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Новини Війна
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Окупанти в Маріуполі знищують україномовні дороговкази, - міськрада

Рашисти у Маріуполі "русифікують" дорожні знаки. Окупанти знімають дорожні знаки, які написано українською мовою та замінюють їх на російськомовні.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом, в Маріуполі Середньовіччя.

Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв‘язку. Маріуполь – був, є та буде українським містом. Щоб там росіяни собі не фантазували…", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Ми волаємо про біду! Влада має докласти всіх зусиль для порятунку захисників": Рідним бійців полку "Азов" не дозволили провести акцію на Майдані Незалежності

Окупанти в Маріуполі знищують україномовні дороговкази, - міськрада 01

Автор: 

Маріуполь (3243)


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Топ коментарі
+24
А ви, малороси сцяні, й далі кукурікайте, що "какая разніца, на каком язикє". Мова завжди має першочергове значення.
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05.05.2022 20:03
+18
*****, скоро власноруч без лопат, руками будете встановлювати назад.
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05.05.2022 19:42
+15
Йде війна російської мови з українською.
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05.05.2022 19:42
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eto ne okupanti - a mestnie kolaboranty
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05.05.2022 19:41 Відповісти
Йде війна російської мови з українською.
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05.05.2022 19:42 Відповісти
https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1517945089200476160 https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1517945089200476160

"з телеканалу Г+Г Коломойського - Медведчука, назвала українців які хочуть більше української мови в житті - українськими гнидами. Це в рамках підготовки зустрічі віч на віч Зеленського та путіна?"
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05.05.2022 20:00 Відповісти
psc uvolitj ***** srazu na meste.....
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05.05.2022 22:41 Відповісти
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05.05.2022 23:14 Відповісти
Дураков работа любит , через некоторое время будут менять опять.
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05.05.2022 19:42 Відповісти
думаю да только под конвоем в робе и даром без зарплаты лет так по 5 получат.. за помощь России
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05.05.2022 20:01 Відповісти
Странно что кацапьі Жданов не поставили...
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05.05.2022 20:12 Відповісти
*****, скоро власноруч без лопат, руками будете встановлювати назад.
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05.05.2022 19:42 Відповісти
Зато рашисты трупы своих солдат которых собаки и вороны доедают не хотят собирать, Вот такие у руZгих скрепы
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05.05.2022 19:44 Відповісти
Яка їм різниця, якою мовою розмовляти???
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05.05.2022 19:48 Відповісти
Хотять уничтожить язык, душу народа
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05.05.2022 22:52 Відповісти
Здавалося б дрібниця, але дуже показова... Тобто їм сказали їх керівники, що вони там надовго, а може вже і назавжди(в поганому для нас сенсі, на жаль), а їх керівникам хто це сказав? Я так думаю, майже впевнений, що... наші кервники: все домовлено, погоджено, розписано, що їм дістанеться, а куди вони не сунуться, чи зімітують відступ(як на півночі 1-1,5 місяці тому) - попри усю супер-пупер-зброю, яку ми вже отримали і ще отримаємо, попри всі їх втрати і дефіцит високоточних ракет, попри всі обіцянки з клятвами ЗЕКОманди/ОП битися до кінця. Все це вирішено давно, може ще з Оману, а то й з перевиборчої кампанії 2019. І всі тексти для відосиків з виправданнями, чому це - ПЕРЕМОГА, написані ще тоді ж. І це не зрада навіть - це П*ЗДЕЦЬ!
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05.05.2022 19:51 Відповісти
Дарма свинопси це роблять! Впевнений, що в недалекому майбутньому монголо-український суржік, буде другою держ. мовою! Як що в загалі буде держмовой...
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05.05.2022 19:51 Відповісти
Дивно... Табличка з назвою Українською та Англійською мовою. А та що встановлюють тільки рашка... Мабуть хочуть з'ясувати "чий в лесу шишки"
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05.05.2022 19:52 Відповісти
Ну точнісінько як Вермахт в Україні в Другу світову війну.
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05.05.2022 19:53 Відповісти
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05.05.2022 23:20 Відповісти
Не бздо в каністру: ці гандони теж волали "Париж -- наш!"... Але в паскудного вусаня хоч сміливості вистачило, щоб застрелитися.

