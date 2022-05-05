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Новости Война
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Критический момент российского наступления: когда поступит НАТОвская артиллерия? - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

5 мая в 19.00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" проведет детальный разбор ситуации на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "10 дней учебки и уничтожил БТР", - Александр, доброволец из 79-й бригады. ВИДЕО

Бутусов Юрий (4381)


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Топ комментарии
+21
"Хватит мозги зас.ерать Кобзарём"??...так лише русскіє говорять...
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05.05.2022 19:27
+17
Георгій Тука
2 ч. ·

Без лишних подробностей.
Вот такую сказку мне сегодня рассказали.
Сказка.
В одном царстве шла война.
В армии и обществе военачальник, управлявший армией, был очень популярен.
Всё бы ничего, но двору короля не очень понравилась популярность генерала: самым талантливым, самым непобедимым, самым одиноким может быть исключительно Его Величество Король!
Для начала царский балабол начал говорить подчиненным, что генерал конечно генерал. Но ( ! ) королевство действительно спасает не столько генерала с армией, сколько царь. Ведь именно Его Величество не сбежал, а храбро и смело остался в столице королевства. А это Его величество царь начал переговоры с царем орков, чтобы договориться где-то посередине! Вот это истинная мудрость Его Величества!
Ну, на восприятие Генерала в обществе это не очень повлияло.
Потом королевский пиар начал писать патриотические тексты и учить царя читать их четко и эмоционально. : накажем, разрушим, победим!
Король быстро учится. Даже некоторые стали называть его Королем железных яиц! Но повлияло, в основном, на других зарубежных царей, которые (если искренне) не имели разницы в особой смелости. И, только для определенной части предметов. Уважение к генералу и армии осталось невероятно высоким.
И тут дело пришло от королевского канцлера. Собрал встречу близких: что делать?
Вот и решение избавиться от популярного генерала...
Не задавай никаких вопросов - это просто сказка.
p.s. Хочется верить, что моя публикация этой сказки может замедляет преданного и сказка останется сказкой.
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05.05.2022 19:29
+16
Мені 60+. Таких як я достатньо. Ми офіцери з військовим офіцерським стажем. Нас рахують немічними. Необхідна постанова КМ на добровільні основі дозволити нам захищати Україну в зсу.
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05.05.2022 19:29
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Правила форума Совет форумчан
Юрій Бутусов ! Вже повідомляли, що арта з США вже прийшла, якщо її немає на фронті, Вам це легше з'ясувати. Взагалі, вже стільки зброї прийшло, а ЗСУ пишуть ще або неє або не вистачає.
Болюче питання, - чи збирається президент рятувати поранених Азовців ? Витягти тих хто ще є живий ?
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05.05.2022 19:04 Ответить
Вже є М549 з написом "За Бучу", так за це не хвилюйтесь.
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05.05.2022 20:21 Ответить
Просмотрел кацапские блоги и форумы. Там пишут, что всё что вывели из под Киева, Чернигова, Сум сейчас стоит на Донбассе, но в боях не участвует! Ждут приказа. Почему этого приказа нет и чего собственно ждёт бункерный дед совершенно не понятно никому. Вот так. Я тоже не знаю. Надеюсь будут капитулировать, но вряд ли.
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05.05.2022 19:05 Ответить
Резерв. Но не факт, что все не участвует, скорее часть этих сил уже на передке.
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05.05.2022 19:23 Ответить
Все там воюет, уже даже трофейные бмп с буквой V брали
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05.05.2022 19:24 Ответить
9 мая куйло хочет обявить войну Украине официально. Надо обяснять что за этим последует?
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05.05.2022 19:34 Ответить
а что имеено?
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06.05.2022 08:41 Ответить
Оно скорее всего сильно не коплектное по личному составу. Если чего и ждут так комплектации. А с єтим у них туго. Судя по тому какой сброд на фронте.
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05.05.2022 19:39 Ответить
так ты засранный кизячёк...?
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05.05.2022 19:46 Ответить
Читай інфу розвідки США , і ЗСУ , а не кацапсячі форуми . .
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05.05.2022 21:36 Ответить
была информация.. что много не задействовано .. ждут контр наступления. Отсюда заявления их.. что к 9 му мол не привязываемся.. пусть укры первые наступают. Идёт игра на нервы..
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05.05.2022 22:57 Ответить
При надзвичайній повазі. Переходьте на українську мову.
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05.05.2022 19:20 Ответить
"Хватит мозги зас.ерать Кобзарём"??...так лише русскіє говорять...
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05.05.2022 19:27 Ответить
Мудак він
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05.05.2022 19:28 Ответить
Может быть, говорят пока плохо, но они не скажут, что Кобзарь им мозги загаживает
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05.05.2022 19:34 Ответить
Ти її за все життя не вивчив і не вивчиш, бо ти д.овбойоб. Я ще в Союзі народився і російською 10 років вчився і то зміг українську вивчити.
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05.05.2022 19:42 Ответить
Льоха, ти довбойоб!
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05.05.2022 19:59 Ответить
Вам, як видно, достоєвським уже за%$/ли.

