповісти
У коломойши Києву теж нічого не дістанеться
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05.05.2022 15:45 Відповісти
ПОКА ЭТА ПАДЛА НЕ БУДЕТ В АМЕРИКАНСКОЙ ТЮРЬМЕ = НИ КОПЕЙКИ! ТАКОЕ ЭТО "ВЕЛИКЕ ДОНОРСТВО" НАХ НЕНАДО! ЕрмаЗелы уже слюни пускают! ПНХ.
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05.05.2022 17:31 Відповісти
хуже.. квартало та клован вже готовий їх "освоїти" на сейшелах та в Омані.
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05.05.2022 15:46 Відповісти
Кто и куда их будет распределять? Обязательно нужны прикомандированные сотрудники ФБР и американской же прокуратуры. Без них в наших реалиях никак
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05.05.2022 15:44 Відповісти
Небо за 6.5 млрд можно закрыть! но сомневаюсь , ворье никуда не делось хоть и перекрасилось в хаки
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05.05.2022 15:56 Відповісти
 
 