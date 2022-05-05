Хорватія передасть Україні 5 млн євро фінансової й гуманітарної допомоги

Хорватія планує виділити Україні фінансову та гуманітарну допомогу у розмірі 5 млн євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єра Хорватії Андрія Пленковича.

"У Варшаві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Хорватія солідарна з Україною, яка стала жертвою російської агресії! Сьогодні ми підтвердимо додаткові 5 мільйонів євро фінансової та гуманітарної допомоги українському народові", - пише прем'єр.

U #Warsaw s premijerom @Denys_Shmyhal. Hrvatska je solidarna s #Ukraine koja je žrtva ruske agresije! Danas ćemo potvrditi dodatnih 5 milijuna eura financijske i humanitarne pomoći ukrajinskom narodu. #StandWithUkraine 🇭🇷🤝🇺🇦 pic.twitter.com/K6xKU4uJ67 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 5, 2022

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