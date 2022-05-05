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Новости Война
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Оккупанты в Мариуполе уничтожают украиноязычные указатели, - горсовет

Рашисты в Мариуполе "русифицируют" дорожные знаки. Оккупанты снимают дорожные знаки, написанные на украинском языке и заменяют их на русскоязычные.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут. Между тем, в Мариуполе Средневековья.

Жители без воды, недостаточное количество пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи. Мариуполь – был, есть и будет украинским городом. Чтобы там русские себе не фантазировали…", - говорится в сообщении.

Читайте: "Мы вопим о беде! Власть должна приложить все усилия для спасения защитников": Родным бойцов полка "Азов" не разрешили провести акцию на Майдане Независимости

Оккупанты в Мариуполе уничтожают украиноязычные указатели, - горсовет 01

Мариуполь (5724)


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Топ комментарии
+24
А ви, малороси сцяні, й далі кукурікайте, що "какая разніца, на каком язикє". Мова завжди має першочергове значення.
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05.05.2022 20:03
+18
*****, скоро власноруч без лопат, руками будете встановлювати назад.
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05.05.2022 19:42
+15
Йде війна російської мови з українською.
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05.05.2022 19:42
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eto ne okupanti - a mestnie kolaboranty
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05.05.2022 19:41 Ответить
Йде війна російської мови з українською.
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05.05.2022 19:42 Ответить
https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1517945089200476160 https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1517945089200476160

"з телеканалу Г+Г Коломойського - Медведчука, назвала українців які хочуть більше української мови в житті - українськими гнидами. Це в рамках підготовки зустрічі віч на віч Зеленського та путіна?"
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05.05.2022 20:00 Ответить
psc uvolitj ***** srazu na meste.....
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05.05.2022 22:41 Ответить
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05.05.2022 23:14 Ответить
Дураков работа любит , через некоторое время будут менять опять.
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05.05.2022 19:42 Ответить
думаю да только под конвоем в робе и даром без зарплаты лет так по 5 получат.. за помощь России
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05.05.2022 20:01 Ответить
Странно что кацапьі Жданов не поставили...
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05.05.2022 20:12 Ответить
*****, скоро власноруч без лопат, руками будете встановлювати назад.
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05.05.2022 19:42 Ответить
Зато рашисты трупы своих солдат которых собаки и вороны доедают не хотят собирать, Вот такие у руZгих скрепы
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05.05.2022 19:44 Ответить
Яка їм різниця, якою мовою розмовляти???
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05.05.2022 19:48 Ответить
Хотять уничтожить язык, душу народа
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05.05.2022 22:52 Ответить
Здавалося б дрібниця, але дуже показова... Тобто їм сказали їх керівники, що вони там надовго, а може вже і назавжди(в поганому для нас сенсі, на жаль), а їх керівникам хто це сказав? Я так думаю, майже впевнений, що... наші кервники: все домовлено, погоджено, розписано, що їм дістанеться, а куди вони не сунуться, чи зімітують відступ(як на півночі 1-1,5 місяці тому) - попри усю супер-пупер-зброю, яку ми вже отримали і ще отримаємо, попри всі їх втрати і дефіцит високоточних ракет, попри всі обіцянки з клятвами ЗЕКОманди/ОП битися до кінця. Все це вирішено давно, може ще з Оману, а то й з перевиборчої кампанії 2019. І всі тексти для відосиків з виправданнями, чому це - ПЕРЕМОГА, написані ще тоді ж. І це не зрада навіть - це П*ЗДЕЦЬ!
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05.05.2022 19:51 Ответить
Дарма свинопси це роблять! Впевнений, що в недалекому майбутньому монголо-український суржік, буде другою держ. мовою! Як що в загалі буде держмовой...
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05.05.2022 19:51 Ответить
Дивно... Табличка з назвою Українською та Англійською мовою. А та що встановлюють тільки рашка... Мабуть хочуть з'ясувати "чий в лесу шишки"
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05.05.2022 19:52 Ответить
Ну точнісінько як Вермахт в Україні в Другу світову війну.
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05.05.2022 19:53 Ответить
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05.05.2022 23:20 Ответить
Не бздо в каністру: ці гандони теж волали "Париж -- наш!"... Але в паскудного вусаня хоч сміливості вистачило, щоб застрелитися.

