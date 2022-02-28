Хорватія передасть Україні гвинтівки та кулемети вартістю €16,5 млн

На запит Києва Хорватія надішле Україні піхотну зброю та засоби захисту вартістю €16,5 млн.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, заявив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич, повідомляє Total Croatia News.

Хорватія вирішила задовольнити запит України на озброєння та відправить його у кількості, якої буде достатньо для чотирьох бригад.

"Йдеться про гвинтівки та кулемети тих калібрів, які просила українська сторона", - сказав міністр після засідання уряду, на якому обговорювалась військова допомога Україні. Вартість зброї становить 16,5 млн євро.

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Хорватія також планує оголосити до 10 солдатів для сил швидкого реагування НАТО. Баножич відмовився розкрити більше інформації про солдатів для цієї місії.

За його словами, влада стежить за ситуацією в регіоні, і за результатами розвідки охорона військових об’єктів піднята на більш високий рівень.

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