Ви живете в Україні багато років, є її громадянином і не змогли навчитися державної мови. Хто Ви?
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05.05.2022 20:04 Ответить
Бутусов специально говорит на русском чтоб его понимали еще миллионы людей из рф, из Беларуси, Кахстана, Израиля , Германии, США и т д
И правильно делает, мовне питання геть не на часі зараз.
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05.05.2022 20:26 Ответить
Цензор читает и друзя Украины из других стран. Мне пока на русском тоже без переводчика легче понимать
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05.05.2022 20:30 Ответить
Все вірно, бо розруха не в мовах а в головах.
Фашизм це ідеологія.
Серед бійців ВСУ є багато людей, що говорять на різних мовах, але це не заважає їм біти проклятих рашистів. Спільними зусиллями ми переможемо
Бережи Боже всіх хто став на захист України!!
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06.05.2022 06:18 Ответить
Георгій Тука
2 ч. ·

Без лишних подробностей.
Вот такую сказку мне сегодня рассказали.
Сказка.
В одном царстве шла война.
В армии и обществе военачальник, управлявший армией, был очень популярен.
Всё бы ничего, но двору короля не очень понравилась популярность генерала: самым талантливым, самым непобедимым, самым одиноким может быть исключительно Его Величество Король!
Для начала царский балабол начал говорить подчиненным, что генерал конечно генерал. Но ( ! ) королевство действительно спасает не столько генерала с армией, сколько царь. Ведь именно Его Величество не сбежал, а храбро и смело остался в столице королевства. А это Его величество царь начал переговоры с царем орков, чтобы договориться где-то посередине! Вот это истинная мудрость Его Величества!
Ну, на восприятие Генерала в обществе это не очень повлияло.
Потом королевский пиар начал писать патриотические тексты и учить царя читать их четко и эмоционально. : накажем, разрушим, победим!
Король быстро учится. Даже некоторые стали называть его Королем железных яиц! Но повлияло, в основном, на других зарубежных царей, которые (если искренне) не имели разницы в особой смелости. И, только для определенной части предметов. Уважение к генералу и армии осталось невероятно высоким.
И тут дело пришло от королевского канцлера. Собрал встречу близких: что делать?
Вот и решение избавиться от популярного генерала...
Не задавай никаких вопросов - это просто сказка.
p.s. Хочется верить, что моя публикация этой сказки может замедляет преданного и сказка останется сказкой.
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05.05.2022 19:29 Ответить
К сожалению так и есть,и абдристович и ижє с ним уже заявляли,что Залужний и ЗСУ конечно что то делают,но главний полководец єто зебил
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05.05.2022 19:43 Ответить
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05.05.2022 20:50 Ответить
Мені 60+. Таких як я достатньо. Ми офіцери з військовим офіцерським стажем. Нас рахують немічними. Необхідна постанова КМ на добровільні основі дозволити нам захищати Україну в зсу.
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05.05.2022 19:29 Ответить
я теж такий , при уму і при здоров,ї , з якого хрена я повинен воювати клавою коли гинуть наші молоді сини ?? зе - курва чому ти лишаєш мене права захищати свою землю ?? тільки не пишіть мені про тероборону ., мордаті фермерські синки і відставні менти шоб не йти по мобілізаціїї вже всі там !!
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05.05.2022 19:57 Ответить
А почему под статьей об акции на Майдане в поддержку "Азовцев" комментарии заблокированы? Пропустили несколько и закрыли?
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05.05.2022 19:38 Ответить
