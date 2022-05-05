Україна має достатньо резервів для забезпечення продовольством усіх громадян, - Мінагрополітики

В України є на залишках загалом близько 25 млн тонн зернових та олійних культур.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, ситуація з викраденням збіжжя росіянами на захоплених територіях у національних масштабах загрози не несе. Проте це схоже на геноцид мешканців Запорізької, Донецької, Луганської, Херсонської областей, адже вивозиться залишок с/г продукції, необхідний для поточного харчування українців.

"У нас сьогодні є на залишках загалом близько 25 млн тонн зернових та олійних культур. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, там на момент окупації залишалося приблизно 1 млн 300 тис. тонн зернових. З точки зору забезпечення продовольства всіх 40 млн українців, ми маємо достатньо резервів на контрольованій території", - пояснив заступник міністра.

Він також додав, якщо порівняти посівні площі, які наразі тимчасово недоступні на цих територіях, виходить приблизно мінус 30%.

"Тобто в нас є доступно на контрольованій території мінімум 70% площ. І тільки половина з них потрібна для забезпечення продовольством усіх 40 млн українців", - запевнив Висоцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від українського продовольства залежить доля мільярдів людей, - виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Бізлі