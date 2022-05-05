Критический момент российского наступления: когда поступит НАТОвская артиллерия? - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
5 мая в 19.00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" проведет детальный разбор ситуации на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+21 віктор федорович #394174
показать весь комментарий05.05.2022 19:27 Ссылка
+17 Мирон Левицький #513800
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+16 Нестор Махно #497225
показать весь комментарий05.05.2022 19:29 Ссылка
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Болюче питання, - чи збирається президент рятувати поранених Азовців ? Витягти тих хто ще є живий ?
?
Ви живете в Україні багато років, є її громадянином і не змогли навчитися державної мови. Хто Ви?
И правильно делает, мовне питання геть не на часі зараз.
Фашизм це ідеологія.
Серед бійців ВСУ є багато людей, що говорять на різних мовах, але це не заважає їм біти проклятих рашистів. Спільними зусиллями ми переможемо
Бережи Боже всіх хто став на захист України!!
2 ч. ·
Без лишних подробностей.
Вот такую сказку мне сегодня рассказали.
Сказка.
В одном царстве шла война.
В армии и обществе военачальник, управлявший армией, был очень популярен.
Всё бы ничего, но двору короля не очень понравилась популярность генерала: самым талантливым, самым непобедимым, самым одиноким может быть исключительно Его Величество Король!
Для начала царский балабол начал говорить подчиненным, что генерал конечно генерал. Но ( ! ) королевство действительно спасает не столько генерала с армией, сколько царь. Ведь именно Его Величество не сбежал, а храбро и смело остался в столице королевства. А это Его величество царь начал переговоры с царем орков, чтобы договориться где-то посередине! Вот это истинная мудрость Его Величества!
Ну, на восприятие Генерала в обществе это не очень повлияло.
Потом королевский пиар начал писать патриотические тексты и учить царя читать их четко и эмоционально. : накажем, разрушим, победим!
Король быстро учится. Даже некоторые стали называть его Королем железных яиц! Но повлияло, в основном, на других зарубежных царей, которые (если искренне) не имели разницы в особой смелости. И, только для определенной части предметов. Уважение к генералу и армии осталось невероятно высоким.
И тут дело пришло от королевского канцлера. Собрал встречу близких: что делать?
Вот и решение избавиться от популярного генерала...
Не задавай никаких вопросов - это просто сказка.
p.s. Хочется верить, что моя публикация этой сказки может замедляет преданного и сказка останется сказкой.
Это была бы хорошая сказка.
Решение удерживать Мариуполь было принято в самом начале войны. Ошибка ли это? Большой вопрос.
И да теперь у нашего президента есть котел его имени. Тяжкое бремя!
не вчера ж склады уничтожили