Что с комментариями под статьей о поддержке "Азoвa" на Майдане? Почему блокируются?
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05.05.2022 19:43 Ответить
Потому что никто не вспомнил что 5.05.2014 г. был основан полк АЗОВ
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05.05.2022 22:50 Ответить
Что-то странное с ком.ентами происходит
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05.05.2022 19:51 Ответить
А генерал с армией может кинуть через ...уй царя вместе с придворными?
Это была бы хорошая сказка.
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05.05.2022 20:08 Ответить
У Москві на це і сподіваються, і їх "специ" на це дуже працюють. А царів у демократичних країнах можна міняти тільки на виборах.
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05.05.2022 23:10 Ответить
Юра!! Куда бабло отправлять, что бы наверняка и куда нужно?
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05.05.2022 20:09 Ответить
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05.05.2022 20:37 Ответить
Блокіратор реклами блокує посилання тому не бачите фонд Бутусова на армію.
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05.05.2022 20:39 Ответить
Юра, куда бабло отправлять, что бы наверняка и куда нужно?
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05.05.2022 20:11 Ответить
На карту Приватбанка получатель - 1-я отдельная штурмовая рота ДУК "Правый сектор", командир - друже Да Винчи!
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05.05.2022 20:33 Ответить
Спасибо. Жаль опять ни слова о Херсоне, как не видит его Юрий, как будто что то неприятное не хочет вспоминать. Таки сдали большой областной город(
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05.05.2022 20:22 Ответить
Популярный Генерал, с армией может всех поставить на коленки и на гречку.И не только это может.
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05.05.2022 20:25 Ответить
Юрий, идет уже третий месяц войны. За это время можно сформировать из мобилизованного состава несколько полноценных бригад, вооружиить их, подготовить на полигонах к ведению боевых действий, провести боевое слаживание и тому подобное! Но что-то не видно и не слышно про прибытие на фронт свежих сил, дабы объявленное Залужным контрнаступление ВСУ не закончилось провалом!
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05.05.2022 20:30 Ответить
Никто не сможет помешать ху*лу убить гарнизон на Азовстали. Я так понимаю ,что ему предлагали и размены и обмены. Сдаваться в плен им смысла нет. Просто потому ,что конкретно для них плен будет куда хуже смерти. Не представляю ,что можно сделать еще.
Решение удерживать Мариуполь было принято в самом начале войны. Ошибка ли это? Большой вопрос.
И да теперь у нашего президента есть котел его имени. Тяжкое бремя!
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05.05.2022 20:39 Ответить
Как так получилось, что имея артиллерию оборонка не наладила производство соответствующего боекомплекта к ней? Насколько я знаю, украинская промышленность умеет делать вещи и посложнее, чем 152-мм артиллерийские снаряды.
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05.05.2022 20:50 Ответить
Підірвали разом зі складами в Каліновці дуже багато
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05.05.2022 21:28 Ответить
Причём тут «подорвали» к «наладить производство»?
не вчера ж склады уничтожили
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06.05.2022 08:14 Ответить
Дякую за цікаву інформацію.
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05.05.2022 22:33 Ответить
Слухати реальну ситуації цікаво, чим говорити, що все нормально
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05.05.2022 22:34 Ответить
 
 