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05.05.2022 19:57 Відповісти
а копачи коллаборанты хреновы
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05.05.2022 20:00 Відповісти
Ще й зворотню декомунізацію проводять, за обіцянками *****
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05.05.2022 20:01 Відповісти
Володарський В. - Псевдонім більшовика Гольдштейна Мойсея Марковича.
Найголовніші діяння, - керував репресіями проти опозиційної більшовикам преси у 1918 році. Також був основним організатором фальсифікації виборів у Петроградський совєт 1918 року.

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05.05.2022 23:37 Відповісти
А ви, малороси сцяні, й далі кукурікайте, що "какая разніца, на каком язикє". Мова завжди має першочергове значення.
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05.05.2022 20:03 Відповісти
це денацифікація (знищення нації) українців
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05.05.2022 20:03 Відповісти
Знищення нації -- це геноцид. "Денацифікацію" вигадало пуйло, щоб мати привід напасти на Україну.
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05.05.2022 20:11 Відповісти
Странно что на указателе Мариуполь написали...должно было быть по скрепному...как в совке....Жданов...
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05.05.2022 20:09 Відповісти
В нас український та україномовний все ще не стали синонімами.
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05.05.2022 20:12 Відповісти
Вот ты какая,... де-на-ци-фи-ка-ция
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05.05.2022 20:17 Відповісти
Могли бы сразу Жданов вернуть. И пусть готовится скоро менять обратно. В этот раз бесплатно и в тюремной робе.
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05.05.2022 20:20 Відповісти
Якщо Ви заходите на якийсь "український" сайт і не бачите тексту українською мовою то знайте що кожна хвилина проведена на цьому сайті приносить кошти ворогам України.
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05.05.2022 20:21 Відповісти
От тепер і стало зрозумілим гасло: Армія, Мова, Віра
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05.05.2022 20:24 Відповісти
притомним воно було зрозуміло ще 8р. назад....
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05.05.2022 21:49 Відповісти

штА не даделает рюзьге салдат, даделает маасковский поп и рюзьге училка....


полiтика московської орди не змiнюється вже бiльше чотирьох столiть.
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05.05.2022 20:52 Відповісти
Зе командувач не хоче коментар добавить ?Так що буде ордло ,хнр і приазовька республіка ! А потім ті самі висери ,військовий варіант не можливий там же наші люди і буде дуже багато жертв !
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05.05.2022 20:54 Відповісти
Война вигідна тим хто на ній наживається.... достатньо тіко заглянуть в очі ***** і пєрєстать стрєлять.
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05.05.2022 20:59 Відповісти
Та божє мой. Нащо вам та Мова, Армія, Віра вочевидь, що головне асфальт якого нема і освітлення. Какая разніца на каком ізикє, томос-термос.
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05.05.2022 20:55 Відповісти
****, Украина схавает. Всех всё устраивает. Родственники азовцев вышли на митинг - полиция заломала, всем пофиг.
Я понимаю, что военное положение, но в катакомбах Азовстали не сидят родственники ара́хамии, трухина, Бакланова и прочих слуг.
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05.05.2022 20:59 Відповісти
Московитские орки уничтожают всё, что им непонятно. Лохи.
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05.05.2022 21:03 Відповісти
когда бордель не приносил денег меняли не мебель а девочек ( из анекдота)
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05.05.2022 21:13 Відповісти
Оккупантов не увидел. Наших ватников увиде
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05.05.2022 21:37 Відповісти
Язык основа нации, его кровь, они хотять пустить кровь украинцам..
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05.05.2022 22:48 Відповісти
 
 