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05.05.2022 19:57 Ответить
а копачи коллаборанты хреновы
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05.05.2022 20:00 Ответить
Ще й зворотню декомунізацію проводять, за обіцянками *****
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05.05.2022 20:01 Ответить
Володарський В. - Псевдонім більшовика Гольдштейна Мойсея Марковича.
Найголовніші діяння, - керував репресіями проти опозиційної більшовикам преси у 1918 році. Також був основним організатором фальсифікації виборів у Петроградський совєт 1918 року.

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05.05.2022 23:37 Ответить
А ви, малороси сцяні, й далі кукурікайте, що "какая разніца, на каком язикє". Мова завжди має першочергове значення.
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05.05.2022 20:03 Ответить
це денацифікація (знищення нації) українців
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05.05.2022 20:03 Ответить
Знищення нації -- це геноцид. "Денацифікацію" вигадало пуйло, щоб мати привід напасти на Україну.
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05.05.2022 20:11 Ответить
Странно что на указателе Мариуполь написали...должно было быть по скрепному...как в совке....Жданов...
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05.05.2022 20:09 Ответить
В нас український та україномовний все ще не стали синонімами.
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05.05.2022 20:12 Ответить
Вот ты какая,... де-на-ци-фи-ка-ция
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05.05.2022 20:17 Ответить
Могли бы сразу Жданов вернуть. И пусть готовится скоро менять обратно. В этот раз бесплатно и в тюремной робе.
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05.05.2022 20:20 Ответить
Якщо Ви заходите на якийсь "український" сайт і не бачите тексту українською мовою то знайте що кожна хвилина проведена на цьому сайті приносить кошти ворогам України.
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05.05.2022 20:21 Ответить
От тепер і стало зрозумілим гасло: Армія, Мова, Віра
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05.05.2022 20:24 Ответить
притомним воно було зрозуміло ще 8р. назад....
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05.05.2022 21:49 Ответить

штА не даделает рюзьге салдат, даделает маасковский поп и рюзьге училка....


полiтика московської орди не змiнюється вже бiльше чотирьох столiть.
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05.05.2022 20:52 Ответить
Зе командувач не хоче коментар добавить ?Так що буде ордло ,хнр і приазовька республіка ! А потім ті самі висери ,військовий варіант не можливий там же наші люди і буде дуже багато жертв !
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05.05.2022 20:54 Ответить
Война вигідна тим хто на ній наживається.... достатньо тіко заглянуть в очі ***** і пєрєстать стрєлять.
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05.05.2022 20:59 Ответить
Та божє мой. Нащо вам та Мова, Армія, Віра вочевидь, що головне асфальт якого нема і освітлення. Какая разніца на каком ізикє, томос-термос.
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05.05.2022 20:55 Ответить
****, Украина схавает. Всех всё устраивает. Родственники азовцев вышли на митинг - полиция заломала, всем пофиг.
Я понимаю, что военное положение, но в катакомбах Азовстали не сидят родственники ара́хамии, трухина, Бакланова и прочих слуг.
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05.05.2022 20:59 Ответить
Московитские орки уничтожают всё, что им непонятно. Лохи.
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05.05.2022 21:03 Ответить
когда бордель не приносил денег меняли не мебель а девочек ( из анекдота)
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05.05.2022 21:13 Ответить
Оккупантов не увидел. Наших ватников увиде
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05.05.2022 21:37 Ответить
Язык основа нации, его кровь, они хотять пустить кровь украинцам..
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05.05.2022 22:48 Ответить
 
 