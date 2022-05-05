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Міжнародна донорська конференція зібрала для України $6,5 млрд, - Моравецький
Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України, яка потребує допомоги через розв’язану Росією війну проти неї, зібрала $6,5 млрд.
Про це в четвер у Варшаві, виступаючи із заключним словом, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Дякую за всі внески, я щойно отримав остаточну цифру. Я дуже радий оголосити, що ми змогли мобілізувати $6,5 млрд. Дякую", - сказав він.
Ці слова присутні зустріли оплесками.
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