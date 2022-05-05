Франция увеличит свою общую поддержку Украины до $2 млрд, - Макрон

Франция увеличит свою общую поддержку Украины до $2 млрд, сообщил президент Эмманюэль Макрон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я хотел бы объявить, что Франция увеличит свою общую поддержку до $2 млрд, чтобы удовлетворить потребности, озвученные президентом Украины. Франция продолжит действовать согласованно в рамках ЕС, с нашими европейскими партнерами, а также в рамках "Большой семерки" и международных финансовых институтов, чтобы коллективно удовлетворять потребности Украинского государства перед лицом катастрофы этой войны", - сказал Макрон на Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве.

По словам президента, в целом Франция выделила в 2022 году Украине сумму в $1,7 млрд.

"Кроме гуманитарной помощи мы фактически предоставили украинскому правительству механизмы прямой бюджетной помощи и продолжаем поддерживать и гарантировать инвестиции и экспорт в Украину. Они необходимы для восстановления украинской экономики в критический момент и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе", - пояснил Макрон.

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