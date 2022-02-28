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Хорватія передасть Україні гвинтівки та кулемети вартістю €16,5 млн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Хорватія передасть Україні гвинтівки та кулемети вартістю €16,5 млн

На запит Києва Хорватія надішле Україні піхотну зброю та засоби захисту вартістю €16,5 млн.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, заявив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич, повідомляє Total Croatia News.

Хорватія вирішила задовольнити запит України на озброєння та відправить його у кількості, якої буде достатньо для чотирьох бригад.

"Йдеться про гвинтівки та кулемети тих калібрів, які просила українська сторона", - сказав міністр після засідання уряду, на якому обговорювалась військова допомога Україні. Вартість зброї становить 16,5 млн євро.

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Хорватія також планує оголосити до 10 солдатів для сил швидкого реагування НАТО. Баножич відмовився розкрити більше інформації про солдатів для цієї місії.

За його словами, влада стежить за ситуацією в регіоні, і за результатами розвідки охорона військових об’єктів піднята на більш високий рівень.

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Топ коментарі
+15
⚡️Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении считают, что Украина заслуживает перспективы немедленного вступления в ЕС.
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28.02.2022 21:37
+5
⚡️США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Сообщил посол России при ООН Василий Небензя.
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28.02.2022 21:46
+5
все кто вкусил что такое совок
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28.02.2022 22:05
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⚡️Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении считают, что Украина заслуживает перспективы немедленного вступления в ЕС.
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28.02.2022 21:37 Відповісти
все кто вкусил что такое совок
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28.02.2022 22:05 Відповісти
THOMPSON - ČAVOGLAVE, KNIN 2015
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28.02.2022 21:41 Відповісти
Після сьогоднішніх переговорів... Зеленскому потрібно сказати... Хай військові між собою домовляться...
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28.02.2022 21:42 Відповісти
Український вояк знищив москальську БМП-2 із гранатомета. Місто Буча, Київська обл.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498380541468495878?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498381103689875459?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ
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28.02.2022 21:43 Відповісти
⚡️США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Сообщил посол России при ООН Василий Небензя.
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28.02.2022 21:46 Відповісти
Яка кумедна хвамілія-"небензя".І ваабще,ваш язік "такой смішной"😂
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01.03.2022 01:29 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1498364824136433669
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28.02.2022 21:53 Відповісти
продасть??????
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28.02.2022 21:55 Відповісти


https://www.youtube.com/watch?v=0nySJvmU7ek
Слава Україні!
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28.02.2022 21:56 Відповісти
А як хорвати пижились - недамо зброї, не підтримаємо санкцій. А їх президент взагалі наговорив купу арештантів. І ось прийшов час, а чи не соромно за свої слова тиждень-два тому?
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28.02.2022 22:03 Відповісти
Так чого наговорив їх президент? 🤣😂🤪я нерозчув🤣🤣🤣! Кацап-пашол на х😀уй!
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01.03.2022 01:25 Відповісти
Гвинтівки-це доречно!👍
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01.03.2022 01:16 Відповісти
Чого наговорив їх президент?🤣В тебе ,дурний кацап,досі гугл перекладач робе?
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01.03.2022 01:19 Відповісти
 
 