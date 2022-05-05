Оккупанты в Мариуполе уничтожают украиноязычные указатели, - горсовет
Рашисты в Мариуполе "русифицируют" дорожные знаки. Оккупанты снимают дорожные знаки, написанные на украинском языке и заменяют их на русскоязычные.
Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут. Между тем, в Мариуполе Средневековья.
Жители без воды, недостаточное количество пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи. Мариуполь – был, есть и будет украинским городом. Чтобы там русские себе не фантазировали…", - говорится в сообщении.
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+24 Олександр Карін
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+15 віктор федорович #394174
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"з телеканалу Г+Г Коломойського - Медведчука, назвала українців які хочуть більше української мови в житті - українськими гнидами. Це в рамках підготовки зустрічі віч на віч Зеленського та путіна?"
Найголовніші діяння, - керував репресіями проти опозиційної більшовикам преси у 1918 році. Також був основним організатором фальсифікації виборів у Петроградський совєт 1918 року.
штА не даделает рюзьге салдат, даделает маасковский поп и рюзьге училка....
полiтика московської орди не змiнюється вже бiльше чотирьох столiть.
Я понимаю, что военное положение, но в катакомбах Азовстали не сидят родственники ара́хамии, трухина, Бакланова и прочих слуг.