Оккупанты в Мариуполе уничтожают украиноязычные указатели, - горсовет

Рашисты в Мариуполе "русифицируют" дорожные знаки. Оккупанты снимают дорожные знаки, написанные на украинском языке и заменяют их на русскоязычные.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут. Между тем, в Мариуполе Средневековья.

Жители без воды, недостаточное количество пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи. Мариуполь – был, есть и будет украинским городом. Чтобы там русские себе не фантазировали…", - говорится в сообщении.

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