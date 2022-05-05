Хорватия передаст Украине 5 млн евро финансовой и гуманитарной помощи

Хорватия планирует выделить Украине финансовую и гуманитарную помощь в размере 5 млн. евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьера Хорватии Андрея Пленковича.

"В Варшаве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Хорватия солидарна с Украиной, ставшей жертвой российской агрессии! Сегодня мы подтвердим дополнительные 5 миллионов евро финансовой и гуманитарной помощи украинскому народу", - пишет премьер.

U #Warsaw s premijerom @Denys_Shmyhal. Hrvatska je solidarna s #Ukraine koja je žrtva ruske agresije! Danas ćemo potvrditi dodatnih 5 milijuna eura financijske i humanitarne pomoći ukrajinskom narodu. #StandWithUkraine 🇭🇷🤝🇺🇦 pic.twitter.com/K6xKU4uJ67 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 5, 2022

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