Окупанти в Маріуполі знищують україномовні дороговкази, - міськрада
Рашисти у Маріуполі "русифікують" дорожні знаки. Окупанти знімають дорожні знаки, які написано українською мовою та замінюють їх на російськомовні.
Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом, в Маріуполі Середньовіччя.
Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв‘язку. Маріуполь – був, є та буде українським містом. Щоб там росіяни собі не фантазували…", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 Олександр Карін
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+18 Анатолий Воробей #479779
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+15 віктор федорович #394174
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"з телеканалу Г+Г Коломойського - Медведчука, назвала українців які хочуть більше української мови в житті - українськими гнидами. Це в рамках підготовки зустрічі віч на віч Зеленського та путіна?"
Найголовніші діяння, - керував репресіями проти опозиційної більшовикам преси у 1918 році. Також був основним організатором фальсифікації виборів у Петроградський совєт 1918 року.
штА не даделает рюзьге салдат, даделает маасковский поп и рюзьге училка....
полiтика московської орди не змiнюється вже бiльше чотирьох столiть.
Я понимаю, что военное положение, но в катакомбах Азовстали не сидят родственники ара́хамии, трухина, Бакланова и прочих слуг.