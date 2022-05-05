Окупанти в Маріуполі знищують україномовні дороговкази, - міськрада

Рашисти у Маріуполі "русифікують" дорожні знаки. Окупанти знімають дорожні знаки, які написано українською мовою та замінюють їх на російськомовні.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом, в Маріуполі Середньовіччя.

Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв‘язку. Маріуполь – був, є та буде українським містом. Щоб там росіяни собі не фантазували…", - йдеться в повідомленні.

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