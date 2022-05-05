Франція збільшить свою загальну підтримку України до $2 млрд, - Макрон

Франція збільшить свою загальну підтримку України до $2 млрд, повідомив президент Емманюель Макрон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я хотів би оголосити, що Франція збільшить свою загальну підтримку до $2 млрд, щоб задовольнити потреби, озвучені президентом України. Франція продовжить діяти узгоджено в рамках ЄС, з нашими європейськими партнерами, а також у рамках "Великої сімки" та міжнародних фінансових інституцій, щоб колективно задовольняти потреби Української держави перед лицем катастрофи цієї війни", - сказав Макрон на Міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві.

За словами президента, загалом Франція виділила у 2022 році Україні суму у $1,7 млрд.

"Окрім гуманітарної допомоги, ми фактично надали українському уряду механізми прямої бюджетної допомоги і продовжуємо підтримувати та гарантувати інвестиції та експорт в Україну. Вони необхідні для відновлення української економіки у критичний момент та підвищення її стійкості у довгостроковій перспективі", - пояснив Макрон.

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