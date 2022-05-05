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Новини Допомога Україні
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Франція збільшить свою загальну підтримку України до $2 млрд, - Макрон

макрон

Франція збільшить свою загальну підтримку України до $2 млрд, повідомив президент Емманюель Макрон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я хотів би оголосити, що Франція збільшить свою загальну підтримку до $2 млрд, щоб задовольнити потреби, озвучені президентом України. Франція продовжить діяти узгоджено в рамках ЄС, з нашими європейськими партнерами, а також у рамках "Великої сімки" та міжнародних фінансових інституцій, щоб колективно задовольняти потреби Української держави перед лицем катастрофи цієї війни", - сказав Макрон на Міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві.

За словами президента, загалом Франція виділила у 2022 році Україні суму у $1,7 млрд.

"Окрім гуманітарної допомоги, ми фактично надали українському уряду механізми прямої бюджетної допомоги і продовжуємо підтримувати та гарантувати інвестиції та експорт в Україну. Вони необхідні для відновлення української економіки у критичний момент та підвищення її стійкості у довгостроковій перспективі", - пояснив Макрон.

Також читайте: Макрон підтвердив готовність Франції зробити внесок в угоду про гарантії безпеки для України

Автор: 

Франція (3098) Макрон Емманюель (1513)


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Макрону-Україні потрібно більше ********* важкого озброєння...
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05.05.2022 18:38 Відповісти
І шоб ти макроняша перестав дзвонити до бункеру уральского на кєкс по-телефону!
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05.05.2022 18:39 Відповісти
Спасибо друзьям и союзникам Франции. Мы это никогда не забудем
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05.05.2022 18:42 Відповісти
Херащенко уже потирает липкие ладошки.
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05.05.2022 19:38 Відповісти
Дякуємо. Не забувайте про контроль над використанням.
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05.05.2022 18:45 Відповісти
https://t.me/dragonspech/5101
ДЕ ВЗЯТИ 70 МІЛЬЯРДІВ ДЛЯ ЗСУ?

Депутати від Європейської Солідарності закликали президентську монобільшість передати Збройним Силам додаткові 70 мільярдів грн. Плюньте в очі тому, хто скаже що армія цих коштів не потребує. Волонтери вам залюбки розкажуть, що вони возять в ЗСУ з того, що надавати має держава.

Популізм? Порошенко піариться?

Знаєте, я сам завжди був категоричним противником сліпого популізму, коли піар шкодить інтересам держави. Але. Коли я почитав пропозицію ЄвроСолідарності, то зрозумів, що саме цей проект неабияк вартий уваги. Бо насправді депутати ЄвроСолідарності пропонують передати ЗСУ кошти зі статей, які наразі стали неакутальними.

Де може зекономити кошти Верховна Рада? У першу чергу на скандальному "соцекономі". Тобто на грошах які депутатам роздають на округи. Давно помічено, чим більш ти лояльний до влади, тим більше коштів тобі дадауть на округ.

Вдумайтеся! Ще й досі обсяги соцеконому НЕ переглянуті. А в країні війна! Як на мене, не час піаритися депутатам монобільшості.

Далі, сядьте аби не впасти. "Велике будівництво". Кошти на будівництво доріг ще й досі висять у бюджеті, незважаючи на те що частина тих доріг перебуває на окупованих територіях, а частина вже нафіг не потрібна. Нам зараз рокади на загрозливих ділянках фронту будувати треба, під керівництвом транспортників ЗСУ. І зовсім не по цінах ВеликБуду.

Далі. Державне фінансування телеканалів "Рада" і "Дом". Які-такі телеканали в епоху моно-марафону і свавільних відключень опозиційних телеканалів? Цих грошей потребують в ЗСУ. В тому числі - підрозділи ІПСО.

Президентський університет... Нагугліть як зараз виглядає. Харківський університет, один з найкращіх в Україні! Переконаний, президентський університет почекати може, а Збройні сили - ні.

Тощо й тощо. Депутат Ніна Южаніна з ЄвроСолідарності, переглянула весь бюджет, і навіть не заглиблюючись знайшла для ЗСУ 70 мільярдів грн. Вона вимагає того, що зобов'язана зробити ВР в такій ситуації.

Фракція ЄвроСолідарності вимагає секвестру бюджету. Тобто перегляду його статей і виділення максимуму коштів Збройним силам. До речі, пані Южаніна 70 мільярдів знайшла просто, що називається, по верхах. Якщо перебрати бюджет ретельно можна знайти й більше за 70 мільярдів грн.

Законопроект 7340 про внесення змін до Державного бюджету уже внесений до ВР. ЄвроСолідарність вимагає аби законопроект був розглянутий на наступному засіданні ВР. Чекаємо від монобільшості прояву патріотизму і самопожертви.

Чи може монобільшість замість виділяти 70 мільярдів ЗСУ, знову полізе просторікувати як нам НАТО не допомагає? Може таке статися? Як ви думаєте?
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05.05.2022 19:04 Відповісти
Ну, тобто 1,7 наче дали, ще 0,3 ярда накинете? Щось не дуже, для такої заможної країни!
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05.05.2022 19:57 Відповісти
Не багато, але і за це треба дякувати, нам ніхто не винен після того як ми самі економили на армії.
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05.05.2022 21:11 Відповісти
 
 