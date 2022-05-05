Украина имеет достаточно резервов для обеспечения продовольствием всех граждан, - Минагрополитики

В Украине есть на остатках около 25 млн тонн зерновых и масличных культур.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, ситуация с похищением зерна россиянами на захваченных территориях в национальных масштабах угрозы не несет. Однако это сродни геноциду жителей Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областей, ведь вывозится остаток с/х продукции, необходимый для текущего питания украинцев.

"У нас сегодня есть на остатках около 25 млн тонн зерновых и масличных культур. Если мы говорим о временно оккупированных территориях, там на момент оккупации оставалось примерно 1 млн 300 тыс. тонн зерновых. С точки зрения обеспечения продовольствия всех 40 млн украинцев, мы есть достаточно резервов на контролируемой территории", - пояснил замминистра.

Он также добавил, что если сравнить посевные площади, которые временно недоступны на этих территориях, выходит примерно минус 30%.

"То есть у нас доступно на контролируемой территории минимум 70% площадей. И только половина из них нужна для обеспечения продовольствием всех 40 млн украинцев", - заверил Высоцкий.

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